Muere a los 43 años Billy Miller, exestrella de 'The Young and the Restless' y 'General Hospital'

Billy Miller, en una imagen en Los Ángeles en noviembre de 2019

(CNN) -- El actor y productor Billy Miller, conocido por interpretar a Billy Abbott en la telenovela estadounidense "The Young and the Restless", murió a los 43 años.

El representante de Miller confirmó la noticia de la muerte de Miller en un comunicado a Variety este domingo. "El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió", dice el comunicado.

Miller ganó tres premios Daytime Emmy —dos por Actor de Reparto Sobresaliente y uno por Actor Principal Sobresaliente— por su papel en "The Young and the Restless". Apareció en el programa de 2008 a 2014, y luego apareció en "General Hospital" de 2014 a 2019.

También apareció en la película de 2014 "American Sniper" y en las series de televisión "Ray Donovan" y "Suits".

Más recientemente, Miller tuvo papeles en "NCIS" y "The Rookie".

publicidad

Nacido William John Miller en Tulsa, Oklahoma, el 17 de septiembre de 1979, Miller murió en Austin, Texas, el viernes.