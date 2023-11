SpaceX intenta el segundo lanzamiento de Starship, el cohete más potente jamás construido

(CNN) -- Este sábado, SpaceX intentará el segundo lanzamiento de Starship, el vehículo de lanzamiento más potente jamás construido.

Tras meses de reconstrucción y cumplir con trámites regulatorios después de la explosión en abril del primer vuelo de prueba del sistema Starship, SpaceX está preparada para su próximo lanzamiento.

Se espera que el megacohete, el vehículo de lanzamiento más potente jamás construido, despegue este sábado entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, hora local (8:00-10:00, hora de Miami), con la esperanza de que la exploración humana de la Luna y Marte dependa de su éxito.

La nave espacial Starship apilada sobre el cohete Super Heavy está destinada a desempeñar un papel clave en la misión lunar Artemis III de la NASA, prevista actualmente para 2025. El resultado del intento de lanzamiento podría tener un gran impacto en los objetivos de exploración lunar de la agencia espacial estadounidense.

SpaceX transmitirá en vivo el lanzamiento desde sus instalaciones de Boca Chica, Texas. CNN también ofrecerá actualizaciones en vivo.

Starship se encuentra todavía en una etapa bastante temprana del proceso de desarrollo del cohete. Y no está claro si el vehículo alcanzará todas sus marcas hoy, o incluso llegará más lejos que el lanzamiento de prueba de abril.

Por su parte, el director ejecutivo Elon Musk comparó las probabilidades de éxito con el lanzamiento de una moneda.

Si todo va según lo previsto, se verá así: Super Heavy encenderá sus motores y se elevará sobre el Golfo de México.

All systems and weather are go for the second integrated flight test of Starship. Today's webcast will go live ~35 minutes ahead of liftoff → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/NHKUwGYYkY

— SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023