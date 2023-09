La escuela secundaria Bedford en Bedford, Nueva Hampshire, el 21 de septiembre de 2023. (Crédito: WMUR)

(CNN) -- Algunos estudiantes de noveno y décimo grado de la escuela secundaria Bedford, en Bedford, Nueva Hampshire, en su mayoría niños, tomaron fotografías de las nalgas y los senos de niñas de 11.º y 12.º grado sin su consentimiento, “calificándolas y compartiéndolas con otros”, según cartas enviadas a los padres el jueves y viernes por el director de la escuela secundaria, Robert Jozokos.

Una carta enviada a los padres el jueves y compartida con CNN por el Distrito Escolar de Bedford, decía que los estudiantes involucrados “con este comportamiento” pueden esperar una reunión con los padres y una “suspensión de escuela los sábados, en suspensión o fuera de la escuela”, dependiendo de su implicación.

Los funcionarios escolares planean reunirse con padres y estudiantes este lunes para elaborar un “plan para renovar y mantener un ambiente seguro y respetuoso para los estudiantes”, según una segunda carta enviada a los padres el viernes.

Según la carta, un estudiante compartió con los administradores “dos fotografías que eran collages de niñas”. Reveló que todas las niñas que fueron fotografiadas vestían trajes de baño, pantalones cortos y blusas y ninguna de las fotografías fue tomada desde el interior de la escuela o el campus.

Los administradores pasaron el viernes entrevistando a aproximadamente 35 estudiantes masculinos y femeninos de todos los grados sobre el incidente, según la carta.

"Algunos acudieron a nosotros por su cuenta y a otros les hicimos un seguimiento después de enterarnos de que podrían tener información adicional", decía la carta.

Los collages y las fotografías individuales se habían compartido en Snapchat, una aplicación de mensajería y redes sociales, sin el consentimiento de las niñas, según la carta.

"Hasta ahora, sabemos que dos estudiantes recibieron imágenes y los informes de los estudiantes apuntan a que entre tres y cinco estudiantes las compartieron", decía la carta.

Una petición de Change.org, creada el jueves por una joven de 12º grado que asiste a Bedford High School, decía que los estudiantes “merecen ser expulsados” y no suspendidos.

“¿En qué se ha convertido la escuela para estas jóvenes? No somos un juguete para que juegue su hijo, ni un trozo de papel que pueda intercambiarse como una carta Pokémon”, decía la petición.

La petición, que cuenta con más de 2.800 firmas hasta el lunes por la tarde, “alienta” a la comunidad de Bedford y “más allá” a “apoyar nuestra protesta por la falta de disciplina que Bedford ha demostrado”.

“Estos estudiantes no tienen lugar en nuestra escuela y deben ser expulsados de inmediato. El daño que le han hecho a nuestra comunidad es irreversible y no puede ser compensado de ninguna forma que no sea justicia por sus acciones repugnantemente irresponsables”, decía la petición.

Cuando se le preguntó qué consecuencias enfrentan los estudiantes, el superintendente del distrito escolar de Bedford, Michael Fournier, dijo en un correo electrónico a CNN: “Una vez que se completa la investigación, la administración de la escuela secundaria determina los próximos pasos. Como persona que puede escuchar una apelación, es importante que mantenga la objetividad hasta que se me presenten todos los hechos”.

Los administradores se comunicaron con los padres de las niñas que fueron identificadas en las fotos y también se contactará a cualquier otra niña que pueda ser identificada, dijo Jozokos en la carta. Añadió que la policía también fue informada sobre el incidente.

Según la carta, los administradores inicialmente escucharon informes de que circulaban tarjetas coleccionables físicas de las niñas, pero "no han podido encontrar ninguna tarjeta coleccionable, aunque varios estudiantes mencionaron haber oído hablar de ellas".

“No hemos visto ninguna imagen con los nombres o calificaciones de los estudiantes, y aunque inicialmente escuchamos eso ayer, no nos enteramos hoy”, decía la carta.

La carta decía que hay “algunas cosas que todavía estamos tratando de descubrir” y que la investigación está en curso. Jozokos instó a los estudiantes a presentarse si tienen alguna información que puedan compartir.

Según la carta, los defensores de la educación comunitaria y el decano de estudiantes estarán disponibles para los estudiantes este lunes.

“El distrito escolar de Bedford apoya a todas las víctimas de acoso de cualquier tipo. Nos hemos comprometido con recursos comunitarios para ayudar tanto a los estudiantes como a las familias según lo necesiten”, dijo Fournier en una carta del distrito enviada a los padres el viernes.

Bedford, New Hampshire, se encuentra aproximadamente a 80 km al oeste de Portsmouth.

-- David Williams de CNN contribuyó a este informe.