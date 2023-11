Italia y Albania firman un acuerdo para construir centros de detención de inmigrantes en Albania para personas que lleguen en barco a Italia

Un grupo de policías espera el desembarco de los 600 inmigrantes en el puerto de Catania el 12 de abril de 2023 en Catania, Italia. Crédito: Fabrizio Villa/Getty Images.

(CNN) -- Un memorando de entendimiento firmado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Albania, Edi Rama, allana el camino para que Italia construya centros de detención de inmigrantes en Albania en la primavera de 2024, según la conferencia de prensa conjunta que ambos ofrecieron el lunes en Roma.

Los centros, que se construirán en los puertos albaneses de Shengjin y Gjader, "cumplen plenamente la Unión Europea y el derecho internacional", afirmó Meloni durante la rueda de prensa.

Un centro será para el desembarco y procesamiento de inmigrantes rescatados por barcos en el mar, y el segundo albergará a inmigrantes que cumplan los requisitos para solicitar asilo en la UE. Se desconoce qué sucederá con quienes no califican, pero el gobierno de Meloni se ha centrado en la deportación inmediata como medida disuasoria. La deportación inmediata no está permitida dentro de la UE debido a los estatutos de derechos humanos que permiten a todos los que llegan solicitar asilo. Como Albania no es miembro de la UE, esas reglas no se aplicarán.

Los centros “no son para menores, mujeres embarazadas u otros sujetos vulnerables”, dijo Meloni. Sólo personas que son rescatadas en el mar (en lugar de llegar directamente al continente o a las islas por su propia voluntad), lo que les permite no poner un pie en la UE.

Los centros permitirían a Italia eludir el acuerdo de Dublín, que exige que el país de primera llegada debe cuidar de los inmigrantes y refugiados hasta que se procesen sus casos. Sólo los rescates por parte de activos italianos como la Guardia Costera o la Armada llevarán a los inmigrantes a Albania, dijo. Los barcos de las ONG, por el momento, no serán enviados a Albania. "En los dos centros permanecerán durante el tiempo necesario para los trámites. Una vez en pleno funcionamiento, podría haber un flujo anual de 36.000 a 39.000 personas", dijo Meloni. Italia proporcionará el personal para procesar las solicitudes, pero Albania proporcionará policía para seguridad y vigilancia, dijo.

“Si Italia llama a Albania, es allí", dijo Rama, subrayando que Albania es un Estado europeo, pero no forma parte de la Unión Europea. "Somos un Estado europeo, nos falta la U delante pero aquello "no nos impide ser y ver el mundo como europeos", afirmó.

Los grupos de derechos humanos han calificado la medida como nada menos que un “Guantánamo italiano” y la abogada de derechos humanos Rosa Emanuela Lo Faro tuiteó que están dispuestos a luchar contra los centros en los tribunales. “Queremos leer sobre qué bases jurídicas se basa la deportación de náufragos a Albania y cómo se produce una reserva de jurisdicción italiana en un Estado extranjero soberano. Preparamos recursos para la tormenta que se avecina, Tribunales, Casación y TEDH”.