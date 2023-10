Japan Airlines quiere ayudarte a dejar la maleta en casa

Llamado a la Tierra es una serie editorial de CNN comprometida con reportar los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta, además de mostrar las soluciones a esos retos. La Iniciativa Perpetual Planet de Rolex se ha asociado con CNN para crear conciencia y educación sobre los asuntos clave de sostenibilidad y para inspirar acciones positivas.

(CNN) -- ¿No sabes qué prendas elegir de tu armario para unas vacaciones en Japón? Si vuelas con Japan Airlines, la respuesta podría ser que ninguna.

La aerolínea de bandera de Japón ha puesto en marcha una prueba de un año de duración de un servicio que permite a los viajeros reservar un conjunto de ropa —que abarca diferentes estilos y temporadas— y recibirlo en el hotel a la llegada. Al final de la estancia, la ropa se devuelve, se lava y se vuelve a introducir en el sistema.

Denominado "Any Wear, Anywhere", el servicio estará operativo hasta finales de agosto de 2024 y Japan Airlines afirma que podría reducir las emisiones de carbono al disminuir el peso transportado por sus aviones.

"Any Wear, Anywhere" calcula que ahorrar unos 10 kg de equipaje equivale a un ahorro de unos 7,5 kg en emisiones, el equivalente a encender un secador de pelo 10 minutos al día durante 78 días.

publicidad

"Me encanta viajar y he estado en muchos países extranjeros, pero siempre me ha dado pavor ir arrastrando el equipaje o hacer la colada en el extranjero", dice Miho Moriya, que tuvo la idea y gestiona "Any Wear, Anywhere" para Sumitomo, la empresa japonesa que se encarga de las reservas, las entregas y el lavado de la ropa.

"Cuando viajo, las tres cosas más importantes para mí son el alojamiento, la comida y la ropa", añade. "Cuando viajamos al extranjero, hay hoteles y restaurantes que proporcionan alojamiento y comida in situ, pero no ropa. ¿Por qué tenemos que traernos la ropa de casa?".

Ropa para todas las estaciones

Moriya presentó la idea del servicio a través de un reto empresarial interno de su empresa, y cuenta que una vez aprobada, tras un retraso debido a la pandemia, le costó "muchos intentos" encontrar una aerolínea dispuesta a apoyarla.

Los usuarios del servicio se conectan a la web y eligen entre varias opciones: ropa de mujer o de hombre, para qué temporada; estilo elegante o informal; número de prendas superiores e inferiores; y fechas de recogida y devolución. Sus selecciones les estarán esperando en el hotel, por precios que oscilan entre US$ 34 y 48 por todo el periodo de alquiler.

Todas las prendas son de segunda mano o proceden de excedentes de la empresa, aunque los usuarios no pueden ver esta información sobre su selección. El servicio lleva funcionando desde principios de julio, y Moriya afirma que la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. "Tenemos solicitudes de todo el mundo y de más de 115 países en total, a pesar de que no estamos haciendo ningún tipo de promoción", afirma, y añade que Estados Unidos y Australia son los países con mayor número de usuarios.

El verdadero impacto de la prueba solo se conocerá al final, cuando Japan Airlines contabilice el ahorro de peso y calcule la reducción exacta de emisiones. "Tenemos que ver los resultados finales antes de poder decir si este servicio es sostenible o no", dice Moriya, añadiendo que los cálculos tendrán en cuenta las emisiones producidas por las entregas de la ropa y el lavado.

¿Menos peso, menos emisiones?

La reducción de peso es una forma probada de ahorrar combustible y reducir las emisiones, y los fabricantes de aviones y las aerolíneas la tienen en cuenta desde hace tiempo, por ejemplo diseñando asientos más ligeros para los pasajeros o sustituyendo los pesados manuales de papel por tabletas. Incluso los pequeños cambios pueden tener un gran impacto: cuando Qantas rediseñó su vajilla para primera clase y clase business para que fuera solo un 11% más ligera, la compañía dice que empezó a ahorrar 535 toneladas métricas de combustible al año.

Sin embargo, Japan Airlines debe poder constatar una reducción estadísticamente significativa del peso del equipaje, afirma Gary Crichlow, analista de aviación de la consultora AviationValues. "Si determinan que los pasajeros viajan efectivamente con menos equipaje", añade, "deben determinar a continuación si existe una relación causal con la iniciativa".

Una vez demostrado eso, el reto sería asegurarse de que el menor peso se traduce realmente en un menor consumo de combustible. "Lo que importa desde el punto de vista de las emisiones es cuánto combustible se quema al izar el peso total del avión en el aire y mantenerlo allí hasta que aterriza en Japón", afirma.

"No importa si el peso procede de los pasajeros, las maletas, la carga, la tripulación o el catering. Como los bienes inmuebles de los aviones son muy valiosos, siempre habrá un incentivo económico para compensar la reducción del peso del equipaje de los pasajeros con una carga adicional que genere ingresos. Esto no tiene por qué ser malo desde un punto de vista holístico, si se traduce en el uso más eficiente de la capacidad de carga del avión. Pero parece ir en contra del objetivo declarado de la iniciativa. Por lo tanto, la transparencia en cuanto al peso real ahorrado por vuelo (si lo hay), y el consumo de combustible reducido como resultado, será clave".

Nina Gbor, experta en moda sostenible y educadora, cree que el proyecto es un paso positivo. "A menudo la gente compra ropa nueva solo para sus vacaciones y viajes de negocios, así que este servicio reducirá estos residuos innecesarios de ropa y los recursos vírgenes utilizados en la fabricación de ropa nueva. También se aprovecha el exceso de existencias y la ropa de segunda mano que normalmente habría ido a parar al vertedero o a la incineradora", dice.

Y agrega: "Prolongar la vida útil de la ropa solo nueve meses más de uso activo reduce las huellas de carbono, agua y residuos en torno a un 20-30% cada una".

Gbor cree que la iniciativa debería ser adoptada por más aerolíneas. "Con la previsión de que los vuelos mundiales alcancen los 32,4 millones de pasajeros en 2023, el modelo de alquiler de ropa debería ser replicado por otras aerolíneas de todo el mundo si se toman en serio el apoyo a la economía circular y la consecución de los objetivos de sostenibilidad", afirma.

Moriya comparte esta ambición y espera ampliar la asociación con Japan Airlines a otros miembros de la alianza OneWorld, que incluye a American Airlines, British Airways y Qantas, y después a otras alianzas. "Nuestro objetivo final es ampliar el servicio a todo el mundo", afirma.