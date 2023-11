Video capta un meteoro iluminando el cielo de Turquía 0:58

(CNN) -- La lluvia de meteoros de las Táuridas aún no ha terminado, y una de sus dos corrientes alcanzará su punto máximo este fin de semana.

Cuando las Táuridas del Norte, una lluvia anual menor, están en su momento de mayor actividad, los observadores del cielo pueden ver uno o dos meteoros brillantes surcando el cielo nocturno.

Las Táuridas del Sur alcanzaron su máximo el 5 de noviembre, y el dúo dinámico se ha visto superpuesto en el cielo nocturno desde mediados de octubre. Según EarthSky, se espera que las Táuridas del Norte alcancen su máximo alrededor de las 07:21 p.m. hora de Miami del domingo.

Ambas lluvias de táuridas, que proceden de un cometa llamado Encke, suelen producir unos cinco meteoros por hora. Pero debido a que los restos del cometa tienden a ser grandes, de hasta 1 metro de diámetro, los meteoros de las Táuridas parecen más brillantes a medida que atraviesan la atmósfera, dijo a CNN Bill Cooke, jefe de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA.

Algunos de los meteoros de las Táuridas son más brillantes que el planeta Venus, el segundo objeto celeste más brillante del cielo nocturno después de la Luna, y se clasifican como bolas de fuego, según la NASA.

"Si fuera a salir a ver las Táuridas, me prepararía para una larga sesión de observación durante la mayor parte de la noche", dijo Cooke. "Me pondría lo más cómodo posible —quizá llevaría un saco de dormir o un catre fuera, y me vestiría adecuadamente— y estaría preparado para pasar horas fuera".

El pico de actividad de las Táuridas del Norte se producirá unas cuantas noches antes y después del domingo, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros. Si las condiciones meteorológicas locales lo permiten, el mejor momento para avistar un meteoro será después de medianoche en cualquier zona horaria. La lluvia de meteoros parece originarse en la constelación radiante de Tauro, y estará más alta en el cielo durante las primeras horas de la mañana, dijo Cooke.

La luna estará en su fase de luna nueva, con solo un 2% de iluminación, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, y proporcionará unas condiciones de observación ideales, ya que su brillo no interferirá en la visibilidad de los meteoros.

Desechos de una familia de cometas

Aunque los índices de las Táuridas son bajos este año, la Sociedad Estadounidense de Meteoros señaló que los astrónomos han observado un aumento de la actividad de las Táuridas del Sur cada tres o siete años que puede producir el doble de índices. Los científicos predicen que la próxima oportunidad de ver un estallido —conocido como "enjambre de Táuridas"— será en 2025, dijo Cooke.

Según Cooke, se cree que las Táuridas del Norte son restos de varios asteroides que en su día formaron parte del cometa Encke, pero que se desprendieron junto con otras rocas espaciales hace decenas de miles de años.

Cuando estos objetos celestes, conocidos como el Complejo Encke, emprenden su viaje orbital alrededor del Sol, dejan un rastro de escombros que aparece en forma de lluvia de meteoros de las Táuridas cuando la órbita de la Tierra se cruza con su trayectoria.

Ocasionalmente, los meteoroides más grandes de lo habitual, como las Táuridas, pueden atravesar la atmósfera terrestre y sobrevivir intactos. Cuando caen al suelo se denominan meteoritos.

"La mayoría de los meteoroides se queman muy alto y no llegan al suelo. Los más grandes, del tamaño de un metro, del tamaño de una roca, podrían romperse y esparcir meteoritos por el suelo", explica Cooke, que añade que serán pequeños y no es probable que causen daños. La NASA calcula que cada día caen sobre la Tierra unas 48,5 toneladas de estos desechos espaciales.

"Cuando un meteorito toca el suelo ya está frío", explica Cooke. "No provoca incendios. Esta frío y se puede recoger".

Las próximas lluvias de meteoros

Se espera que los meteoros de las Táuridas del Norte ardan en el cielo hasta el final de la lluvia el 2 de diciembre, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros. Si te has quedado con ganas de ver más, aquí tienes el resto de lluvias de meteoros que alcanzan su máximo en 2023:

Leónidas: 17 y 18 de noviembre

Gemínidas: 13 y 14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

Lunas llenas

Quedan dos lunas llenas en 2023, según el Almanaque del Agricultor: