FMI y China, listos para trabajar con Milei, presidente electo de Argentina

(Reuters) -- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijeron este lunes que están listos para trabajar con el presidente electo de Argentina, Javier Milei.

Este domingo, Argentina eligió como presidente al ultraderechista y libertario Javier Milei, apostando por un “outsider” de ideas radicales para arreglar una economía golpeada por una inflación de tres dígitos, una recesión inminente y un sostenido aumento de la pobreza.

El FMI tiene un programa de préstamos de US$ 44.000 millones con Argentina, el más grande en la historia del fondo.

“Esperamos con interés trabajar estrechamente con él y su Gobierno en el próximo período para desarrollar e implementar un plan sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el crecimiento inclusivo para todos”, dijo Georgieva en una publicación en X.

