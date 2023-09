La senadora mexicana y candidata presidencial por la coalición opositora Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, habla durante una entrevista con AFP en Ciudad de México el 4 de septiembre de 2023. (Crédito: CLAUDIO CRUZ/AFP/Getty Images)

(CNN Español) -- “Si la falta de referencias en 2% o 3% de texto es suficiente para anular mi título de mi querida UNAM, volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”, dijo este miércoles Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del opositor Frente Amplio por México, en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) tras ser acusada en redes sociales por simpatizantes del movimiento político del presidente Andrés Manuel López Obrador de plagiar partes de su informe de trabajo de titulación, un señalamiento sobre el que esta semana publicaron distintos reportajes de investigación el diario El País y la revista Etcétera. CNN no ha tenido acceso al trabajo que es centro de esta controversia.

La actual senadora del Partido Acción Nacional afirmó que acatará el fallo si la Universidad Nacional Autónoma de México, institución educativa que la acreditó en 2010 como ingeniera en computación, anula su título, pero insistió en que el presunto plagio no fue en la tesis de titulación, sino en un informe profesional.

“Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito”, enfatizó Gálvez en el video.

La senadora de oposición fue inicialmente señalada por usuarios en las redes sociales, y las investigaciones de Etcétera y la edición mexicana de El País agregaron detalles tras analizar el trabajo de Gálvez, que citan diversos párrafos tanto de autores académicos como de documentos oficiales a los cuales Gálvez no dio crédito en su documento. La modalidad del informe profesional es una de las opciones que la máxima casa de estudios de México ofrece a sus estudiantes para acreditar la licenciatura.

“Sí, la pendejié (sic), porque debí haber puesto de dónde era, la verdad”, reconoció Gálvez el miércoles, ante preguntas de la prensa a su salida del Senado.

Las publicaciones señalan a la senadora de haber copiado, por ejemplo, párrafos del “Programa especial de cambio climático 2009-2012”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de agosto de 2009.

El miércoles, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado “ante las recientes publicaciones sobre la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito, correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz”.

La casa de estudios informó que el todavía rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, solicitó al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, redirija el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico para realizar “el análisis que corresponda”.

Esta polémica sobre presunto plagio llega previo a que se inicie formalmente el proceso electoral mexicano, y meses después de otra controversia que enfrentó la UNAM, cuando la ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel fue acusada en diciembre de 2022 de presunto plagio en su tesis de licenciatura en Derecho de 1987.

Esquivel ha defendido la autoría de su tesis de licenciatura. Sin embargo, a mediados de enero pasado, la UNAM concluyó que en su momento la ministra “copió parte sustancial del contenido de la tesis” que había presentado un año antes el alumno de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Báez, pero dijo que carecía de los mecanismos para invalidar el título expedido por la universidad, aun “cuando el plagio de una tesis esté documentado”. La universidad giró el caso a la Secretaría de Educación Pública.

La SEP respondió a la UNAM que la Dirección General de Profesiones tampoco tiene la facultad de retirar su título a la ministra Yasmín Esquivel luego de que el Comité de Integridad de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón resolviera que plagió su tesis.

Tanto la UNAM como el Comité de Ética Universitaria realizan una investigación para determinar si Esquivel incurrió o no en plagio académico en su tesis de licenciatura en Derecho de 1987.

La defensa de la ministra afirmó el 8 de junio que había logrado un triunfo judicial luego de que una jueza local de la Ciudad de México concluyera —según los abogados— que Esquivel es la autora legítima de la cuestionada tesis. La UNAM pidió entonces a Esquivel que se desista de los recursos legales que sus abogados han promovido ante el Poder Judicial, y que permita a la institución y a su comité de ética concluir su trabajo académico.

CNN ha solicitado información a la SEP sobre avances de este caso, pero sin respuesta todavía.

Según el estatuto de Ética de la UNAM, esa institución considera como plagio "la apropiación indebida de textos, imágenes, datos, tablas, diseños o gráficos que pertenecen a otros autores, y ocurre cuando se utilizan en un trabajo o texto propio sin citarlos adecuadamente o poner referencias bibliográficas a las fuentes originales que se consultaron y emplearon".

Xóchitl Gálvez dijo sin embargo que no se “raja” (no se rinde) y dijo ser víctima de una campaña de desprestigio.

“No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendía gelatinas, ahora que no soy ingeniera”, señaló en su video del miércoles.

El Consejo Técnico de la UNAM es la instancia que evalúa el caso de Esquivel, y que ahora hará lo propio en el caso de Gálvez.