El autor Jon Ward: "La idea de que Estados Unidos es una nación cristiana en realidad no es fiel al cristianismo histórico". (Crédito: Lawrence Jackson)

(CNN) -- Si no te das cuenta de lo poderosos que se han vuelto los cristianos evangélicos blancos, piensa en esto: un cristiano evangélico blanco, que ha sido descrito como "la encarnación del nacionalismo cristiano blanco en un traje a medida", es ahora el segundo en la línea de sucesión a la Presidencia.

El representante Mike Johnson, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, es un evangélico blanco. Su ascenso representa una de las mayores ironías políticas de nuestro tiempo. Los protestantes evangélicos blancos solo representan alrededor del 14% de los estadounidenses, y esa cifra no ha dejado de disminuir. Pero los evangélicos blancos han acumulado más poder político que nunca. Ayudaron a inspirar a la Corte Suprema de Estados Unidos para anular el caso Roe vs. Wade el año pasado, y su firme apoyo al expresidente Donald Trump podría devolverlo a la Casa Blanca.

Sin embargo, sigue habiendo una incomprensión generalizada de la subcultura evangélica blanca. Los medios de comunicación tienden a describir a los evangélicos blancos como cristianos insurrectos que echan espuma por la boca, como algunos de los que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Un exevangélico, sin embargo, hizo algo poco común: escribió un nuevo libro de memorias que ilustra cómo los evangélicos blancos fueron descarriados por su sed de poder político, pero también describe a muchos de ellos como fervientes luchadores espirituales que aún conservan "un inmenso poder para el bien".

El libro se titula "Testimony: Inside the Evangelical Movement That Failed a Generation", y está escrito por Jon Ward, corresponsal nacional jefe de Yahoo! News. Ward describe cómo se crió en una burbuja cristiana en la que estaba prohibido ver programas de televisión laicos como "Plaza Sésamo". Asistía a iglesias donde la gente estaba "muerta en el espíritu" mientras cantaban canciones con estribillos como "todos merecemos morir".

Hijo de un pastor, Ward llegaría a ser reportero de la Casa Blanca, viajando por el mundo en el Air Force One con los expresidentes George W. Bush y Barack Obama. Ward relata en sus memorias, brutalmente honestas, cómo su familia, al igual que otras, se vio destrozada por el ascenso de Donald Trump.

"Me sentí abandonado por mi propio padre", escribe sobre su papá, que dirigía una influyente iglesia evangélica y a quien declina nombrar en el libro. Su padre y él habían discutido sobre el hecho de que Trump describiera a los medios de comunicación como "el enemigo del pueblo", explica Ward.

"Pero me ayudó a entender cómo la gente buena podía quedarse de brazos cruzados y excusar a la gente mala en el poder", escribió. "No podían no ver más allá de sus propios resentimientos y prejuicios, incluso cuando las personas que amaban estaban sufriendo o asustadas".

CNN habló con Ward sobre por qué cree que los evangélicos blancos siguen siendo incomprendidos, por qué es receloso de usar el término "nacionalista cristiano" y qué se necesitaría para que los evangélicos blancos abandonen a Trump. Las declaraciones de Ward fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes es un cristiano evangélico blanco y es el segundo en la líne de sucesión a la Presidencia. ¿Esto te inspira o te preocupa? ¿O tal vez un poco de ambas cosas?

Creo que, con su sorprendente ascenso a una posición de poder tan cercana a la Presidencia, ahora se presta mucha más atención al tipo de creencias cristianas conservadoras que han sido comunes entre millones de evangélicos durante décadas. Lo inusual de Johnson es que, aunque sus puntos de vista son bastante comunes, no es habitual que alguien llegue tan alto en una posición de poder con sus puntos de vista, porque normalmente tienen que pasar por muchas más investigaciones. Sus opiniones sobre Estados Unidos como nación cristiana son un indicador bastante revelador de lo que muchos expertos llaman "nacionalismo cristiano".

Es un término que se utiliza mucho. Soy cauteloso al usarlo porque creo que se utiliza como una caricatura. Hay gente que intenta convertir el nacionalismo cristiano en un arma. Y no creo que sea la mayoría de los evangélicos. Creo que es gente que está asociada con el intento del expresidente de anular las últimas elecciones. Estas creencias han sido comunes durante mucho tiempo. Pero en este momento, se están fusionando con una cepa de formas apocalípticas antidemocráticas del cristianismo que ya han mostrado su disposición a desechar el respeto por la Constitución y la democracia.

Creo que la mayoría de los evangélicos probablemente tienen una mezcla de puntos de vista. Y una de ellas es que Estados Unidos es una nación cristiana, y no tienen muchas implicaciones que se deriven de eso. Cuando se categoriza a todo el mundo como extremista por el mero hecho de tener esas opiniones, creo que se empuja a más evangélicos hacia los malos actores que intentan atraer a la gente hacia un movimiento antidemocrático.

Pareces reacio a utilizar el término "nacionalismo cristiano blanco". ¿Estoy en lo cierto?

Sí, porque en primer lugar, la mayoría de la gente no se llaman a sí mismos nacionalistas cristianos. Cuando llamas a alguien de tal manera que te dice: "Oye, yo no soy uno de esos", creo que eso no es bueno. En muchos casos, solo va a hacer que la gente se ponga más a la defensiva y se aleje de ti. Y en segundo lugar, hay formas de nacionalismo cristiano totalmente desarrolladas. Pero en muchos casos, es algo muy amorfo. Creo que muchos de ellos son americanos patrióticos normales.

Y de nuevo, hay un pequeño grupo de extremistas que quieren utilizar estas ideas para arrastrar a la gente a un movimiento antidemocrático. Y creo que cuanto más se le dice a la gente "Tú eres uno de ellos", más se les deja poco espacio y se les empuja hacia esos extremistas.

El nacionalismo cristiano no es realmente fiel al cristianismo. En las iglesias, los pastores son los que van a ser cruciales para contrarrestar las fuerzas del extremismo, porque son los que tienen que hablar a sus vecinos, amigos y miembros de la iglesia sobre la idea de que Estados Unidos es una nación cristiana, que en realidad no es fiel al cristianismo histórico.

Cuentas la historia de un antiguo colega que en otoño de 2016 te envió un correo electrónico diciéndote que estaba alarmado al ver que líderes cristianos evangélicos apoyaban a Trump. Y luego se convirtió en uno de los defensores más feroces de Trump. ¿Por qué él y otros dieron un giro similar?

No sé qué había en sus motivaciones o en sus corazones. Creo que mucha gente en esos primeros días de la presidencia de Trump era conocida como anti-anti-Trump. Puede que fueran anti-Trump al principio, pero luego se hartaron de las críticas a Trump y de la reacción contra Trump. Y dijeron: "Ya no soy anti-Trump. Soy anti-anti-Trump". Y eso fue parte de ello. Creo que fue en gran parte una racionalización para llegar a donde estaban sus audiencias. Cuando tu audiencia quiere más cosas pro-Trump, eso a menudo acaba llevando a la gente de las narices.

Has dicho: "Sigo creyendo en los evangélicos, pero no creo en el evangelismo". ¿Qué significa eso?

Significa que hay mucha gente estupenda en esas iglesias evangélicas, en todo el país y en el mundo. Individuos y familias fantásticas. Pero hay toda una cultura de creencias políticas y prácticas culturales que se han añadido a la fe en la que fui adoctrinado. Me ha llevado décadas desentrañar todas las suposiciones que estas enseñanzas incorporaron a mi visión del mundo.

Dices que te enseñaron qué sentir, qué creer, pero no cómo pensar. ¿Puedes explicarlo?

Cuando se está en ese tipo de lugar en el que todas las respuestas a las preguntas de la vida empiezan con un conjunto muy firme de creencias que se basan en un texto que se interpreta y se lee de una forma que en realidad ni siquiera es la forma en que se ha leído la Biblia durante la mayor parte de la historia del cristianismo, entonces se está acorralado cuando se trata de hacer preguntas. Puedes hacerlas hasta cierto punto. Pero una vez que te topas con alguna de las respuestas que están grabadas en piedra, las respuestas empiezan a ser etiquetadas como peligrosas, pecaminosas o malvadas.

¿Qué cambió tus creencias con respecto a la forma en que te educaron?

Si tuviera que elegir una cosa, sería el permiso para hacer preguntas y seguir la verdad dondequiera que nos lleven los hechos.

¿Quién o qué te dio ese permiso?

Convertirme en periodista.

¿Sigues siendo evangélico, o te llamas a ti mismo de otra manera?

Creo que no usaría esa etiqueta. Creo que me limitaría a llamarme cristiano.

¿Hay algo que pueda hacer que el expresidente Trump pierda la lealtad de los evangélicos blancos que le apoyan?

Creo que tendría que ser algo más pragmático y político que teológico o moral. Si se produjera un enfrentamiento entre él y Nikki Haley (exgobernadora de Carolina del Sur y aspirante republicana a la Presidencia en 2023), y en las encuestas estuviera claro que Trump perdería frente a un demócrata y Haley vencería al demócrata, muchos evangélicos cambiarían su apoyo a Haley porque querrían que un republicano ganara la Presidencia. La gente suele buscar alguna revelación que haga que la gente deje de apoyarle (a Trump), pero creo que estamos más allá de eso en la mayoría de los casos.

Si Trump gana un segundo mandato, ¿cuál será el impacto en el mundo evangélico blanco?

Veríamos la adulación de muchos evangélicos. Verías a una minoría de evangélicos alejándose no solo de Trump, y no solo de la política republicana, sino del evangelicalismo. Pero esa es probablemente la minoría. La palabra "evangélico" se ha vuelto cada vez más inestable en la última década porque el movimiento Trump ha sido capaz de atraer a mucha gente a este estilo de fusionar religión y política. Eso atrae a mucha gente que en realidad ni siquiera va a la iglesia.

¿Cómo reaccionó tu padre ante tu libro?

Un día pasamos varias horas hablando de él. Expresó algunos sentimientos positivos sobre partes del libro, pero su respuesta abrumadora fue negativa. Puede haber sido una sorpresa el nivel de desacuerdo que tengo con él. Tiene que ser muy duro para tu hijo escribir algo que no sea alabándote.

Volví a hablar con él más tarde y le repasé todos los momentos del libro que había mencionado y le señalé que el 75% de esas menciones eran muy positivas. Me sentí agradecido por su amor, por el lugar que ocupa en mi vida y por la persona que es. A través de nuestras conversaciones, hemos llegado a un lugar mejor.

El tiempo dirá si eso se mantiene, supongo. Fue bueno para nosotros hablarlo en lugar de dejar que muchas cosas se enconaran.