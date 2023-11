Trump tuvo un acalorado testimonio en Nueva York 4:56

(CNN) -- El juez del juicio por fraude civil contra Donald Trump presionó con desesperación al abogado del expresidente: "Le ruego que lo controle si puede".



La súplica del juez Arthur Engoron reflejaba su frustración ante un testigo incorregible que presumió el lunes de sus montones de dinero en efectivo, dirigió mordaces ataques políticos y soltó una lógica singularmente ilógica.

Pero Engoron, que preside el juicio de Nueva York, también puso el dedo en una cuestión más profunda que definirá el lugar de una figura política singular en la historia.

Y la respuesta, como siempre, fue no, Trump no puede ser controlado.

Ningún mero abogado podría imponer el tipo de disciplina que dos siglos y medio de controles y equilibrios constitucionales no han podido proporcionar durante el mandato de Trump ni desde entonces. Y después de amenazar con retirar al expresidente del estrado, Engoron optó por dejar que la tormenta de Trump arreciara con la aparente esperanza de que se extinguiera por sí sola, aunque la historia ha demostrado que nunca lo hace.

La combativa defensa de Trump contra las acusaciones de que infló su riqueza para estafar a bancos, aseguradoras y al estado de Nueva York, sirvió de inquietante anticipo de una temporada electoral de 2024 que probablemente se verá envuelta en su enorme peligro legal. Pero también reveló la implacable negativa de Trump a ceder un ápice ante sus enemigos y demostró por qué los votantes que desprecian a las figuras de autoridad de la Costa Este y los códigos sociales liberales lo adoran.

Su testimonio sirvió de advertencia a los abogados que tratarán de pinchar con hechos y pruebas su burbuja de realidades alternativas creada por él mismo, y mostró cómo podría tratar de engatusar y confundir a los jurados en sus próximos juicios penales.

Al subir al estrado, levantar la mano y jurar decir la verdad (un acto casi irónico dado su historial de falsedades), Trump echó por tierra otra convención. En Estados Unidos, los expresidentes no suelen ser llamados a explicar sus actos ante un tribunal. Y la inmersión de cuatro horas de este lunes en los registros financieros de la Organización Trump fue apenas un calentamiento para los dramas judiciales criminales posteriores que podrían significar que el Partido Republicano designará candidato a presidente a un delincuente convicto. Trump niega haber actuado mal en todos y cada uno de los casos contra él.

Trump muestra qué hará para salvarse

Trump, con un traje azul, corbata y camisa en lugar de su uniforme de campaña de traje oscuro, camisa blanca e improbablemente larga corbata roja, no dejó ninguna duda de que si derribar los sistemas legales y políticos es lo que se necesita para salvarse, no se lo pensará dos veces.

"Es una interferencia electoral porque quieren mantenerme en este juzgado todo el día", dijo Trump a los fiscales que trabajan para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusándola de intentar basar una candidatura a gobernador en un intento de destruir sus negocios. Como suele hacer, el expresidente daba la vuelta a los hechos: es él quien está politizando el sistema judicial en su propio intento de volver al poder.

Y antes de enfrentarse al juicio, Trump busca desacreditar a los órganos de rendición de cuentas que determinarán su destino. "Es un juez extremadamente hostil", añadió Trump, levantando la mano para señalar a Engoron, que se sentaba al lado y justo encima del estrado en el banquillo.

La jornada del expresidente fue un microcosmos de una alborotada vida como magnate inmobiliario, icono neoyorquino, estrella de reality show y demagogo candidato político y presidente de EE UU. Obstruyó, exageró, profirió insultos, pisoteó con descaro el protocolo de la sala y sustituyó las respuestas afirmativas y negativas que exigía el juez por narraciones partidistas. Sin embargo, Trump también utilizó con pericia el flujo de conciencia indignada y la destreza lingüística que hace que sus interrogadores en la ley, o los medios de comunicación, se pongan nerviosos.

Incluso hubo destellos de humor, insinuando uno de los ingredientes clave del método político que ha seducido a millones de estadounidenses. Cuando se le preguntó, por ejemplo, si había construido casas en un campo de golf en Escocia, Trump reconoció que no, pero añadió mordazmente: "Tengo un castillo". Además, hubo montones de la típica autopromoción de Trump. Presumió de que su complejo de Mar-a-Lago en Florida era "un club de gran éxito", dijo que había construido el "mejor edificio de la costa oeste" y afirmó dudosamente que sus 18 hoyos en Aberdeen eran el "mejor campo de golf jamás construido".

En un momento dado, Trump reflexionó: "He tenido mucho dinero durante mucho tiempo".

Los seguidores de Trump no pudieron verlo, ya que el juicio no fue televisado, pero habrían reconocido perfectamente a ese "bulldozer" en el estrado y a esa figura de exagerado que ha convertido de nuevo en favorito del Partido Republicano a un expresidente dos veces sometido a juicio político y cuatro veces acusado, que abandonó Washington en desgracia hace casi tres años.

Mucho antes de que Trump abandonara el juzgado quejándose de una "estafa", quedó claro que su estrategia legal era indistinguible de su estrategia política habitual: no admitir nada y tachar cualquier crítica de prueba de un vasto e injusto complot contra él. El objetivo era transparente: aprovechar el último intento de pedirle cuentas en una campaña alimentada por un complejo de mártir que puede recuperar los poderes presidenciales para alejar sus problemas legales.

"La gente está harta de lo que está pasando. Creo que es un día muy triste para Estados Unidos", dijo Trump al final, antes de referirse a las encuestas de The New York Times que le muestran por delante del presidente Joe Biden en estados indecisos clave, una táctica que su abogado Chris Kise también utilizó para insinuar que al "pronto" próximo presidente no se le estaba mostrando suficiente respeto.

La dignidad de Trump se ve alterada

Pero este lunes fue también un duro despertar para Trump.

Los mandatarios retirados suelen estar rodeados de un campo de fuerza de deferencia, con sus destacamentos del servicio secreto y el título para siempre de "Sr. Presidente". Trump ha posado durante mucho tiempo como el macho alfa y todo su credo empresarial y político, en persona y en las redes sociales, se basa en la intimidación. Pero seguro que hacía mucho tiempo que nadie mandaba callar a Trump como Engoron, cortándole el paso antes de otro desvarío diciéndole: "No, no, respondió usted a la pregunta".

No hubo "señor presidente" por parte de los abogados de la Fiscalía ni del juez. El testigo fue simplemente "señor Trump". Se sentó en una silla de cuero, solo en el estrado con paneles de madera, con las manos entrelazadas en el regazo.

Pero el juicio se convirtió rápidamente en una pugna de voluntades entre Trump y Engoron sobre quién controlaba el tribunal. Tras una incursión de Trump en la madriguera del conejo, el juez preguntó a los abogados si habían pedido un "ensayo" sobre el valor de la marca. Frustrado por los asideros partidistas, Engoron advirtió que "esto no es un mitin político, es un tribunal". Y el juez se irritó ante la queja del expresidente de que siempre fallaba en su contra. Adoptando un tono típico de los subordinados de Trump, Kise discutió las admoniciones del juez contra los discursos y alabó las "brillantes" réplicas del expresidente.

Más tarde, el juez, quizá tratando de evitar dar pie a una posible apelación, dijo que dejaría que el expresidente divagara. Pero al final del día, la determinación de Engoron se desvaneció: "Parece un disco rayado", dijo refiriéndose a las respuestas de Trump. El expresidente replicó: "No para de hacerme la misma pregunta una y otra vez".

Sin embargo, Engoron tendrá la última palabra. Ya ha dictaminado que Trump, sus dos hijos adultos y la Organización Trump son responsables de fraude al inflar su patrimonio a cambio de acuerdos ventajosos con bancos y aseguradoras. En el juicio se resolverán las demandas relacionadas y se decidirá la cuantía de la indemnización y si se le prohíbe hacer negocios en Nueva York.

La defensa de Trump

Era difícil saber si Trump se había ayudado o perjudicado a sí mismo. Parece que perturbó el buen desarrollo del juicio. Pero como se quejó en un momento dado, no hay jurado y Engoron tendrá que decidir sobre el juicio.

En líneas generales, la defensa de Trump se basó en tres puntos. Negó las acusaciones de que hubiera inflado sus propiedades, insistiendo por el contrario en que había infravalorado la mayoría de ellas al no incluir los millones de dólares mal definidos que implicaba su "marca" y su potencial. Afirmó que estaba protegido por una cláusula de exención de responsabilidad en los documentos financieros, lo que significaba que los bancos y las aseguradoras tenían que hacer su propia diligencia debida. E insistió repetidamente en que "no hubo víctimas", por lo que no puede haber habido delito.

Esta negación generalizada y la creencia en su propia impermeabilidad se hicieron eco de las falsas proclamaciones de Trump en el cargo de que la Constitución le otorgaba poderes casi absolutos. O que la llamada telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que le valió su primer juicio político, o su discurso del 6 de enero de 2021 ante la insurrección del Capitolio fueron "perfectos".

Trump también ofreció una intrigante visión de su mentalidad como hombre de negocios que hace más fácil entender su falsa insistencia en que realmente ganó las elecciones de 2020 cuando claramente las perdió.

"Puedo mirar un edificio y decirte lo que valen", dijo, creando la impresión de que la verdadera valoración de una propiedad era algo que él podía simplemente arrancar del aire, con poca consideración por todos los complejos instrumentos financieros que normalmente se suman al verdadero valor de una inversión. Este deseo de hacer de una realidad justo lo que él quiere que sea ha definido durante mucho tiempo el enfoque político de Trump. Y parece adoptar una táctica similar al analizar unas elecciones y decidir quién ganó sin tener en cuenta las pruebas reales sobre quién obtuvo más votos.

Esta cuestión de si Trump cree realmente lo que dice será clave en dos juicios por injerencia electoral: uno en un tribunal federal de Washington y otro en Georgia, donde los fiscales deben demostrar que tuvo intención de infringir la ley. Trump insiste en que estaba convencido de que ganó en 2020, a pesar de todas las pruebas en contra. Y en su mundo de realidad virtual, puede que lo crea o que al menos sea capaz de convencer a un jurado de que lo hizo.

Pero lo más aleccionador del día de Trump en los tribunales el lunes fue que, si bien la ley puede tener éxito en la aplicación de la rendición de cuentas donde las restricciones constitucionales y políticas fallaron, todavía no hay ninguna señal de que alguien o algo pueda poner bajo control al posible presidente número 47 de Estados Unidos.