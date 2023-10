Lo que necesitas saber sobre el pánico a las chinches en Europa

¿Representa un peligro una plaga de chinches? 4:16

(CNN) -- La dermatóloga Zeina Nehme dice que su clínica suele atender cada verano varios casos de pacientes que han sido picados por chinches mientras viajaban. Sin embargo, sorprendentemente, dice que ninguno se materializó este año.

Sin embargo, como cualquier persona que no vive bajo una roca, Nehme ha visto la avalancha de titulares y cuentas de redes sociales que documentan la paranoia de las chinches en París, que estalló durante la Semana de la Moda y desde entonces se ha extendido a otras ciudades, incluida Londres.

Entonces, durante su reciente viaje a la Ciudad de la Luz, Nehme decidió embarcarse en una especie de experimento: ver una de las criaturas problemáticas de primera mano y usarla como material para un video en las redes sociales.

Pero Nehme, que vive en Beirut, Líbano, dice que no encontró ningún parásito molesto durante su fin de semana largo: ni en el metro, ni en los restaurantes, ni en el apartamento del distrito 17 donde se quedó con una amiga.

“Como soy dermatóloga y publico mucho en la cuenta de mi clínica, pensé que sería bueno publicar un video sobre las chinches”, le dijo a CNN Travel. “Busqué activamente una para tomar fotografías y hacer el reel. Nada".

publicidad

Cynthia Starkey, una abogada radicada en Phoenix, también estuvo muy atenta a los bichos mientras ella y su hija visitaron recientemente París durante su viaje de tres meses por seis países por Europa. Pero, al igual que Nehme, ninguno vio ninguno en su alquiler de Airbnb, en el transporte público ni en ningún otro lugar.

De hecho, dijo Starkey, la mayor parte del pánico sobre la etapa de su viaje a París proviene de amigos y familiares en otros lugares, como su hermana en EE.UU., quien le envió un mensaje de texto a Starkey diciéndole que se había enterado de los Juegos Olímpicos de verano de 2024, que se celebrarán en París, fueron cancelados debido a la situación de las chinches.

"Pensé: 'Me resulta muy difícil de creer'", dijo Starkey a CNN Travel.

Después de un aviso anterior que Starkey recibió de un amiga periodista que vive a tiempo parcial en Europa sobre la situación de las chinches, la hija de Starkey, Mikayla, ya había investigado un poco en línea.

"Ella dice: 'Veo que este año no es peor que cualquier otro año, y no me preocupa'", dijo Starkey. "Así que si ella no estaba preocupada, yo tampoco".

Estas cuentas cuentan una historia diferente a la que pintan los titulares de los tabloides que provocan picazón y las cuentas de redes sociales que muestran imágenes de colchones y muebles infestados arrojados en los callejones.

Según algunos entomólogos y viajeros, la realidad tiene un poco más de matices: si bien las chinches, por supuesto, existen (y es muy posible que estén resurgiendo en centros turísticos como París después de otro verano de viajes de gran éxito), la situación real, aunque desagradable, parece considerablemente más exagerada en los medios que fuera de control sobre el terreno.

"Espero que alguien se haya dado cuenta y, por una razón u otra, probablemente en ese momento porque era la Semana de la Moda, las cosas correctas se alinearon y eso trajo esto a los medios", dijo Zach DeVries, profesor asistente en la El departamento de entomología de la Universidad de Kentucky, dijo a CNN Travel.

"Las chinches, más que cualquier plaga, captan la atención de la gente, y creo que es más probable que simplemente hayan llamado la atención [de los medios] en lugar de ser un brote real".

París, asediada por una plaga de chinches 2:37

DeVries también dijo que no recomendaría a los viajeros que cancelaran un próximo viaje a Europa o a cualquier otro lugar debido a las chinches. Sin embargo, los viajeros pueden utilizar los titulares más recientes como recordatorio para ser más diligentes con su entorno.

"Se trata de ser consciente y consciente de que podrían estar allí pero no estarlo (no me gusta usar el término paranoico), pero no estar paranoico, hasta el punto de que ya no viajas ni haces cosas", dijo DeVries. "Puedes equilibrar tu viaje con una perspectiva saludable de los entornos a los que te diriges".

"No hay motivo para el pánico general"

Los informes sobre chinches en París comenzaron a aparecer durante la Semana de la Moda, del 25 de septiembre al 3 de octubre, con algunos videos de las alimañas arrastrándose por el transporte público.

Los asustados amantes de la moda de la ciudad comenzaron a documentar sus preocupaciones en las redes sociales, y los principales medios de comunicación pronto comenzaron a recoger la historia también. Los funcionarios de París pronto entraron en la conversación, prometiendo tomar medidas y, como informó el periódico francés Le Monde, el Partido Renacimiento del presidente Emmanuel Macron prometió el 3 de octubre que presentaría un proyecto de ley para combatir el “flagelo” de las chinches.

“Nadie está a salvo”, publicó el vicealcalde de París, Emmanuel Grégoire, en X/Twitter, el 29 de septiembre. “Ante una infestación de chinches, se necesitan medidas coordinadas que reúnan a las autoridades sanitarias, las comunidades y todas las partes interesadas pertinentes para prevenir el riesgo y actuar con eficacia”.

En medio de un pánico creciente tanto entre los parisinos como entre los viajeros, el Ministro de Salud francés, Aurélien Rousseau, suplicó al público que mantuviera la calma, diciendo que "no había motivo para el pánico general" y que "Francia no ha sido invadida por chinches" en una entrevista del 3 de octubre con Salida francesa France Inter.

Sin embargo, eso todavía no ha impedido que el miedo –si no la propia infestación– se propague a otros puntos críticos de Europa, quizás más notablemente a Londres. Algunos viajeros comenzaron a expresar su preocupación de que los insectos estuvieran haciendo autostop desde París a la capital del Reino Unido en el Eurostar.

En declaraciones al sitio web PoliticsJoe, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, calificó la situación como “una verdadera fuente de preocupación” y dijo que los funcionarios estaban tomando medidas preventivas para evitar los problemas que había enfrentado París.

Es difícil conseguir cifras exactas que documenten con exactitud la situación. Una estadística que ha circulado ampliamente en los medios proviene de una encuesta realizada por Anses, la Agencia Francesa de Seguridad y Salud Alimentaria, Ambiental y Ocupacional, que afirma que más de 1 de cada 10 hogares franceses habían sido infestados por chinches durante los cinco años anteriores.

Sin embargo, como señaló Joe Rominiecki, gerente senior de comunicaciones de la Sociedad Entomológica de América, “no pone esto en mucho contexto ni señala ningún dato para este año”.

La evidencia anecdótica también es difícil de cuantificar.

“He estado en conversaciones con algunos colegas que están basados ​​en Europa, y algunos de ellos me dicen, 'sí, no es tan malo como lo que estás escuchando', y luego otros dicen, 'Sí, es , las chinches se han extendido por todo el paisaje”, dijo Richard Pollack, funcionario senior de salud pública ambiental de Harvard Campus Services (Pollack señaló que no hablaba en nombre de su empleador). “Pero luego me pregunto: ¿cuál es la base sobre la cual han ofrecido esta proclamación?”.

El ministro de salud de Francia dice que el país no está “invadido por chinches” e insta a la calma

Además, los expertos señalan que el problema parasitario no se limita a París (simplemente pregúntenle a cualquiera que viviera en Nueva York entre mediados y finales de la década de 2000, cuando una oleada de chinches de la Gran Manzana ocupó los titulares durante semanas) y que la situación puede fácilmente exagerado en las noticias.

"De hecho, las chinches habían resurgido, pero no a los niveles descritos en los medios", dijo Pollack, quien recientemente regresó, libre de chinches, de un viaje de dos semanas a los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Francia. “Anticipo que los próximos Juegos Olímpicos en Francia podrían, de alguna manera, contribuir al nivel de reconocimiento, miedo y alarmismo”.

Además de Londres, otros países de Europa occidental a los que se puede acceder fácilmente mediante conexiones ferroviarias desde París, incluidos los Países Bajos, están atentos a la situación. Los funcionarios de salud pública holandeses dijeron a NL Times, un medio de comunicación en inglés, que no parece haber signos actuales de infestación en los Países Bajos.

Sin embargo, en Bélgica, los médicos de Amberes están “haciendo sonar la alarma” sobre la propagación de chinches desde París, según The Bruselas Times.

Mientras tanto, algunas aerolíneas están adoptando una postura proactiva. En una declaración proporcionada a CNN Travel, un portavoz de Air France dijo que no ha habido incidentes relacionados con chinches en vuelos en los últimos años y que la aerolínea sigue estrictos protocolos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en términos de erradicación de insectos.

Además de sus procedimientos de limpieza normales, la aerolínea también ha introducido un procedimiento específico "para hacer frente a informes de sospecha de presencia de chinches", que incluye dejar la aeronave en tierra y realizar un tratamiento químico por parte de un "proveedor de servicios acreditado".

Precauciones que los viajeros pueden tomar

Una posible ventaja de todo el revuelo reciente sobre las chinches: ofrece a los viajeros un recordatorio para que comiencen a tomar medidas adicionales para mantenerse lo más seguros posible cuando se trata de los pequeños insectos.

Los expertos recomiendan una revisión minuciosa de las habitaciones de hotel, estando atentos a signos reveladores como marcas de color marrón rojizo (que provienen de, ¡puaj!, insectos aplastados y alimentados con sangre) a lo largo de las costuras de los colchones y otras superficies blandas. Otro acierto es guardar la maleta en un portaequipajes.

Un olor extraño es otro posible indicio de una infestación, ya que las chinches se comunican mediante la liberación de sustancias químicas que dejan un "olor dulce o a humedad", según la Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología.

Los viajeros que sospechen de una infestación deben tomar fotografías e informarlo inmediatamente al personal del hotel. Si tiene que cancelar una reserva, el seguro de viaje también puede resultar útil, pero asegúrese de leer la letra pequeña de antemano para ver qué está cubierto. Pero como señala Citizens Advice, una organización de derechos del consumidor con sede en el Reino Unido, en su sección sobre las chinches: “Si no te quejaste de las chinches en ese momento, es muy difícil reclamar una compensación después”.

Tampoco olvides seguir esforzándote cuando regreses a casa. Si es posible, guarde su maleta lejos de las áreas habitables (Pollack guarda la suya en el sótano después de un viaje) y lave y seque su ropa en ciclos de alta temperatura. Para los que no puedes lavar, vaporizarlos y congelarlos (sí, puedes tirarlos directamente al congelador, pero asegúrate de ponerlos primero en una bolsa de plástico, aconseja Orkin Canada) también debería ser suficiente.

Algunos viajeros están tomando sus precauciones aún más lejos, como un usuario de las redes sociales que recientemente compartió un video en TikTok de ellos mismos luciendo un traje estilo materiales peligrosos de pies a cabeza, al estilo Naomi Campbell en un avión, en un tren Eurostar, proclamando “chinches No me atraparán”.

Y para otros, no existe medida imaginable que los haga sentir cómodos viajando a un lugar con casos documentados.

Colleen Oakley, una novelista de gran éxito en Atlanta, le dijo a CNN Travel que “absolutamente no viajaría” a París en este momento debido a su “horrible” experiencia con los bichos en 2006. Oakley y la amiga con la que vivía tuvieron que abandonar su subarrendamiento. en el barrio West Village de Nueva York y permanecer en un hotel durante tres semanas mientras su apartamento era tratado.

“Tuve trastorno de estrés postraumático durante años”, dijo. “Es difícil deshacerse de las chinches: requiere mucho tiempo, es costoso y durante semanas nunca estuve realmente seguro de que las habíamos eliminado todas, por lo que me despertaba con ansiedad en medio de la noche. Suena tonto tener ataques de pánico por los insectos, pero son bichos realmente invasivos. Definitivamente no vale la pena, al menos para mí, pasar unas vacaciones”.