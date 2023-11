Texas ejecuta a un asesino convicto que pasó tres décadas en el corredor de la muerte

(CNN) -- Un hombre de Texas condenado por asesinar a una persona que le ofreció llevarle al Ejército de Salvación fue ejecutado el jueves por la noche, según el Departamento de Justicia Criminal de Texas.

Brent Brewer, de 53 años, ingresó en el corredor de la muerte de Texas hace 32 años tras su condena por la muerte de Robert Laminack en Amarillo.

Su condena original a muerte fue anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2007 debido a unas instrucciones inadecuadas al jurado, pero fue restablecida después de que un nuevo jurado volviera a recomendar la pena de muerte. Horas antes de la ejecución le denegaron un últmo recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La novia de Brewer, Krystie Lynn Nystrom, también fue condenada por asesinato capital en la muerte de Laminack, pero recibió una condena de cadena perpetua.

En su declaración final en la cámara de la muerte de Huntsville, Brewer dijo: "Me gustaría decir a la familia de la víctima que nunca podré encontrar las palabras para arreglar lo que he roto. Solo quiero que sepan que este hombre de 53 años no es el mismo chico imprudente de 19 años de 1990. Espero que encuentren la paz".

Brewer es la séptima persona ejecutada en Texas este año.