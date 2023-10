El fiscal Smith presenta nuevos cargos contra Trump e incluye a otro acusado 13:08

(CNN) -- El multimillonario australiano Anthony Pratt, miembro de Mar-a-Lago, dijo que el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump le habló de sus llamadas privadas con los líderes de Ucrania e Iraq, según informes publicados este domingo sobre grabaciones privadas de Pratt, un testigo clave de la acusación en el caso de los documentos clasificados de Trump.

Los informes de The New York Times y "60 Minutes Australia" revelaron grabaciones previamente desconocidas de Pratt recordando con franqueza sus conversaciones con Trump, y se basan en las acusaciones existentes de que Trump compartió material sensible del gobierno.

En las grabaciones, Pratt afirma que Trump compartió detalles confidenciales sobre sus llamadas telefónicas con líderes mundiales durante su presidencia. Pratt también critica duramente la ética personal de Trump.

CNN informó previamente que Pratt le concedió una entrevista al fiscal especial Jack Smith, que acusó a Trump de mal manejo de material de seguridad nacional al acumular docenas de documentos clasificados en Mar-a-Lago, en Florida. (Pratt también está en la lista de testigos de Smith para el juicio, previsto para mayo).

Las preocupaciones sobre el enfoque libre de Trump a los secretos de Estado están en el centro de ese caso. Informes anteriores de ABC News dijeron que Trump discutió información potencialmente sensible con Pratt sobre submarinos nucleares estadounidenses. Los nuevos informes de este domingo amplían lo que se sabe sobre el recuento de Pratt de sus conversaciones para incluir asuntos de política exterior.

"Ni siquiera había salido en las noticias todavía, y él dijo: 'Acabo de bombardear Iraq hoy'", dijo Pratt en una grabación que se hizo pública este domingo, recordando una conversación con Trump.

Pratt recordó entonces la descripción que hizo Trump de su llamada de diciembre de 2019 con el presidente de Iraq, Barham Salih. Según Pratt, Trump dijo: "El presidente de Iraq me llamó y me dijo: 'Acabas de arrasar mi ciudad'. ... Yo le dije: 'Vale, ¿qué vas a hacer al respecto?".

Las grabaciones también indican que Trump habló con Pratt sobre su ahora infame llamada de septiembre de 2019 con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que Trump lo presionó para que le ayudara a ganar las elecciones de 2020 lanzando públicamente investigaciones infundadas sobre la corrupción de Joe Biden. Esa llamada constituyó la base del primer juicio político contra Trump.

"Eso no fue nada comparado con lo que suelo hacer", dijo Trump a Pratt sobre la llamada a Zelensky, según la grabación. "Eso no es nada comparado con lo que solemos hablar".

En declaraciones a The New York Times, Trump señaló que Pratt es "de una región amiga en Australia, uno de nuestros grandes aliados", aunque no negó las conversaciones descritas en las cintas. Un portavoz de Trump dijo que las cintas "carecen del contexto adecuado".

CNN se puso en contacto con la campaña de Trump y la empresa de Pratt, Visy, para obtener comentarios.

Estas últimas revelaciones podrían ser utilizadas por los fiscales de Smith como prueba de que Trump tenía un patrón de compartir información gubernamental sensible con personas no autorizadas, incluidos donantes políticos y empresarios bien conectados en su órbita. No está claro si los fiscales ya tenían en su poder las cintas que se hicieron públicas este domingo.

Las nuevas grabaciones también arrojan luz sobre los pensamientos cándidos y privados de Pratt sobre el comportamiento de Trump. No está claro con quién estaba hablando Pratt, pero el empresario australiano dijo en una cinta que Trump "dice cosas escandalosas sin parar", y comparó sus prácticas comerciales con "la mafia".

"Sabe exactamente qué decir —y qué no decir— para evitar la cárcel. Pero se acerca tanto a ella que a todo el mundo le parece que está infringiendo la ley", dijo Pratt en una cinta.