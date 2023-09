Este tren blindado verde ha transportado a la familia Kim durante décadas

Kremlin confirma que Kim Jong Un visitará Rusia 4:44

(CNN) -- El domingo por la tarde, el líder norcoreano Kim Jong Un subió a un antiguo tren verde que ahora se ha convertido en un símbolo perdurable del aislamiento y el secretismo de la nación ermitaña.

Imágenes publicadas por el medio estatal norcoreano KCNA muestran a Kim abordando su tren privado mientras se preparaba para viajar a Rusia para una esperada reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin, en medio de advertencias de Estados Unidos de que podría estar sobre la mesa un acuerdo de armas.

No está claro cuándo ni dónde se llevará a cabo esta esperada reunión. Pero los medios estatales rusos informaron este martes que el tren de Kim había llegado al país y actualmente viajaba hacia el norte a través de la región del Lejano Oriente de Rusia.

Las fotos de la partida de Kim de Pyongyang muestran una estación de tren con una larga alfombra roja extendida para el líder, llena de oficiales uniformados y soldados en posición de firmes. Varios funcionarios se inclinan y estrechan la mano de Kim. Al fondo, se puede ver a mujeres con vestidos y vestimentas tradicionales vitoreando y ondeando la bandera de Corea del Norte.



Entre los funcionarios fotografiados parece estar el Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Sun Hui y Ri Pyong Chol, vicepresidente de la Comisión Militar Central del gobernante Partido de los Trabajadores.

En un momento, Kim y su séquito se paran en la entrada del tren, saludando a la multitud, ofreciendo un vistazo a la locomotora fuertemente blindada y de movimiento lento, con pisos de madera pulida y una puerta blanca profusamente decorada.

La hilera de vagones de color verde oscuro, con franjas amarillas a los lados, coincide con el aspecto del tren utilizado tanto por su abuelo, Kim Il Sung, como por su padre, Kim Jong Il, quien, según se informa, organizaba suntuosas cenas a bordo.

Tren blindado de lujo

El tren ha sido durante mucho tiempo objeto de intriga, transportando a generaciones de la familia Kim por todo el país y en raros viajes al extranjero.

Kim Jong Il, que supuestamente era reacio a volar, dependía en gran medida del tren, según Reuters, a diferencia de su hijo Kim Jong Un, que anteriormente viajaba en un lujoso jet privado y que estudió en Suiza en los años 1990.

El mismo tren, verde con franjas amarillas, fue visto en imágenes de los medios estatales rusos cuando Kim Jong Il visitó Rusia en 2002. En ese momento, las sanciones internacionales contra Corea del Norte se habían relajado, permitiendo un breve período de mayor compromiso con el mundo exterior.



Las memorias del exfuncionario ruso Konstantin Pulikovsky, basadas en un informe de un tomador de notas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso a bordo del tren en 2001 durante el viaje de un mes de Kim Jong Il a través de Rusia, pintan un cuadro de lujo. Pulikovsky afirmó que el tren estaba conducido por mujeres hermosas y cargado con platos y vino extravagantes, según un artículo de The New York Times de 2002.

“Era posible pedir cualquier plato de la cocina rusa, china, coreana, japonesa y francesa”, escribió Pulikovsky, según The New York Times. Se llevaron langostas vivas a las estaciones de tren a lo largo de la ruta y, según informes, se entregaron cajas de vinos tintos de Burdeos y Borgoña, escribió Pulikovsky.

CNN no pudo verificar de forma independiente el relato de The New York Times.

Otros informes a lo largo de los años de los medios de comunicación de Corea del Sur han destacado las características de seguridad del tren. Según un informe de 2009 del periódico surcoreano Chosun Ilbo, el tren está tan fuertemente blindado que viaja a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora.

Contenía salas de conferencias, una sala de audiencias y dormitorios y contaba con conexiones telefónicas vía satélite y televisores de pantalla plana, informó el periódico en ese momento.

“Antes de que el tren de Kim se acerque a la estación, se corta la electricidad en otras vías para que ningún otro tren pueda moverse”, informó el periódico.

Kim Jong Un a bordo

La Corea del Norte de hoy está muy lejos de aquella época de comienzos del milenio en la que se hacían los informes de Pulikovsky sobre la generosidad y los lujos a bordo del tren.

Las sanciones internacionales se redujeron nuevamente en 2003 después de que Corea del Norte continuara con su programa de armas nucleares y se retirara del Tratado de No Proliferación Nuclear. La información procedente del interior del país se redujo a un goteo, más aún en los últimos años bajo el gobierno de Kim Jong Un.

Corea del Norte, un estado ya solitario y aislado, cerró sus fronteras durante la pandemia de coronavirus y los informes de principios de este año sugirieron que la población que no forma parte de la élite política en Pyongyang enfrentaba una escasez crónica de alimentos.

Incluso antes de la pandemia de covid, casi la mitad de la población norcoreana estaba desnutrida, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Aún así, el tren ha hecho varias apariciones desde que Kim asumió el poder en 2011, destacando las relaciones de Corea del Norte con Rusia y China, el único aliado real del país a nivel internacional.

Kim tomó el tren a Beijing en 2018, lo que marcó su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder, donde se reunió con su homólogo chino Xi Jinping y otros funcionarios de alto nivel. Las imágenes publicadas por KCNA mostraron a Kim y varios funcionarios chinos a bordo del tren, sentados en dos filas de sofás rosas a cada lado del vagón.

Kim hizo otro viaje en tren a Beijing en enero de 2019 y, al mes siguiente, tomó el tren a Vietnam para reunirse con el entonces presidente estadounidense Donald Trump en la capital, Hanoi. Esa cumbre fracasó, sin que se llegara a un acuerdo ni se lograran avances concretos en la presión para la desnuclearización.

En abril de 2019, Kim tomó el tren a Vladivostok para reunirse con Putin por primera vez, donde acusó a Estados Unidos de actuar de “mala fe” en la cumbre de Hanoi. Las fotos del viaje muestran a trabajadores norcoreanos en la estación de Vladivostok limpiando el exterior del tren.

Más recientemente, en 2022, imágenes publicadas por los medios estatales de Corea del Norte muestran a Kim trabajando en su oficina a bordo del tren, con cortinas azules al fondo y sillas verde azulado rodeando una mesa blanca.

Los medios estatales también transmitieron un documental que muestra raros vistazos de Kim en un estado más relajado: sentado en su oficina en el tren con una camisa blanca de manga corta, fumando un cigarrillo mientras habla con funcionarios, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap. En la esquina se puede ver una computadora portátil y un monitor de computadora.