(CNN) -- Algunos de los coacusados de Donald Trump en el extenso caso de subversión electoral en Georgia están intentando todo tipo de formas para financiar sus crecientes facturas legales, aunque los costos de las consecuencias de las elecciones de 2020 pueden superar rápidamente sus capacidades de pago.



Al menos cuatro han recurrido al financiamiento colectivo en línea, recaudando cientos de miles de dólares para pagar a sus abogados defensores. Uno de ellos tiene ahora un comité de acción política para ayudar con los gastos legales. Otro tiene un aliado en el Congreso que ha prometido apoyar su defensa legal. Mientras que otro terminó pasando casi una semana en la cárcel porque inicialmente no podía costear el contratar a un abogado.

Trump ha cubierto las facturas legales de ayudantes, asesores y empleados durante la investigación de la comisión selecta de la Cámara de Representantes sobre el 6 de enero de 2021 y las investigaciones federales, incluidos sus dos coacusados en el caso de los documentos clasificados, Walt Nauta y Carlos De Oliveira, ambos trabajadores del expresidente.

Pero aún no hay indicios de que Trump tenga intención de hacer lo mismo con ninguno de sus coacusados en el caso de Georgia, que alega que él y otros participaron en una conspiración criminal para subvertir los resultados de las elecciones estatales de 2020. De hecho, Trump se ha distanciado públicamente de ellos, diciendo a Newsmax que no conoce a "muchas de estas personas".

"Y no tienen mucho dinero, y algunos de ellos simplemente casi nada", dijo Trump.

Una fuente cercana a Trump dijo a CNN que los acusados de Georgia no han pedido ayuda al expresidente, aunque la fuente dijo que es posible que un fondo de defensa legal recientemente creado para los asociados del expresidente podría eventualmente extenderse a ellos.

Este jueves, el equipo legal de Trump pidió formalmente a un juez que separara su caso de sus coacusados, que quieren un juicio rápido, según los documentos judiciales.

Los hijos de Trump, Eric y Don Jr, han ayudado con la recaudación de fondos en torno al fondo de defensa legal creado en julio, que está destinado a apoyar los costos legales de los asociados de Trump y ha comenzado a ver promesas financieras, dijo la fuente.

Otra fuente cercana a Trump dijo que los acusados que necesiten ayuda financiera con las facturas legales deben solicitar ayuda del fondo de defensa.

Financiamiento colectivo para costos legales

El comité de acción política de Trump, Save America, ha gastado más de US$ 40 millones en honorarios legales para él y muchos de sus asociados desde principios de 2021, incluidos más de US$ 21 millones durante los primeros seis meses de este año, según los registros federales de financiación de campañas.

A medida que los costos se han disparado, Save America solicitó el reembolso de una contribución de US$ 60 millones que hizo a un supercomité que apoya a Trump, lo que sugiere una crisis de efectivo para el comité político de Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El comité de acción política aún no ha recibido el dinero de vuelta, pero se espera que lo haga, según dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

La perspectiva de una costosa defensa legal ha llevado a algunos acusados a buscar otras formas de recaudar dinero.

Jenna Ellis, una abogada de derecha que representó a Trump en 2020, ya recaudó más de US$ 180.000 para su fondo de defensa legal a través de un sitio de crowdfunding basado en la fe llamado GiveSendGo.

John Eastman, el abogado electoral de Trump que impulsó la teoría legal de que el entonces vicepresidente Mike Pence podría bloquear la certificación de las elecciones el 6 de enero de 2021, ha recaudado más de US$ 500.000 a través del sitio desde que lanzó su página a finales de 2021.

Eastman dijo a los periodistas después de entregarse la semana pasada que Trump no estaba pagando sus facturas legales, y dijo que no había hablado con el expresidente recientemente.

Jeffrey Clark, el exfuncionario del Departamento de Justicia que también fue acusado la semana pasada, ha recaudado más de US$ 56.000. Y Cathy Latham, que era una falsa electora en Georgia, acaba de lanzar una página tras la acusación y ha recaudado US$ 15.000 en donaciones.

Malestar por las facturas legales

La perspectiva de facturas legales pesadas también ha provocado el malhumor de Ellis, que fue acusada como parte de una conspiración sobre la planificación de las audiencias después de las elecciones de 2020 en Georgia, donde los aliados de Trump impulsaron reclamaciones de fraude infundadas.

"Me informaron de manera fiable que Trump no está financiando a ninguno de los que estamos acusados", publicó Ellis la semana pasada en X, el sitio antes conocido como Twitter, en respuesta al llamamiento del aliado de Trump, Matt Schlapp, para que los republicanos se unifiquen en apoyo a Trump a la luz de la acusación del condado de Fulton.

"Cuanto antes nos unifiquemos detrás de un nominado, antes podremos utilizar recursos para financiar las defensas de todos los acusados por ser republicanos de Trump", había tuiteado Schlapp.

"¿Cambiaría esto si él se convierte en el nominado?". Ellis, que se ha convertido en una crítica de Trump y apoya al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en las primarias de 2024, respondió en Twitter. "¿Por qué entonces y no ahora? Estoy totalmente de acuerdo en que esto se ha convertido en un principio más grande que un solo hombre. Entonces, ¿por qué MAGA, Inc. no está financiando la defensa de todos?".

Una fuente cercana a Trump dijo de Ellis: "No creo que ella estaría al tope de la lista de Trump de todos modos (para ayudar con las facturas legales)".

Schlapp dijo a CNN que estaba de acuerdo con que Trump recaudara fondos para pagar sus facturas legales para luchar contra lo que creen que son procesamientos injustos.

"Creo que los conservadores y los titulares de cargos deberían ayudar colectivamente a todas estas víctimas de la guerra, incluyendo en Georgia e incluyendo a Jenna", dijo Schlapp. "Ella y yo hemos tenido nuestras diferencias políticas, pero ella está siendo procesada por sus creencias y no por ninguna acción ilegal y eso es antiestadounidense".

El equipo de Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

Una defensa unificada en Georgia

El caso de Georgia, con su amplia lista de acusados, se está desarrollando de manera muy diferente a los dos casos penales federales contra el expresidente, uno en el que él es el único acusado junto a un puñado de supuestos cómplices no acusados, y otro en el que dos de sus empleados de bajo nivel están acusados de conspirar con él para obstruir la justicia.

Muchos de los abogados de los testigos y acusados en esos casos, en particular los empleados por la operación política de Trump o en su imperio empresarial, siguen siendo reembolsados a través de las arcas de Trump.

Pagar las facturas legales de sus coacusados en Georgia podría ayudar al expresidente a mantener a todos unidos mientras luchan contra los cargos del condado de Fulton. Sin embargo, ya hay indicios de que muchos de los acusados probablemente se distancien de Trump.

Dos de los acusados, los abogados Sidney Powell y Kenneth Chesebro, han solicitado un juicio rápido, una moción a la que Trump se opone. El equipo legal de Trump parece decidido a retrasar el juicio tanto como sea posible, separándolo potencialmente de los acusados que quieren un calendario de juicio más rápido, mientras que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quiere juzgar a todos los acusados a la vez, potencialmente este otoño.

Ninguno de los acusados se ha declarado culpable, pero es habitual que los acusados de delitos penales que se enfrentan a facturas legales cada vez mayores pongan fin a sus casos para evitar los costos prohibitivos de un juicio.

Recaudación de fondos para Giuliani

Para uno de los antiguos abogados de Trump, Rudy Giuliani, el caso de Georgia se suma a la larga y creciente lista de facturas legales del exalcalde de Nueva York.

Incluso antes de ser acusado en Georgia, Giuliani estaba luchando para pagar las facturas legales por la recopilación de pruebas en múltiples demandas por difamación relacionadas con las elecciones de 2020, cuando Giuliani era el abogado personal de Trump.

CNN informó previamente que Giuliani y su abogado hicieron un llamamiento personal a Trump a principios de este año para cubrir sus gastos legales. Trump accedió a pagar una deuda a un proveedor de datos, pero no ha desembolsado dinero alguno para sus facturas legales más amplias.

Trump encabezará una recaudación de fondos de US$ 100.000 por persona para Giuliani la próxima semana en su complejo de golf de Bedminster, Nueva Jersey, según una invitación al evento.

Y el hijo de Giuliani, Andrew Giuliani, participó en la creación de un nuevo comité de acción política el mes pasado, Giuliani Defense, que podría ayudarle a cubrir sus costos legales, según los registros financieros de la campaña. Andrew Giuliani tiene su propia relación con Trump: este verano jugó al golf con él en Nueva Jersey y asistió a su discurso posterior a la comparecencia y a un acto en Bedminster.

Andrew Giuliani no respondió a una solicitud de comentarios.

En Georgia, el abogado Brian Tevis negoció la fianza de US$ 150.000 y la entrega de Giuliani la semana pasada. Sin embargo, aún no está claro quién representará a Giuliani mientras el caso en su contra avanza hacia un juicio.

"En este momento, solo participé en la obtención de la fianza y en la negociación de la entrega. No sé si seguiré en el caso o no, eso está por ver", dijo Tevis a Kaitlan Collins, de CNN, la semana pasada. "No hablo de las finanzas de mis clientes ni de los acuerdos entre nosotros en ninguno de mis casos y este no es diferente".

Otros republicanos destacados también se están ofreciendo a ayudar a los distintos acusados.

El representante Chip Roy, republicano de Texas, salió en defensa de su antiguo colega en la Cámara de Representantes y secretario general de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, despotricando contra la "persecución política" en Georgia. "Él es siempre fiel, pero debemos apoyar sus gastos de defensa (más a seguir) y Georgia debe poner fin a este ataque a la justicia", tuiteó Roy.

Un portavoz de Roy declinó dar más detalles sobre los planes del republicano de Texas.

Todos menos uno de los 19 acusados fueron puestos en libertad bajo fianza tras entregarse la semana pasada. Harrison Floyd permaneció encarcelado durante casi una semana. Floyd, el líder de Black Voices for Trump, que fue acusado de amenazar a un trabajador electoral de Georgia, se entregó en la cárcel sin abogado, diciendo a un juez de primera instancia que no podía costear un abogado.

"No puedo permitirme un abogado con algo así", dijo Floyd.

Esta semana, Floyd contrató a un abogado, que negoció una fianza de US$ 10.000, y fue liberado de la cárcel del condado de Fulton el miércoles. El abogado de Floyd, Todd Harding, no respondió a las peticiones de comentarios sobre cómo fue contratado.

Agotando los fondos de campaña

Trump también ha buscado donaciones desde su acusación a través de su campaña política, que ha cubierto decenas de millones en costos legales desde que el expresidente dejó el cargo.

CNN informó previamente que el PAC de liderazgo de Trump, Save America, dedicó más del 70% de sus desembolsos a facturas legales de Trump y sus asociados durante los seis primeros meses de este año. El PAC comenzó julio con poco más de US$ 3,6 millones restantes en sus cuentas bancarias, una fracción de los casi US$ 18,3 millones en reservas que tenía a principios de año.

La mayor parte de esos honorarios están cubriendo a los propios abogados de Trump en los cuatro casos penales a los que se enfrenta ahora, junto con varias demandas por las que se dirige a juicio. Pero el comité también ha gastado cientos de miles de dólares en los honorarios legales de abogados defensores que representan a figuras notables en los círculos de Trump, incluidos Nauta y De Oliveira, sus dos coacusados en el caso de los documentos clasificados.