Kacie Rose Burns se enamoró de Dario Nencetti mientras estaba de vacaciones en Florencia, Italia. Crédito: Jamie Lee @JamieInItalyPhoto/JamieInItaly.com

(CNN) -- Kacie Rose Burns entró sola en el bar de jazz de Florencia.

“Buscaré una canción y la escucharé a profundidad”, pensó, tratando de calmar sus nervios.

Kacie entró por detrás. El club estaba oscuro y lleno de gente, algunas luces de pared y carteles de neón iluminaban a la gente bebiendo, bailando y charlando. Antes de que pudiera siquiera ver a los músicos en el escenario, los ojos de Kacie se posaron en un hombre alto sentado en la barra.

"Entré y él estaba allí", le dice Kacie a CNN Travel. "Nos miramos a los ojos".

“Ciao”, dijo el extraño, sonriendo.

publicidad

"Ciao", respondió Kacie, antes de agregar en tono de disculpa: "Eso es todo el italiano que tengo para ti".

Era octubre de 2018. Kacie era una neoyorquina de 24 años que estaba de vacaciones en Florencia. Era su primera vez en Italia y la primera vez que viajaba sola. Fue una experiencia emocionante (y aterradora).

"Yo era bailarina profesional en Nueva York", explica Kacie. “Una carrera muy agotadora – hay mucha toxicidad, mucho rechazo, hay mucha política que entra en juego – y me sentía un poco paralizada, un poco infeliz, un poco – simplemente estancada, por así decirlo”.

Kacie pasó sus días audicionando, viajando para conciertos y trabajando en una tienda de ropa. Necesitaba un descanso y hacía tiempo que sentía una “atracción” por Italia y soñaba con unas vacaciones en Italia.

“Seguí diciendo: 'Esperaré a que alguien me acompañe, esperaré, esperaré'. Y luego estuve esperando durante años. Y entonces, una noche, a las dos de la mañana, pensé: '¿Qué estoy esperando? La vida es demasiado corta’. Así que reservé un viaje para mí sola a Italia”.

Kacie planeaba pasar la mayor parte de su tiempo entre Roma y Venecia, y sólo un par de días en Florencia. Pero antes del viaje, habló con un cliente de la tienda en la que trabajaba. Esta mujer había vivido en Florencia durante cinco años y elogió la ciudad toscana, lo que persuadió a Kacie para que agregara un día más a su estadía en Florencia.

Y así fue como Kacie y el desconocido italiano se encontraban en el club de jazz esa misma noche.

"Me alegro mucho de haberla escuchado", dice Kacie. "Esa es la única razón por la que nos conocimos la primera noche que estuve en Florencia, ese día en el que originalmente no iba a estar".

Conocerse en Florencia

El hombre con el que Kacie se cruzó en el bar de jazz era Dario Nencetti, de 26 años, chef de un hotel de Florencia que solía trabajar de noche. Dio la casualidad de que esa era la única noche que tenía libre esa semana.

El bar, llamado Jazz Club Firenze, era uno de los lugares favoritos de Dario. Le encantaba la música, el ambiente "underground" y el hecho de que el bar animaba a los asistentes a inscribirse en sesiones de jazz improvisadas.

"Ese lugar es, digamos, poco convencional para Florencia", le dice Dario a CNN Travel. “Normalmente en Florencia hay una mesa para dos, tres o cuatro personas. En el club de jazz hay mesas grandes, así que puedes sentarte con extraños, lo cual me encanta”.

Cuando Dario se dio cuenta de que Kacie no sabía mucho italiano más allá de "ciao", cambiaron al inglés. Dario le dijo a Kacie que había vivido en Escocia durante un año y comenzaron a hablar de viajes. Kacie mencionó que estaba en su primer viaje en solitario y Dario dijo que se había embarcado en una aventura similar a Japón a principios de ese año.

“Hicimos "clic" desde el principio”, dice Darío. "Fue una conversación realmente natural y fácil".

"Recuerdo que me hizo reír", dice Kacie. "Y yo pensé: 'Oh, este tipo es interesante'". Mucha gente nos pregunta: '¿Cómo lo supiste?' Y no sé cómo lo supe. Pensé: 'Oh, esto es algo diferente'”.

Kacie y Dario se quedaron en el bar de jazz hablando hasta altas horas de la madrugada. Luego pasaron juntos el mayor tiempo posible durante los siguientes dos días.

“Él se reunía conmigo después de su trabajo; todas las noches salía a las 11. Salíamos y simplemente hablábamos”, recuerda Kacie. “Me enamoré instantáneamente de Florencia. Es una ciudad muy romántica: calles empedradas y edificios medievales. Parece una pintura dondequiera que mires”.

Fueron dos días que se sintieron como un torbellino. Una noche se sentaron junto al puente Ponte Vecchio de Florencia y hablaron hasta las 3 o 4 de la mañana. Era como si Kacie estuviera en una película, como la favorita de los millennials, “The Lizzie McGuire movie”, y el clásico romance florentino, “A room with a view”.

Luego, se acabaron los dos días y Kacie tuvo que continuar con el siguiente tramo de su viaje. Todavía parecía sacado de una película, solo que no era obvio que tuviera un final feliz.

“Me subí al tren y él estaba parado en el andén. Y recuerdo que miraba el tren y estaba muy triste”, dice.

Mientras el tren se alejaba de la estación, Kacie se secó las lágrimas y le envió un mensaje a su mejor amiga en Nueva York.

"Acabo de conocer a mi futuro marido en Florencia", escribió. “Ese es el chico con el que me voy a casar. Nunca lo volveré a ver”.

Su amiga intentó animarla.

“Te vas a Roma”, escribió. "¡Conocerás a un gladiador!"

Pero Kacie sabía que lo que tenía con Dario no era reemplazable.

“Nunca dejamos de hablar. Hablamos por FaceTime todos los días”, dice.

Esto continuó cuando Kacie regresó a Estados Unidos. Y al poco tiempo, Dario estaba planeando un viaje para visitar Nueva York.

Un minuto en Nueva York

El 8 de diciembre de 2018 Dario llegó a EE.UU. Kacie pasó una semana mostrándole a Dario su vida en Nueva York.

"Fue realmente genial verlo a través de sus ojos", dice.

“Ella me mostró la ciudad real”, dice Dario.

Luego la pareja voló a Miami para pasar una semana de vacaciones.

Para Kacie y Dario nunca hubo un momento específico en el que decidieron emprender una relación.

"Nunca fue una decisión que tomar", dice Kacie.

“No hace falta decirlo”, coincide Dario. "Pero no puedo ocultarlo, la distancia fue difícil".

Los dos lucharon con las zonas horarias y sus ocupados trabajos que los dejaban con poco tiempo de inactividad, pero intentaron visitarse siempre que podían.

Corte a septiembre de 2019. Dario estaba de regreso en Nueva York visitando a Kacie.

“¿Por qué no me mudo aquí?” sugirió. Le encantó la vitalidad de la ciudad desde el principio y podía verse allí. La escena del restaurante era increíble. Si pudiera encontrar trabajo y tramitar la visa, le parecía el escenario ideal.

Kacie también pensó lo mismo, así que Dario empezó a buscar trabajo. Finalmente lo contrataron como chef en un restaurante italiano en Brooklyn. Después de un par de meses en el limbo, le aprobaron la visa.

"Hasta ese momento, cada vez que teníamos que decir adiós era casi traumático: habíamos pasado esta semana juntos y sabíamos que todo", dice Kacie. “Decir adiós era espantoso. Tardábamos como una semana en recuperarnos”.

Pero ahora las despedidas en el aeropuerto eran historia.

"Fue realmente emocionante", dice Dario.

Avanzando juntos

Kacie y Dario pasaron tres meses juntos en Nueva York, mareados de felicidad por estar en el mismo país y en la misma ciudad.

Entonces llegó la pandemia. Las industrias de artes escénicas y restaurantes de la ciudad de Nueva York se paralizaron. Atrapados en casa, Kacie y Dario encontraron consuelo y apoyo el uno en el otro.

Como dice Kacie, ella y Dario encontraron “muchos aspectos positivos” en este momento difícil. Darío le enseñó a Kacie a hacer pasta. Pasaron largas tardes charlando.

Pero a medida que avanzaba el año 2020, la pareja se dio cuenta de que les esperaba una fecha límite. La visa de Dario expiraría en diciembre y, a raíz de la pandemia, la renovación estaba fuera de discusión.

Para Kacie y Dario, parecía que sólo había tres opciones viables: regresar a la relación a distancia, casarse o mudarse a Italia.

Volver a la larga distancia significaría el regreso de aquellas despedidas en el aeropuerto, lo último que cualquiera de los dos deseaba. Y aunque Kacie y Dario pensaron que el matrimonio estaba en su futuro, no sentían que fuera lo correcto para ellos en ese momento. Eso dejó mudarse a Italia.

Kacie pensó en su carrera en Nueva York. Los escenarios estaban descartados y no había una fecha de regreso a la vista. Y mientras sus amigas publicaban regularmente en las redes sociales lo mucho que extrañaban el baile, Kacie solo sintió “alivio” de que sus días ya no estuvieran definidos por las audiciones y la incertidumbre.

"Esa fue una llamada de atención bastante importante", dice. "Había llegado a un punto en el que necesitaba alejarme del escenario".

Además de esto, el alquiler del apartamento de Kacie en Nueva York había vencido. Si había un momento indicado para mudarse a Italia, era ese.

"Todo se acomodó", dice.

Kacie investigó en línea y encontró una academia de idiomas en Florencia que ofrecía visas de estudio. Presentó su solicitud y se inscribió en clases de italiano. Luego, Kacie y Dario hicieron las maletas en Nueva York y se prepararon para cruzar el Atlántico.

Antes de subir al avión en enero de 2021, Kacie publicó un video en TikTok sobre su encuentro con Dario y su mudanza a Italia. Nunca antes había publicado mucho en la plataforma, pero se sintió inspirada a marcar este importante paso en la vida.

Cuando bajó del avión y se conectó a Wi-Fi, las notificaciones de su celular estaban explotando.

"Se volvió viral", dice Kacie.

Mientras estaba encerrada durante la cuarentena obligatoria de dos semanas, Kacie continuó publicando videos en TikTok. Sus seguidores continuaron creciendo.

Si bien su presencia en las redes sociales crecía, durante los primeros meses en Florencia, el mundo real de Kacie y Dario siguió siendo pequeño. Italia todavía estaba esclavizada por el covid-19, con restricciones estrictas.

Pero mientras Kacie estudiaba para sus clases de italiano y enseñaba inglés en línea y Dario buscaba trabajo en un restaurante, Florencia comenzó a reabrir lentamente.

“Recuerdo la primera vez que fui al Duomo. Y no había nadie allí”, dice Kacie. “Lo cual es una locura, porque es el lugar más popular de Florencia. Y no había nadie en la plaza y recuerdo lo extraño que fue eso”.

Si bien ese momento fue surrealista, incluso triste, Kacie y Dario todavía se sentían agradecidos de estar juntos en ese lugar florentino. Habían recorrido un largo camino y estaban emocionados por su nueva vida juntos en Italia.

A Kacie le resultó más fácil aclimatarse a la vida italiana gracias a la familia de Dario, que la recibió con los brazos abiertos, incluso si, al principio, Kacie tenía problemas con el italiano y la madre de Dario no sabía mucho inglés.

Las dos mujeres hicieron que la comunicación funcionara utilizando Google Translate en sus teléfonos celulares.

“Se hicieron cercanas de inmediato”, dice Darío.

Kacie continuó publicando en las redes sociales y su número de seguidores se disparó. Después de unos seis meses, dejó de enseñar inglés en línea y decidió dedicarse a las redes sociales a tiempo completo.

Dario la animó a dar este paso.

"Creo que fue una muy buena idea sumergirse en ello", dice hoy. “Era el momento adecuado y creí en ella desde el primer momento”.

Una vida juntos en italia

Casi cuatro años después, Kacie amplió su presencia en las redes sociales hasta convertirse en una empresa de viajes, organizando viajes grupales por Italia y publicando sus propias guías de viaje. Mientras tanto, a Dario todavía le apasiona la cocina y ahora trabaja como chef de alta cocina en un restaurante de Florencia.

"Realmente amo la vida que hemos creado aquí", dice Kacie. "Vivimos en un lugar hermoso con excelente comida. y él ha construido muchas cosas maravillosas por su cuenta y yo también".

La pareja se anima mutuamente en sus respectivas carreras y proyectos, pero también saborean su tiempo libre. Les encanta vivir en Florencia y explorar Italia juntos.

Dario y Kacie están instalados en Florencia por ahora, aunque no descartan mudarse a otro lugar en el futuro.

"Estamos disfrutando el momento", dice Darío.

“Lo que es seguro es que sabemos que estamos juntos en esto. Y eso es lo que lo hace tan fantástico”, dice Kacie.

Ella le dice a Dario: “No estoy nervioso por lo que depara el futuro. Porque te tengo a ti”.

Mirando hacia atrás, Kacie encuentra fortuito y surrealista pensar que su decisión espontánea de viajar sola a Italia la llevó a encontrar una nueva carrera, un nuevo hogar y el amor de su vida.

"Tuvieron que suceder muchas cosas para que esto realmente sucediera, pero se sintió normal y natural, como si esto fuera lo correcto y lo que se supone que debía pasar", dice.

“Nunca sabes realmente lo que la vida tiene planeado para ti. Hay tantas cosas buenas esperando. Sólo hay que confiar en ello”, añade Kacie. “Confianza en el proceso. Y el camino que está destinado a ti sucederá, incluso si no es el camino que pretendías tomar por tu cuenta”.