El fiscal que investiga a la presidenta Boluarte y a varios expresidentes peruanos denuncia “grave ataque contra la autonomía fiscal” tras ser suspendido

Rafael Vela fotografiado durante una conferencia de prensa en Lima el 19 de junio de 2019. (Crédito: Cris Bouroncle/AFP/Getty Images)

(CNN Español) -- El fiscal Rafael Vela dijo este viernes a CNN que la decisión de suspenderlo temporalmente en sus funciones constituye “un grave ataque contra la autonomía fiscal porque lo que se busca es remover a los fiscales que tienen investigaciones de muy alto perfil”.

¿Por qué fue suspendido?

Más temprano, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público confirmó este viernes la suspensión temporal de las funciones del fiscal, al frente de la lucha contra la corrupción en Perú como coordinador del Equipo Especial de Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (conocido como Equipo Especial Lava Jato), encargado de investigaciones a expresidentes, exfuncionarios públicos y empresarios involucrados en el caso Odebrecht, entre otras. Además, es la máxima autoridad de las fiscalías de lavado de activos en el país. Los equipos liderados por Vela trabajan en casos como el de la presidenta Dina Boluarte, los expresidentes Alejandro Toledo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular.

“Se buscaría menoscabar la autonomía para que, eventualmente, se pueda perjudicar las tramitaciones de estas investigaciones y estos juicios orales que están ya en estadios finales”, dijo Vela.

El fallo ―al que accedió CNN― confirma la sanción por declaraciones de Vela en 2020, cuando cuestionó la decisión del Poder Judicial de poner en libertad a Keiko Fujimori, quien se encontraba en prisión preventiva en el marco de la investigación que la Fiscalía sigue en su contra por el caso Odebrecht. Fujimori es investigada por supuestamente haber recibido aportes de la empresa brasileña para su campaña, hecho que ella ha negado.

¿Cómo se defiende Vela?

Vela dijo a CNN que la Constitución del país garantiza a los fiscales “el derecho de criticar las decisiones judiciales”.

“Es un derecho irrestricto y no tiene nada que asociar a lo que puede ser la reserva del proceso porque son debates que son realizados a través de las audiencias que son públicas”, agregó.

El fallo mandata que la suspensión no remunerada rija por ocho meses y 15 días, tras declarar infundada la apelación de Vela ante la acusación de infracciones administrativas muy graves.

Vela dijo sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides:

“Resulta evidente, a la luz de los resultados y de las actitudes de la propia fiscal de la Nación, con quien yo no tengo ningún tipo de contacto desde hace bastante tiempo, que ese respaldo que supuestamente manifestó ante preguntas de la prensa fue un respaldo que nunca se tradujo en nada efectivo, todo lo contrario, su conducta ha sido para nada proactiva en protección de quienes son sus subordinados que somos los fiscales y permite de esa manera que se pueda materializar el abuso de parte de la Autoridad Nacional de Control y, que por el contrario, existe un contubernio claramente establecido entre la Fiscalía de la Nación y la Autoridad Nacional de Control”, dijo.

CNN ha pedido comentarios al respecto a la Fiscalía, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

CNN también solicitó comentarios a la Autoridad Nacional de Control, el ente del Ministerio Público autónomo de la Fiscalía que abrió el proceso.

El fiscal suspendido dijo que combatirá legalmente el fallo.

“Voy a luchar para revertir este resultado a través de la justicia constitucional y a partir de la justicia supranacional”, adelantó.

¿Renuncia?

Vela dijo que ve este proceso como una suerte de presión para que renuncie.

“Yo no lo he evaluado, estoy firmemente en este momento en la tarea de luchar por mis derechos, por lo que corresponde dentro de mi posición porque no he cometido ninguna irregularidad. En mis 22 años de servicio público, tanto como juez anticorrupción como en mi servicio público en el Ministerio Público, nunca he tenido ni siquiera una medida disciplinaria dentro de mi carrera”, afirmó.

En enero de 2019, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ratificó a Vela y a otro fiscal, José Domingo Pérez, como miembros del Equipo Especial del Ministerio Público, anulando la decisión que tomó días antes, el 31 de diciembre de 2018, cuando los apartó de este.

Tras manifestaciones en su contra por lo ocurrido con esos fiscales anticorrupción, Chavarry renunció a la Fiscalía.