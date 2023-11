Este refugio en Kyiv rescata a animales de la guerra 0:55

(CNN) -- Oleksandr Gindyuk está decidido a no dejarse sorprender si el suministro eléctrico vuelve a fallar este invierno. Cuando Rusia lanzó olas de ataques aéreos contra la red eléctrica de Ucrania el año pasado provocando apagones, su esposa acababa de dar a luz a su segunda hija.

"Fue bastante difícil", dijo a CNN Gindyuk, que vive con su familia en los suburbios de la capital, Kyiv. "No hay vida en nuestra casa si no hay electricidad. Sin electricidad, no tenemos agua, luz ni calefacción".

Pasó el verano preparándose para que Rusia repita su estrategia, que fue diseñada para sembrar el terror y hacer la vida insostenible, privando a los ucranianos de calefacción, agua y servicios de salud. "Estamos totalmente preparados: tenemos un generador diésel y una potente batería de 9 kWh. No tenemos miedo, estamos preparados", dijo Gindyuk a CNN.

Mientras familias como la de Gindyuk se preparaban para la posibilidad de otro invierno oscuro, Ucrania se apresuró a reconstruir y proteger su frágil infraestructura energética.

El verano brindó un respiro a la red eléctrica. Rusia centró sus ataques en objetivos militares y puertos en el mar Negro y el río Danubio, para obstaculizar los intentos de Ucrania por mover granos y asfixiar un importante flujo de ingresos.

A medida que los días se acortan y las temperaturas bajan, Rusia tiene otra oportunidad de intentar quebrar la resiliencia ucraniana con apagones severos. Pero este invierno, funcionarios de defensa y energía dicen que Ucrania está mejor preparada.

Con las limitadas defensas aéreas ucranianas en funcionamiento el año pasado, Rusia pudo apuntar y atacar la red energética fácilmente. Esta vez, los ataques serán más difíciles de llevar a cabo, según el subjefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Vadym Skibitsky.

"Los rusos pueden utilizar una combinación de armas de misiles y atacar vehículos aéreos no tripulados (o drones). Definitivamente no serán ataques tan primitivos como los del año pasado. A los rusos les resultará difícil lograr un resultado; también nos estamos preparando y entendiendo cómo actúan".

DTEK, la mayor empresa privada de energía del país, ha pasado los últimos siete meses restaurando infraestructura, intentando aumentar la producción y reforzando las defensas en sus instalaciones en toda Ucrania.

"Restauramos lo que se podía restaurar, compramos equipos de respaldo e instalamos defensas alrededor de las plantas de energía", dijo a CNN el director ejecutivo de DTEK, Maxim Timchenko.

La empresa genera alrededor de una cuarta parte de la electricidad de Ucrania y gestiona el 40% de su red eléctrica, lo que la convierte en un objetivo importante para los ataques rusos. Según la empresa, cuatro empleados murieron mientras estaban de servicio y sus centrales eléctricas fueron atacadas casi 300 veces desde el inicio de la invasión a gran escala. "El invierno pasado, la determinación nos ayudó a salir adelante. Este invierno somos más fuertes y nuestra gente tiene más experiencia", afirmó Timchenko.

Rusia lanzó 1.200 ataques contra el sistema energético de Ucrania entre octubre de 2022 y abril de 2023, y todas las centrales térmicas e hidroeléctricas del país sufrieron algunos daños, según DTEK.

En un informe de evaluación de daños publicado en junio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dijo que la capacidad de generación de energía de Ucrania se había reducido a aproximadamente la mitad de lo que era antes de la invasión a gran escala de Rusia. "El sistema eléctrico de Ucrania continúa funcionando en modo de emergencia, lo que afecta tanto a las redes eléctricas como a la generación", decía un comunicado de prensa que acompaña al informe.

El informe también estableció una hoja de ruta para reconstruir el sector energético, dando prioridad a la descentralización, las fuentes de energía renovables y una mayor integración con la Unión Europea. Ucrania ha estado conectada a la red eléctrica de la UE desde la invasión a gran escala, lo que le permite sincronizar e intercambiar energía con el bloque. Pero la ola masiva de ataques a la infraestructura energética el invierno pasado desequilibró ese arreglo.

Llamada de defensa aérea

Gran parte del enfoque actual sigue siendo proteger la infraestructura existente, en lugar de reconstruirla.

Se erigieron barreras físicas alrededor de la red de transmisión de electricidad de alto voltaje de Ucrania, operada por la empresa nacional de energía Ukrenergo. "Nuestro objetivo es hacer que los ataques rusos con misiles y drones sean tan ineficaces que el enemigo abandone esta idea", dijo a CNN el presidente de Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi.

Se ha hecho un esfuerzo por proteger los edificios importantes con sacos de arena y jaulas de metal para evitar daños por la caída de escombros. También se están construyendo estructuras destinadas a proteger contra las municiones algunos equipos energéticos clave. Pero nada de eso puede sustituir a más sistemas de defensa aérea, un estribillo que se repite en casi todos los niveles del Gobierno y en toda la industria energética.

"Por supuesto, el elemento clave para la protección de la infraestructura energética es la defensa aérea", afirmó Kudrytskyi.

Ukrenergo dijo que pudo reparar algunos de los daños del año pasado y está listo para transmitir los mayores volúmenes de electricidad necesarios para el invierno. "Después de los ataques masivos de la temporada pasada, aproximadamente la mitad de las redes de alto voltaje quedaron fuera de servicio. Se necesitan meses, y en algunos casos incluso años, para restaurarlos completamente", dijo Kudrytskyi, subrayando la magnitud de la empresa.

La empresa también preparó reservas de equipos, formó equipos de reparación y despachadores para hacer frente a las consecuencias de posibles ataques y estableció cadenas de suministro de energía de respaldo para los consumidores.

Compra de generadores y baterías

Oleksandr Prokhorenko, director de una empresa de ingeniería eléctrica que instala sistemas de almacenamiento de energía en toda Ucrania, observó un aumento significativo de la demanda a medida que la gente se prepara para los apagones recurriendo a soluciones fuera de la red.

Las empresas administradoras de edificios de apartamentos de gran altura compraron generadores y acumuladores (baterías secundarias recargables) para mantener el bombeo de agua y los ascensores en funcionamiento. Las empresas se han actualizado con generadores más grandes que pueden mantener las luces encendidas por más tiempo.

Los hospitales también se han estado preparando para cortes de energía. Según el Ministerio de Salud de Ucrania, todos los hospitales con instalaciones para pacientes internados tienen generadores para mantener en funcionamiento los equipos que salvan vidas, pero los cortes prolongados podrían significar una reducción de la atención.

"La gente sigue comprando generadores, centrales eléctricas portátiles y acumuladores para el invierno", afirmó Prokhorenko a CNN.

Kateryna Serzhan es una de las que se prepara para los próximos meses. Ella y su hija de dos años pasaron el invierno pasado en la ciudad española de Valencia para evitar los cortes de energía, pero eso significó estar separadas de su marido. Este año está decidida a quedarse en Ucrania.

Serzhan dijo que conoce los riesgos y, después de haber comprado una batería recargable de alta resistencia, se siente preparada para lo peor. "Si este invierno es oscuro y frío, estamos preparados. Lo más importante es que estaremos todos juntos como familia", dijo a CNN. "No quiero darles a los rusos la oportunidad de separarnos otra vez".