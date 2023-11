Menor de edad con enfermedad pulmonar asociada al vapeo enciende las alarmas en Costa Rica 

(CNN Español) -- La Caja Costarricense de Seguro Social lanzó una alerta por el primer caso confirmado de enfermedad pulmonar en una persona menor de edad que, según la institución, pasó 29 días en una unidad de cuidados intensivos y con un reporte indicando que vapeaba diariamente. Según la Caja, esto evidencia que el uso del cigarrillo electrónico “no es inofensivo, no es un método para dejar de fumar” y “que es capaz de poner en riesgo la vida”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe los cigarrillos o sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) como dispositivos que “calientan un líquido para crear aerosoles que son inhalados por el usuario. Los llamados líquidos electrónicos, dice la OMS, pueden o no incluir nicotina y “suelen contener aditivos, sabores y productos químicos que podrían ser tóxicos para la salud de las personas.”

La Caja informó que el menor tiene 16 años y vapeaba a escondidas de sus padres. Presentó el síndrome conocido como Lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o al vapeo, EVALI, por sus siglas en inglés (E-cigarette, or Vaping, product use Associated Lung Injury) y que su tratamiento incluyó ventilación mecánica asistida o intubado.

Según la institución, los pacientes con este padecimiento tienen “dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho, respiración acelerada, flemas con sangre, taquicardia, fiebre, sensación de resfrío o fatiga y/o síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos diarrea y dolor abdominal […] y son potencialmente mortales”.

La oficina de prensa de la institución dijo a CNN que no podía brindar más detalles porque se trataba de una persona menor de edad.

Mayor atención por trastornos asociados al vapeo

La alarma se une también a datos de La Caja que revelan un aumento significativo en las atenciones del sistema de salud público costarricense por el vapeo. Según la institución, el número de personas atendidas por afecciones ligadas a esta práctica pasó de 13, en todo el 2021, a 857 de enero a junio de este 2023, la mayoría en las clínicas de la zona central del país.

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), publicó en septiembre los resultados de la VI Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población de Educación Secundaria 2021, donde se consigna el uso de estos dispositivos. El porcentaje de estudiantes que habían usado alguna vez productos de vapeo de nicotina o cigarrillos electrónicos fue de 13,1%, casi el triple de lo que se registró en la anterior encuesta de 2018, con un 4,6%.