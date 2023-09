Amber Heard.

(CNN) -- El personaje de Amber Heard tuvo un papel importante en la película "Aquaman" de 2018.

Pero en el tráiler de la próxima entrega de la serie, "Aquaman and the Lost Kingdom", su personaje, Mera, solo aparece durante unos segundos.

En la nueva película, Heard retoma su papel al igual que Jason Momoa, quien interpreta a Arthur Curry, también conocido como Aquaman. En la primera película se presentó una historia de amor entre sus personajes. En la secuela, Aquaman revela que ahora es padre.

En el verano del 2022, Heard protagonizó una batalla legal con su exmarido, el también actor Johnny Depp.

Depp demandó a Heard por supuestamente difamarlo en un artículo de opinión de 2018 para The Washington Post, en el que se describía a sí misma como una "figura pública que representa la violencia doméstica". Si bien el nombre de Depp no ​aparecía mencionado en el artículo, él afirmó que eso le costó lucrativos papeles como actor.

Heard presentó una contrademanda y argumentó en su testimonio que Depp calificó de "engaño" sus afirmaciones de abuso doméstico durante su matrimonio, lo que resultó en una reducción de su papel en "Aquaman 2".

"Realmente luché mucho para permanecer en la película", testificó Heard. "Me dieron un guión y me dieron nuevas versiones de ese guión. Básicamente me quitaron gran parte de mi papel".

En una entrevista de EW publicada esta semana, James Wan, quien dirigió tanto la película original como la secuela, dijo que el plan para "Aquaman 2" siempre fue centrarse menos en el personaje de Mera y más en el personaje de Orm, interpretado por Patrick Wilson.

"Esta fue la propuesta para todos desde el principio. El primer Aquaman fue el viaje de Arthur y Mera. La segunda película siempre iba a ser sobre Arthur y Orm", dijo Wan. "Entonces, la primera fue una película romántica de acción y aventuras, y la segunda es una película bromance de acción y aventuras. Lo dejaremos así".

"Aquaman and the Lost Kingdom" llegará a los cines el 20 de diciembre (la película es producida por DC Studios, que al igual que CNN es parte de Warner Bros. Discovery).