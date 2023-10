Conoce los secretos del sorteo del Powerball 1:20

(CNN) -- Otro sorteo de Powerball sin premios está elevando el premio mayor por las nubes. Nadie acertó todos los números en el sorteo de este miércoles por la noche, que tuvo un valor estimado de US$ 1.200 millones, según la Asociación de Lotería Multiestatal.

El sorteo produjo un gran número de personas que acertaron las cinco bolas blancas, pero no el Powerball, con diez boletos de este tipo que valen al menos US$ 1 millón cada uno.

El premio mayor estimado para el próximo sorteo de este sábado es de US$ 1.400 millones. El último premio mayor de Powerball que se ganó se sorteó el 19 de julio por US$ 1.080 millones. Esta es la primera vez en la historia del juego que dos ganadores consecutivos del premio mayor valdrán más de US$ 1.000 millones.

Los números ganadores de este miércoles por la noche fueron 9-35-54-63-64, con el Powerball 1.