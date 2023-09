La joven de 23 años que vivió tres años en la Torre de Londres

(CNN) -- Un día de 2021, Megan Clawson volvía a casa después de una noche de fiesta cuando se inspiró para grabar un video con su teléfono.

"Oye, ¿te imaginas que Enrique VIII volviera a casa borracho a ver esto y yo volviera a casa borracha a ver esto?", dijo a la cámara, con los ojos muy abiertos, riendo.



A continuación, Clawson dio la vuelta a su teléfono para mostrar a qué se refería con “esto”: las imponentes torretas de piedra de la Torre de Londres, bañadas en una inquietante oscuridad.

Más tarde, publicó el video en su TikTok: "Caminar por los adoquines sobrio ya es difícil; cuando estás borracho es un deporte olímpico", escribió Clawson.

La Torre de Londres está situada a orillas del río Támesis. Antaño palacio real del infame rey de los Tudor, Enrique VIII, la fortaleza también ha servido de prisión y ha albergado 900 años de historia británica, desde la más espeluznante y dramática hasta la más romántica.

Hoy es una atracción turística, y la mayoría de la gente solo cruza el foso sin agua y atraviesa el arco cerrado durante el día, de camino a ver las Joyas de la Corona o los famosos cuervos de la torre.

Pero unos 150 londinenses viven en la Torre. Y a mediados de 2020, Clawson se convirtió en uno de ellos.

Mudarse a un lugar emblemático de Londres

El padre de Clawson era un custodio de la Torre conocido como Yeoman Warder o "Beefeater", uno de los guardianes ceremoniales de la Torre de Londres. Se mudó a la Torre hace varios años y, cuando Clawson empezó a estudiar en el Kings College de Londres, lo visitaba con frecuencia, a menudo con la lavandería en la mano, y se quedaba a tomar una taza de té.

Después, a raíz de la pandemia de covid, Clawson decidió irse a vivir con su padre de forma permanente.

La primera vez que arrastró una maleta sobre los adoquines, dispuesta a hacer de la Torre su hogar, Clawson no sabía muy bien cómo sentirse. La pandemia había trastocado su experiencia universitaria. Todo le parecía aterrador y miserable. No sabía qué le depararía el futuro. Y aunque Clawson estaba agradecida por su amor y apoyo, vivir con su padre a los 20 años nunca había sido el plan.

"Quería vivir con mis amigos y poder salir en mitad de la noche y volver de madrugada", cuenta hoy a CNN Travel.

En cambio, Londres era tranquila. Todos los pubs, discotecas, restaurantes y museos estaban cerrados. La Torre de Londres, normalmente repleta de turistas, estaba cerrada a todo el mundo menos a sus habitantes.

Los primeros días de Clawson en la Torre estuvieron marcados por emociones complicadas.

"Fue increíble y emocionante a la vez. Pero seguía teniendo como base esta idea de 'Oh, es porque necesitaba más ayuda en una crisis mundial', más que por 'Oh, esta es mi nueva aventura de cuento de hadas'".

Pero poco a poco, Clawson se fue acostumbrando a la vida en la Torre, y Londres fue despertando de su hibernación de covid.

La vida en la Torre

Clawson personalizó su habitación en la Torre, colocando fotografías y pósters.

La casa de campo en la que Clawson vivía con su padre y su perra Ethel data del siglo XIII. Había ciertas peculiaridades (ventanas en forma de flecha y cuatro tramos de escaleras empinadas) y ciertas normas a la hora de decorarla, pero "en realidad, era como se decoraría cualquier casa de alquiler", dice Clawson.

Al principio, Clawson se dio cuenta de que las persianas de su dormitorio no funcionaban, así que las quitó: "Todo iba bien porque por esa ventana no pasaba nadie durante la pandemia porque el pasillo estaba cerrado", explica Clawson.

"No fue hasta que volvieron a abrir la muralla sin avisarme cuando me di cuenta de que necesitaba una solución muy, muy rápida a mi problema de no tener cortinas".

Clawson se despertó una mañana con un montón de turistas asomados a su dormitorio. Algunos la fotografiaban como si formara parte de la atracción turística.

Presa del pánico, Clawson echó un vistazo a su dormitorio en busca de algo que pudiera utilizar como cortina improvisada. La única opción viable era una vieja toalla de playa de One Direction, con las caras sonrientes de Harry Styles y compañía.

"Ahí fue donde entró en juego la toalla de One Direction, que duró demasiado tiempo", dice Clawson riendo.

"Pretendía ser una solución temporal que duró un tiempo y después se convirtió un poco en una broma".

Clawson acabó quitando la toalla cuando se dio cuenta de que hacía que su dormitorio se notara más, en lugar de menos.

"Solía oír a la gente decir: 'Dios mío, ¿hay un póster de One Direction en la Torre de Londres?".

La casa de Clawson tenía un balcón con una vista pintoresca, el lugar perfecto para pasar la tarde, solo que a veces se lo impedían los niños que iban de excursión con el colegio, que se fijaban en Clawson y empezaban a gritar para llamar su atención.

Además de los turistas entrometidos, vivir en la Torre de Londres conllevaba otros problemas logísticos.

Clawson se dio cuenta de que tenía que volver a la Torre antes o después de la Ceremonia de las Llaves, una tradición de 700 años que se celebra todas las noches a las 21:30 y que forma parte de la ceremonia de "cierre" de la Torre por la noche.

Clawson también descubrió las mejores rutas alrededor de la Torre para evitar "quedarse atascada detrás de montones de turistas".

Y se dio cuenta de que si escribía "Torre de Londres" en las aplicaciones de reparto de comida, la pizza para llevar nunca aparecía. Vivía en uno de los monumentos más famosos de Londres, pero los repartidores no parecían ser capaces de encontrarlo, o simplemente no creían que allí viviera nadie. Clawson empezó a pedir entregas en el Starbucks de enfrente.

Clawson también empezó a recibir a amigos en la Torre. Los invitados podían quedarse a dormir y Clawson organizaba fiestas, normalmente en el pub para residentes The Keys.

The Keys tiene dos zonas: una es más formal y requiere traje de etiqueta. La otra es "como cualquier pub de pueblo", en palabras de Clawson. Un ambiente acogedor y mucha cerveza, pero solo para los residentes de Tower y sus amigos y familiares.

"Era muy tranquilo", dice Clawson.

Como era de esperar, a los compañeros de Clawson les encantaba visitarlo. "Excepto, obviamente, que tenía que decirles: 'Eh, si no te vas a medianoche, te quedas encerrado aquí hasta por la mañana'".

El ambiente comunitario de la Torre se convirtió rápidamente en una de las partes favoritas de Clawson. Había crecido en un pequeño pueblo de Lincolnshire, al noreste de Londres, y apreciaba que la Torre de Londres fuera como "un pueblo" en medio de la ajetreada capital.

La Torre ocupa 4,8 hectáreas de la ciudad, un laberinto de calles empedradas e imponentes edificios de piedra, con los rascacielos londinenses a lo lejos, asomando por detrás de los edificios medievales de la Torre.

Los residentes de la Torre se reunían por las tardes para tomar algo y ponerse al día, y para disfrutar de eventos como la fiesta anual de Halloween con disfraces.

Clawson siempre se sintió cómoda paseando por la Torre, e intentó no dejar que los rumores sobre posibles habitantes fantasmales jugaran con su mente.

"Algunos días puedes estar paseando y te sientes completamente bien, y a gusto. Y otras veces tienes la sensación de que alguien te está observando", dice.

"Creo en lo sobrenatural, lo paranormal y cosas así. Y creo que si existiera un lugar donde hubiera un fantasma, sin duda sería la Torre".

Compartir historias

En 2021, Clawson terminó la carrera de Literatura Inglesa. Con más tiempo libre, Clawson empezó a compartir más reportajes desde la Torre de Londres a través de TikTok e Instagram.

"A medida que más y más gente se interesaba, más videos hacía, con más tipos diferentes de videos", dice.

Desde resumir las historias de fantasmas de la Torre en videos breves hasta visitas guiadas o divertidas lecciones de historia, los videos de Clawson ofrecen una visión fascinante de un lado de la Torre que a menudo pasa desapercibido.

También respondía directamente a las peticiones de los comentaristas: si alguien le hacía una pregunta concreta sobre la vida en la Torre, Clawson hacía un video de respuesta.

"Era muy sencillo: '¿Qué quiero compartir con el mundo esta semana? ¿Qué quiero contarle a la gente? ¿Qué quiero que la gente sepa?", dice.

Por aquel entonces, Clawson empezó a apuntar ideas para una novela: un romance moderno sobre una mujer que vivió en la Torre de Londres.

La historia no era autobiográfica, pero había aspectos, además de la ambientación, tomados directamente de su vida.

Clawson decidió que su protagonista se enamoraría de un guardia real, un soldado británico destinado en una de las residencias reales. Su novio es también un guardia real que, por coincidencia, trabaja con frecuencia en la Torre de Londres.

"Lo conocí por Internet, pero gran parte de su trabajo era dentro de la Torre", explica Clawson. Enseguida surgió un vínculo entre los dos.

"Fue una especie de conversación divertida de: 'Oye, estás en mi casa'".

Clawson incorporó todas estas experiencias a su novela y empezó a escribir en serio, descubriendo un montón de lugares atmosféricos para escribir en su histórica casa y sus alrededores.

"Escribía en mi habitación", recuerda. "Y hay cafés con vistas a la Torre. Así que solía sentarme allí y contemplarla desde fuera".

La novela de Clawson, "Falling Hard for the Royal Guard", se publicó en la primavera de 2023 en el Reino Unido y Estados Unidos a través de Harper Collins. Una segunda novela, "Love at First Knight", que también tiene como telón de fondo la Torre de Londres, está en preparación y se publicará el año que viene.

Despedida de la Torre

Este verano, el padre de Clawson dejó su trabajo como Yeoman Warder. Le dijo a su hija que se sentía como si hubiera alcanzado "la cima de su carrera" y que el fallecimiento de la reina Isabel II era el final de una era y el momento adecuado para seguir adelante.

"Trabajó para la reina durante 30 años en el ejército, y luego pudo custodiarla en sus últimos momentos", dice Clawson. Antes de marcharse, el padre de Clawson trabajó en los velatorios oficiales de la reina, en el funeral de la reina y en la coronación del rey Carlos III.

En julio de 2023, Clawson y su padre recogieron su casa de la Torre de Londres y se mudaron para siempre. Desde entonces, Clawson dice que adaptarse a la vida fuera de la Torre "ha sido muy duro".

Añora la emoción de despertarse ante las torres de piedra que han sido testigos de años de historia, pero, sobre todo, extraña a los demás residentes.

"Se convirtieron en mi familia y mis amigos", dice. "Ellos realmente me llevaron al lugar en el que estoy hoy".

A menudo reflexiona sobre "cómo todas las personas que vivieron en la Torre tuvieron vidas muy similares pero increíblemente diferentes para llegar a ese punto".

Fue su interacción con los demás residentes lo que enseñó a Clawson que "todo el mundo tiene una historia que contar".

Ahora mismo, Clawson está pensando en lo que viene después. Planea seguir compartiendo historias de la Torre en sus redes sociales, pero también ampliarlas a otros lugares emblemáticos del Reino Unido y a otros relatos de la historia británica.

"Me encantaría adoptar un enfoque diferente y partir de lo que he conseguido viviendo en la Torre para mostrar a mis seguidores y al mundo que hay otras cosas asombrosas en Gran Bretaña que poca gente conoce", dice Clawson.

También está dispuesta a seguir escribiendo novelas y le encantaría adaptar uno de sus libros al cine algún día, creando una "comedia romántica británica llena de historia británica" con la Torre como espectacular telón de fondo.

Pase lo que pase, Clawson dice que siempre estará agradecida por los tres años que pasó en la Torre de Londres.

"Siempre podré decir que viví allí. Y obviamente, con mi libro y todo lo demás, está escrito en blanco y negro que esa fue mi vida, y así fue ese periodo y está ahí, en papel, que podré compartir con mis hijos y mis nietos".