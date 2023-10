Mariah Carey tiene un regalo: una gira navideña

Las ganancias de Mariah Carey por 'All I want for Christmas is you' 2:05

(CNN) -- Esta nota es para todos los que están ansiosos por sacar las decoraciones navideñas.

La proclamada “Reina de la Navidad” también tiene el espíritu navideño.

Mariah Carey anunció su gira “Merry Christmas One And All Tour”.

"¡Sí, la descongelación ha comenzado!", compartió Carey en redes sociales. “¡Anuncio la gira “Merry Christmas One And All Tour”! A la venta el 6/10.”

La gira está programada para comenzar en el Casino Yaamava de California el 15 de noviembre, antes de hacer paradas en otras ciudades, incluidas Los Ángeles, Denver, Toronto, Chicago, Boston, Montreal y Filadelfia.

La gira concluirá el 17 de diciembre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

Carey hizo una serie de conciertos llamados “¡Feliz Navidad a todos!” el año pasado, que también incluyó un especial de CBS y Paramount+.

Los boletos para la nueva gira saldrán a la preventa este miércoles y la venta general comenzará el viernes a través de Live Nation.