El invierno llega a Ucrania, pero Kyiv adapta sus tácticas

Militares ucranianos viajan en un tanque T-64 durante un ejercicio de entrenamiento militar en la región de Kyiv el miércoles. (Crédito: Genya Savilov/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Ucrania pronto enfrentará su segundo invierno en guerra, y las audaces campañas de hace un año que lograron avances significativos en Járkiv y Jersón parecen un recuerdo lejano.

El Ejército ucraniano está librando ahora una guerra de intenso desgaste contra fuerzas rusas más obstinadas y más grandes a lo largo de un frente de casi 1.000 kilómetros. Todavía sufre una escasez desesperada de poder aéreo y la acción ofensiva se verá interrumpida por el deterioro del tiempo.

Es probable que los rusos lancen otra campaña para paralizar la infraestructura energética de Ucrania, hundiendo a su pueblo en un oscuro invierno. En el campo de batalla, los rusos se han adaptado. El presupuesto de defensa del próximo año será un 70% mayor que el de este año. Están en esto a largo plazo.

Pero los ucranianos también se están adaptando, después de un comienzo vacilante de la contraofensiva.

Como argumentaron Franz-Stefan Gady y Michael Kofman en The Economist, “la capacidad de los soldados ucranianos para dominar la tecnología occidental llevó rápidamente a un optimismo fuera de lugar de que el tiempo necesario para desarrollar unidades de combate cohesivas podría verse acortado”.

publicidad

Ahora han regresado al estilo de guerra que mejor conocen, utilizando pequeños grupos de infantería móvil para probar las atrincheradas defensas rusas. También es apropiado a las circunstancias actuales, porque decenas de drones rusos detectaron cualquier concentración de fuerzas y dirigieron fuego de artillería masivo contra ellos.

Pequeña y ágil es la respuesta.

En una extensa entrevista con CNN la semana pasada, el general Oleksandr Tarnavsky dijo: “Ni el enemigo ni nosotros utilizamos principalmente compañías, batallones o brigadas, sino escuadrones de asalto. Grupos de 10 a 15 hombres”.

Ucrania no está preparada para correr el riesgo de sufrir las bajas que provocaría una ambiciosa ofensiva mecanizada.

“La principal habilidad de todo comandante en cualquier nivel es preservar al personal”, dijo Tarnavsky al corresponsal internacional senior de CNN, Fred Pleitgen.

Este estilo de guerra se verá menos afectado por el barro y la niebla de los meses de invierno. “El clima puede ser un serio obstáculo durante un avance. Pero teniendo en cuenta cómo avanzamos, y en su mayoría avanzamos sin utilizar los vehículos, no creo que eso influya mucho en esa etapa de la contraofensiva”, añadió Tarnavsky.

Ese estilo de guerra se encuentra en un extremo del espectro. Pero los ucranianos también están aprovechando los suministros occidentales de artillería de mayor alcance, tanto en el sur como en el este. Y Kyiv aumentó drásticamente los ataques con misiles de largo alcance y drones contra centros militares rusos: centros de mando, suministros de combustible y municiones, centros de transporte.

Morir de hambre, estirarse y atacar

El jefe del Estado Mayor de Defensa del Reino Unido, el almirante Tony Radakin, denominó esta estrategia como “morir de hambre, estirarse y atacar”, aunque gran parte de los ataques se realizan actualmente a larga distancia.

Crimea se ha convertido en un objetivo constante: el objetivo es perturbar las líneas de suministro rusas y degradar la Flota del mar Negro.

Es probable que estos ataques continúen y se intensifiquen a medida que el clima invernal haga que los avances sobre el terreno sean aún más difíciles. Las operaciones de alto perfil, como las de este mes contra el astillero de Sebastopol y el cuartel general de la Flota del mar Negro, levantan la moral y sirven para recordar a los aliados de Ucrania que todavía está a la vanguardia.

La esperada introducción de los misiles Taurus alemanes de largo alcance y del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército de Estados Unidos (ATACM, por sus siglas en inglés) acentuará el enfoque de Ucrania en destruir la infraestructura rusa (aunque no más allá del territorio ucraniano).

Como observa la publicación militar en línea WarZone: “La capacidad de lanzar una ojiva de 226 kg con una fuerza increíble a largas distancias significaría un gran problema para los nodos logísticos rusos críticos y la infraestructura relacionada, como puentes, así como los centros de comando y control fortificados, todos lejos. detrás de las líneas del frente”.

En los últimos meses, las fuerzas ucranianas se han centrado en degradar las defensas aéreas rusas, obligando al enemigo a tomar decisiones dolorosas sobre qué defender, especialmente a medida que se han desplegado más defensas en la región de Moscú ante una persistente e irritante (si no muy destructiva) campaña de drones.

Si, como se espera, Ucrania recibe ATACM con múltiples ojivas, podrá infligir daños mucho mayores a objetivos rusos distantes, como bases aéreas. El jefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, el teniente general Kyrylo Budanov, dijo a War Zone: “Luchar contra la aviación rusa utilizando sistemas de defensa aérea es muy costoso e ineficaz. La aviación debería eliminarse de las bases aéreas”.

Eliminarlos va a ser una tarea titánica. El ejército ruso aprendió de sus errores.

"Se considera que los rusos aprenden rápidamente nuestras tácticas, eso lo demuestran sus acciones en el campo de batalla", dijo Tarnovsky a CNN.

Sin embargo, algunas de las mejores unidades rusas han sufrido a manos del creciente flujo de armas occidentales que ingresan a Ucrania, especialmente artillería de largo alcance y municiones en racimo enviadas desde Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido dice que partes del recién formado 25º Ejército de Armas Combinadas (CAA) de Rusia han sido desplegadas para reforzar unidades en el norte, esencialmente tapando agujeros en un área donde ninguna de las partes está logrando ningún progreso.

"Con 25 CAA aparentemente desplegados poco a poco para reforzar la línea demasiado estirada, es menos probable que se produzca una nueva ofensiva rusa concertada en las próximas semanas", dijo el ministerio la semana pasada.

“El grado en que Ucrania pueda infligir bajas desproporcionadas y destrucción a los rusos en las próximas ofensivas será una medida importante del éxito”, dice Mick Ryan, exgeneral australiano y autor de "Futura Doctrina", que recientemente estuvo en Ucrania.

La moral rusa es difícil de medir. Los funcionarios ucranianos dicen que muchos prisioneros de guerra rusos tienen poca idea de por qué estaban luchando y que la disciplina suele ser deficiente. Hay pruebas anecdóticas de esto procedentes de otras fuentes, pero no hasta el punto de que la maquinaria militar rusa pudiera resultar dañada.

Sin embargo, se ha afirmado frecuentemente (y erróneamente) que los rusos se están quedando sin misiles y otras municiones. Es cierto que los oficiales ucranianos han informado de una fuerte disminución del fuego de artillería entrante en algunos lugares. Pero el próximo invierno probablemente verá una renovación de los ataques con misiles y drones contra la infraestructura energética ucraniana a medida que comience la “temporada de calefacción”.

"Están almacenando misiles para ello", dijo a CNN este mes el director ejecutivo del proveedor de energía ucraniano DTEK, Maksym Timchenko.

El año pasado, los ataques con misiles rusos dañaron o destruyeron alrededor de dos tercios de las instalaciones energéticas de Ucrania, pero no lograron quebrar la determinación civil. Una serie de huelgas este mes sugiere que otra campaña es inminente.

Pero así como buscan degradar las defensas aéreas rusas, los ucranianos han logrado avances en la mejora de las suyas.

"El año pasado no existían los sistemas Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T ni muchos otros", dijo la semana pasada el primer ministro Denys Shmyhal. "Nuestro sistema de defensa aérea se ha vuelto aún más completo y experimentado... Para el invierno, será aún más fuerte".

La producción de energía también ha aumentado. Actualmente hay siete reactores nucleares en funcionamiento y dos más entrarán en funcionamiento. Se puede importar más electricidad de la Unión Europea que antes. La producción nacional de gas natural aumentó.

La distribución sigue siendo un problema. Los autotransformadores escasean y es probable que todavía haya cortes de energía este invierno. Pero la red ucraniana es más resistente que hace un año.

El largo plazo

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y otros han hablado de un “progreso constante” de Ucrania en el campo de batalla, pero entre muchos analistas y funcionarios occidentales existe una sensación de estancamiento inminente.

Cada vez más, se habla de que el conflicto se extenderá hasta 2025. La historia muestra que más allá de sus etapas iniciales, las guerras tienden a osificarse. Eso es lo que ocurrió después de que estalló el llamado conflicto separatista en Donbás en 2014.

Ryan, el exgeneral australiano, dice que los socios occidentales de Ucrania deben reconocer esto y planificarlo.

"Al comprometerse a apoyar a Ucrania mientras dure el conflicto, Occidente puede socavar los esfuerzos de Putin por sobrevivir a los patrocinadores de Ucrania", dijo.

El mayor del Ejército estadounidense, Robert Rose, en su libro "War on the Rocks", está de acuerdo. “Ucrania no puede darse el lujo de realizar maniobras (acciones ofensivas rápidas). Necesita perseguir un desgaste poco glamoroso y debemos estar preparados para apoyarlo hasta que agote a los invasores rusos”.

Europa y Estados Unidos siguen comprometidos a apoyar a Ucrania en el campo de batalla y con apoyo financiero. Pero hay signos de fatiga. Las dudas y las riñas se filtran.

La reciente disputa de Ucrania con el Gobierno polaco sobre las exportaciones de cereales demostró que es vulnerable a los cambios de humor político entre los países aliados. La campaña electoral en Estados Unidos está en marcha entre los republicanos rivales, y el grado de apoyo a Ucrania es un tema divisivo.

La primavera de 2024 se perfila como una fase potencialmente importante del conflicto. Ambas partes aprovecharán el invierno para reequiparse. Luego se desplegarán los primeros F-16 ucranianos, junto con quizás más ATACM y otros misiles de mayor alcance (además de las crecientes líneas de producción autóctonas en Ucrania).

Por eso debe acelerarse el suministro de armas occidentales, según Max Boot del Consejo de Relaciones Exteriores.

"No enviar suficiente armamento a Ucrania simplemente aumenta las probabilidades de que el conflicto se prolongue indefinidamente", afirmó Boot.

Los ucranianos también leerán las hojas de té políticas en Estados Unidos y entre aquellos que consideran aliados europeos menos entusiastas, evaluando el estado de la “coalición de los dispuestos”.

En Rusia, el próximo año la guerra podría tener mayores consecuencias económicas.

El Kremlin ha forzado la narrativa de que la defensa de la patria es una batalla existencial; no hay disenso público. Las sanciones han sido perjudiciales, pero aún no son paralizantes; el precio del petróleo ayuda a limitar los daños al presupuesto estatal.

Pero con una economía cada vez más dedicada a sostener la maquinaria de guerra (al menos el 6% del PIB se gastará en el Ejército el próximo año), hay tensiones crecientes: escasez de mano de obra e inflación, así como un rublo persistentemente débil. Vladimir Putin no querrá recortar el gasto social antes de las elecciones de la próxima primavera, cuando la mayoría de los analistas esperan que los precios del petróleo y el gas se moderen.

Muchas variables darán forma al futuro de este conflicto el próximo año. En primer lugar, ambas partes deben soportar el barro, las heladas y la niebla de los meses de invierno.