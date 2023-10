Declaran responsable de fraude a Donald Trump 1:38

(CNN) -- El juez que supervisa el juicio civil por fraude de Donald Trump amonestó a los abogados del expresidente por una "violación flagrante" de una orden de silencio y sugirió que las violaciones podrían resultar en "encarcelamiento".



El juez Arthur Engoron dijo que a pesar de su clara orden de retirar una publicación en las redes sociales que atacaba a su secretaria, "me enteré de que la publicación en cuestión nunca fue eliminada del sitio web".

"Y, de hecho, había estado en ese sitio web durante los últimos 17 días. Tengo entendido que fue retirado a última hora de anoche, pero solo en respuesta a un correo electrónico", dijo Engoron.

La publicación fue retirada de Truth Social justo después de que se emitiera la orden de silencio, pero no del sitio web de la campaña de Trump, DonaldJTrump.com.

El juez insinuó sanciones graves para el expresidente.

"Ahora daré a los acusados la oportunidad de explicar por qué esta flagrante violación de esta orden de silencio no debería dar lugar a sanciones graves, incluidas sanciones financieras... y o posiblemente encarcelamiento", advirtió.

publicidad

El abogado de Trump, Chris Kise, se disculpó con Engoron, diciendo que fue "involuntario" que la publicación continuara en lo que llamó una "página trasera" del sitio web de la campaña de Trump.

"Parece que nadie retiró también el enlace ICYMI que está en el sitio web de la campaña en las páginas traseras", dijo Kise.

"Verdaderamente esto parece ser involuntario", dijo Kise, y agregó: "Ciertamente pido disculpas en nombre de mis clientes".

Kise lo achacó a la gran maquinaria de la campaña y se aseguró ante el juez que Trump ordenó retirar la publicación.

"No hubo ninguna intención de evadir, o eludir, o ignorar la orden", añadió Kise y explicó que no se ha publicado nada más en el sitio web Truth Social de Trump.

Kise dijo que recibió confirmación este jueves por la noche y el viernes por la mañana de que la publicación había sido retirada y dijo que parece ser un problema dentro de la campaña.

"Es parte del proceso que se construye en la estructura de la campaña como yo lo entiendo. Que todo esto, en las publicaciones de Truth, se envuelve y se envía". dijo Kise.

Engoron dijo: "Tomaré esto en consideración. Quiero dejar claro que Donald Trump sigue siendo responsable de la gran máquina, aunque sea una gran máquina".

Y añadió: "En el actual clima sobrecalentado las falsedades incendiarias pueden llevar, y en algunos casos ya lo han hecho, a graves daños físicos y cosas peores".

El segundo día del juicio, el 3 de octubre, Engoron dictó una orden de silencio parcial a todas las partes para que no hablaran de ningún miembro del personal del tribunal después de que Trump publicara en la red social Truth Social un ataque contra la secretaria de Engoron. En la publicación se afirmaba que era "novia" del líder de la mayoría del Senado, el demócrata neoyorquino Chuck Schumer, y se mostraba una foto de ambos juntos.

El juez dijo entonces que el incumplimiento de la orden acarrearía graves sanciones.

Ivanka Trump intenta anular la citación judicial

Ivanka Trump está tratando de anular una citación para su testimonio diciendo que está fuera de la jurisdicción del tribunal, ya que no es parte en el caso y no ha sido residente de Nueva York durante siete años, en una moción presentada el jueves.

La hija del expresidente fue inicialmente una de las acusadas en la demanda, pero a principios de este año un tribunal de apelaciones de Nueva York la desestimó del caso después de encontrar que su supuesta conducta caía fuera del estatuto de limitaciones.

"Exigir a la Sra. Trump, una persona que no es parte, que no es residente, que comparezca en el juicio en Nueva York y preste testimonio en directo sin limitaciones no es razonable. El fiscal general de Nueva York planea buscar el testimonio de la Sra. Trump sobre un vasto, temporalmente ilimitado e indefinido conjunto de temas que el fiscal general de Nueva York no ha articulado", dice la moción.

"Las citaciones del fiscal general de Nueva York no dan ninguna orientación sobre qué información específica están buscando o por qué se busca esa información, exigen testimonio mucho más allá del final del descubrimiento que el fiscal general de Nueva York podría haber obtenido previamente, e intentan imponer una carga pesada, innecesaria e impropia sobre la Sra. Trump para llenar aparentes lagunas en el caso del fiscal general de Nueva York", también se afirma en la moción.