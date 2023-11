Michael J. Fox inspiró a Matthew Perry y así le mostró su agradecimiento

Matthew Perry reveló en 2002 por qué se convirtió en actor 1:07

(CNN) -- Cuando Michael J. Fox piensa en Matthew Perry, recuerda a un “tipo divertido” que también era generoso.

Fox habló recientemente de Perry, quien murió el mes pasado a los 54 años, durante la gala "A Funny Thing Happened On The Way to Cure Parkinson".

La estrella de “Regreso al futuro” dijo que él y Perry, quien atribuyó a Fox una inspiración profesional, pasaron tiempo juntos a lo largo de los años jugando hockey.

Fox, que padece la enfermedad de Parkinson, también compartió cómo la estrella de “Friends” ayudó a que su organización filantrópica despegara después de que el elenco de “Friends” negociara contratos que los hicieron ricos.

"Espero que esto no sea indiscreto, pero cuando hicieron su gran venta por primera vez y se hicieron millonarios por el resto de sus vidas, él escribió un cheque grande y gordo a la fundación", dijo Fox.

"Llegamos muy temprano y tratamos de encontrar nuestro lugar, y fue un gran voto de confianza".

“Y no estuvo acompañado de ningún engrandecimiento personal ni nada parecido. Él dijo: 'Tómalo y haz lo mejor que puedas'. Eso me encantó”, añadió Fox.

Cuando Perry estaba promocionando su entonces nuevo libro de memorias "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" el año pasado, habló de haber crecido cuando Fox era de lo más famoso en Hollywood con su exitosa serie de televisión "Family Ties" y la franquicia "Back to the Future”.

“Estaba tan celoso de este tipo. ¡Y él tenía, en ese momento, el programa de televisión número uno y la película número uno al mismo tiempo! Así que era enorme”, dijo Perry. "Y no conozco a nadie más que haya hecho eso... excepto yo".