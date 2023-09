5 claves del proyecto de presupuesto para el último año del sexenio de López Obrador

López Obrador defiende la elección de Claudia Sheinbaum 1:20

(CNN Español) -- La Secretaría de Hacienda de México entregó el viernes pasado al Congreso el Paquete Económico de 2024, que incluye los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el último año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, que prevé un gasto total de 9 billones de pesos para el sector público (unos US$ 524.000 millones), abarca tanto lo que pide el Poder Ejecutivo como los dos poderes Legislativo y Judicial, y también el dinero que requieren los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aquí presentamos cinco datos clave del proyecto de presupuesto, que la Cámara de Diputados debe aprobar a más tardar el 15 de noviembre, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución del país.

López Obrador quiere más dinero para Defensa, Marina, Energía y Bienestar

Entre los aumentos que pide el gobierno de López Obrador se destacan los correspondientes a las secretarías de Defensa, Marina, Energía y de Bienestar.

Para Defensa, el presidente pide US$ 14.996 millones, 131,8% más de los US$ 6.468 millones aprobados en 2023, sin considerar el efecto de la inflación.

El incremento se debe a que López Obrador asigna a Defensa US$ 6.936 millones para concluir las obras del Tren Maya, uno de sus proyectos insignia.

“Uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura es el Tren Maya, que impulsará la conectividad, la integración regional y el turismo, además de que potenciará los impactos positivos en términos de generación de empleo, crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Con la finalidad (de) consolidar la etapa de ejecución, que iniciará operaciones en diciembre de 2023, se considera una inversión de 120.000 millones de pesos (unos US$ 6.936 millones)”, dice López Obrador en la carta que envió al Congreso junto con el Paquete Económico de 2024.

Para Marina, el aumento solicitado es de 71,7%, de manera que la dependencia reciba US$ 4.155 millones. Para Energía se piden 291% más de recursos, con lo que obtendría US$ 11.166 millones. Y para Bienestar, se plantea un alza de 31,2%, para que la secretaría tenga US$ 31.441 millones.

Con ese monto, Bienestar sería la institución del gabinete de López Obrador con mayor presupuesto. Del paquete de fondos que recibiría, 98,3% sería para cuatro programas sociales emblemáticos de esta administración: apoyo para personas adultas mayores, para madres trabajadoras, para personas con discapacidad y Sembrando Vida.

Recortes para Salud, Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Agrario

En contraste con los incrementos anteriores, el gobierno prevé un recorte para las secretarías de Salud (53,7% menos que en 2023), Turismo (-98,6%), Medio Ambiente (-7,1%) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (-15,6%).

La disminución para la Secretaría de Salud se debe a que la administración de López Obrador quiere transferir recursos al organismo IMSS-Bienestar, con el que el Ejecutivo busca cumplir su promesa de brindar atención médica gratuita a toda la población sin seguridad social.

El presupuesto previsto para la consolidación del IMSS-Bienestar equivale a US$ 7.434 millones de dólares.

“Este presupuesto y la estrecha colaboración con los gobiernos de las entidades federativas permitirá, por primera vez en la historia de México, que se garantice el acceso de toda la población a un sistema de salud de calidad”, asegura la carta del presidente.

El recorte a la Secretaría de Turismo se deriva de que los recursos que antes tenía para la construcción del Tren Maya pasarían a la Secretaría de la Defensa.

Diputados y senadores piden más dinero

En otro poder, el Legislativo, las cámaras de Diputados y de Senadores también piden más recursos para 2024, último año de la actual Legislatura.

Para ambas cámaras y la Auditoría Superior de la Federación, en conjunto se solicitan US$ 1.063 millones, 15% más que lo aprobado para 2023.

La Cámara de Diputados solicita US$ 573 millones de dólares, el Senado US$ 310 millones y la Auditoría Superior US$ 179 millones.

El Poder Judicial también quiere más recursos

El tercer poder, el Judicial, igualmente busca más recursos para 2024. En conjunto, solicita US$ 4.901 millones, 9,3% más que en 2023.

La Suprema Corte pide US$ 347 millones. El Consejo de la Judicatura Federal, institución que administra la operación de juzgados y tribunales, solicita US$ 4.323 millones. Y el Tribunal Electoral US$ 224 millones, en un año en el que deberá resolver las impugnaciones que se deriven de las elecciones y calificar los comicios presidenciales.

Es previsible que estos aumentos solicitados abran un frente de conflicto con el gobierno de López Obrador y su partido, Morena, que acusan al Poder Judicial de no apegarse a la política de "austeridad republicana" que el presidente promueve desde que comenzó su sexenio en diciembre de 2018. Todo eso, en el contexto de varios fallos adversos del máximo tribunal que no han sido del agrado del presidente López Obrador.

El INE pide un presupuesto millonario

El INE, instancia autónoma encargada de organizar las elecciones federales, pide a la Cámara de Diputados un presupuesto de US$ 2.183 millones.

La cifra es 56% mayor a la que se aprobó para la más reciente elección presidencial en 2018, en la que López Obrador resultó ganador. En aquella ocasión, el paquete fue de US$ 1.399 millones.

De los US$ 2.183 millones que pide el INE, US$ 603 millones serían para el financiamiento público que por ley reciben los partidos políticos nacionales y US$ 1.579 millones para la operación del instituto y la organización de los comicios para renovar la Presidencia de la República, los 128 asientos del Senado y los 500 de la Cámara de Diputados.