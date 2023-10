Frases y momentos icónicos de Chandler Bing, el entrañable personaje de Matthew Perry en Friends

Fallece el actor Matthew Perry de la serie "Friends" 5:41

(CNN Español) -- Chandler Bing, el icónico personaje que interpretaba el fallecido actor Matthew Perry en Friends, dejó muchos momentos memorables y frases icónicas a lo largo de la serie.

Chandler se caracterizaba por usar el humor como herramienta en todas las situaciones, y eso creó muchas escenas que quedan grabadas en cualquiera que haya seguido la serie de cerca.

Aquí compartimos algunas de ellas.

Cuando a Mónica le pica una medusa

Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courtney Cox) y Chandler (Perry) están en la playa durante un viaje que los seis amigos de la serie hacen a la casa de la abuela de Phoebe (Lisa Kudrow). A Monica le pica una medusa. Cuando regresan a la casa, ninguno de los tres quiere hablar de lo que ocurrió. Ya de regreso en Nueva York, deciden contarle a los demás lo sucedido. En un tono de tragedia con tono de comedia, los tres van relatando cómo, luego de que Joey sufre "miedo escénico", Chandler se ofrece a orinar sobre la pierna de Monica, algo que habían visto en Discovery Channel como una manera de calmar el dolor de la picadura de medusa. Cuando le toca a Chandler contar su parte, en su clásico tono irónico, recuerda que Joey lo apuraba diciéndole "Halzo ahora, hazlo". "A veces, tarde en la noche, todavía puedo escuchar los gritos", dice Chandler. "Eso es porque a veces lo hago a través de mi pared", remata Joey (en la serie, ambos viven en el mismo departamento).

publicidad

Cuando viaja a Yemen para no tener que romper con Janice

Para no tener que romper con su novia Janice (Maggie Wheeler), algo que a Chandler se le hacía muy difícil (esto de tener que ser el que termina una relación), le dice que por su trabajo lo deben transferir a otro país. Janice parece entusiasmada con la idea y, para desalentarla, Chandler le dice que el traslado es a Yemen. Como ella se niega a separarse de él hasta que tenga que irse, le dice que viaja al día siguiente. Aún así, no logra escapar de la situación, y Janice lo ayuda a empacar y lo acompaña al aeropuerto. Cuando cree que ya logró por fin su cometido, su novia le dice que no se irá hasta no ver despegar el avión. Por lo que Chandler se acerca al mostrador y finge comprar un pasaje a Yemen. El intercambio con la vendedora de la aerolínea es imperdible. La chica no le sigue el juego y Chandler finalmente compra un pasaje a Yemen. El momento culmina con otro toque de humor, con Chandler subiendo al avión y preguntándole a una desconocida: "Cuando lleguemos a Yemen, ¿puedo quedarme con usted?".

Cuando se emborracha y besa a una hermana de Joey

Tras una noche de borrachera, Chandler recuerda haber besado a una de las hermanas de Joey. El problema es que no recuerda a cuál. Cuando Joey lo enfrenta sobre si solo estaba jugando o va en serio con "Mary Angela", Chandler obtiene al menos un nombre. Dice que lo suyo con Mary Angela es serio y así gana tiempo para ver cómo salir del apuro. Primero, intenta resolverlo con una carta a la hermana de Joey, que le hace leer a Ross (David Schwimmer). Para cuando Joey se entere, planea, siempre en su ironía, "estar en Cuba". Pero Ross le sugiere que vaya a la casa donde viven las hermanas y hable con ella. Termina sentado a la mesa con Joey, sus hermanas y su abuela. Sus gestos y comentarios son realmente cómicos. Finalmente, otra hermana de Joey lo acecha cuando él va al baño, él la confunde con Mary Angela, pero la verdadera chica del beso aparece y la escena final con Chandler enfrentado a todos los hermanos Tribbiani entra sin dudas entre los momentos más entretenidos de la serie.

Cuando se queda dormido en el trabajo y acepta ser trasladado a Tulsa

Tras pasar una noche sin dormir, preocupado por una reunión de trabajo que le tocaba al día siguiente, llega a dicho evento y se queda dormido en el momento en que su jefa pregunta quién quiere hacerse cargo de las oficinas en Tulsa. Chandler dice estar de acuerdo pero en realidad no entiende a lo que accede hasta que ya es demasiado tarde para echarse atrás. Cuando le cuenta a Monica, con quien ya a esa altura de la serie eran pareja, ella le dice que lo arregle. Su charla con la jefa es un clásico de Chandler: mientras más intenta arreglarlo, peor es la situación, y finalmente tiene que aceptar el traslado.

La fallida propuesta de matrimonio

Clásico hombre con temor al compromiso, nadie esperaba que Chandler sentara cabeza. Pero el amor con Monica logra lo inesperado. Luego de comprar el anillo –en una graciosa escena junto a Phoebe– intenta proponerle matrimonio a Monica en un restaurante, pero Richard (Tom Selleck), el antiguo amor de ella aparece y arruina el momento. Cuando regresan a la casa todos los amigos quieren ver las manos de Monica y Chandler teme que se haya arruinado la sorpresa. Entonces intenta despistarla al punto de que le hace pensar que la relación no tiene futuro. Todo lo que sigue después es de lo más memorable, y termina con una de las escenas más románticas de la serie: el momento en que finalmente Monica sorprende a Chandler con la propuesta de matrimonio.

Algunas de las frases más memorables

"Soy Chandler, hago bromas cuando me siento incómodo"

"No soy bueno dando consejos, ¿puedo interesarte en un comentario sarcástico?"

"Siempre es mejor mentir que tener una discusión complicada"

"¡No tengo esperanzas, soy raro y estoy desesperado por amor!"

“Soy miembro de un gimnasio. Intento ir cuatro veces por semana, pero me he perdido las últimas mil doscientas veces".

"Es seguro decir que nuestra amistad está efectivamente arruinada"