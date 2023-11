Oklahoma ejecutará a Phillip Hancock por un doble homicidio cometido en 2001. Él dice que fue en defensa propia.

Así es ver una ejecución de pena de muerte (2019) 3:52

(CNN) -- Salvo una intervención de último minuto del gobernador, Oklahoma ejecutará este jueves a Phillip Hancock por un doble homicidio cometido en 2001, a pesar de las afirmaciones del condenado a muerte de que los asesinatos fueron en defensa propia.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma votó este mes 3-2 para recomendar el indulto en el caso de Hancock, de 59 años, dijo a CNN su director ejecutivo. Pero la decisión final recae en el gobernador republicano Kevin Stitt, quien no está obligado a acatar la recomendación de la junta.

La ejecución está programada para las 11 a.m. (hora de Miami), dijo a CNN el Departamento Correccional.

Los abogados de Hancock y sus defensores –incluidos dos legisladores estatales republicanos– han argumentado que él mató a Robert Jett y James Lynch en un claro caso de defensa propia, alegando que las dos víctimas eran conocidos forajidos que atacaron a Hancock desarmado y trataron de obligarlo a entrar a una jaula en la casa de Jett en Oklahoma City. En un altercado físico, Hancock logró tomar el control del arma de Jett y luego mató a tiros a los dos hombres, según la petición de indulto de Hancock.

“Estaba absolutamente aterrorizado por mi vida. Nunca me he sentido tan solo”, dijo Hancock a la junta en la audiencia de libertad condicional, y agregó que “no tenía otra opción” que defenderse, según imágenes de la audiencia proporcionadas por los abogados de Hancock. "Estaba en una situación de vida o muerte que no provoqué de ninguna manera".

"Lamento absolutamente con todo mi corazón que esos hombres murieran como resultado de la situación de pesadilla que ellos mismos crearon", dijo. “Hice lo que tenía que hacer para salvar mi vida”.

Miembros de las familias de ambas víctimas testificaron en la audiencia de libertad condicional e instaron a la junta a no recomendar el indulto. Los difuntos padres de Jett nunca volvieron a ser los mismos después de su asesinato, dijo su hermano Ryan Jett a la junta, y agregó: "No afirmo que mi hermano fuera un ángel de ninguna manera, pero no merecía ser perseguido en el patio trasero y asesinado como un perro”.

A pesar de la recomendación de la junta, el hermano de Lynch confiaba en que la ejecución se llevaría a cabo según lo previsto. “Asesinato es asesinato, ya sea que se le llame homicidio culposo, muerte accidental o lo que sea”, dijo Robert Lynch, según KOCO, afiliada de CNN. "No mató accidentalmente a mi hermano ni a Bob".

El Estado frena la serie planificada de ejecuciones

La ejecución de Hancock sería la cuarta en Oklahoma en 2023, según un recuento del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Originalmente, el estado tenía la intención de ejecutar hasta nueve reclusos condenados a muerte este año como parte de un plan más amplio para ejecutar a 25 reclusos en el transcurso de aproximadamente dos años, a partir de agosto de 2022.

Sin embargo, ese plan no ha llegado a buen término como se había previsto: en enero, el fiscal general entrante del Partido Republicano, Gentner Drummond, pidió a los tribunales que redujeran el ritmo de las ejecuciones, calificando el calendario inicial de “insostenible a largo plazo, ya que supone una carga indebida para el Departamento Correccional y su personal”, dada la capacitación que necesitan para ello.

Además, se reprogramaron las fechas de ejecución de varios reclusos como resultado de procedimientos judiciales en curso, entre ellos Richard Glossip. Glossip afirma que es inocente del asesinato por el que se supone que debe ser ejecutado, y entre sus partidarios se incluye un grupo bipartidista de docenas de legisladores del estado de Oklahoma, incluidos los representantes republicanos Kevin McDugle y Justin Humphrey.

Ambos también han respaldado el reclamo de defensa propia de Hancock. Y aunque dicen que apoyan la pena de muerte, han planteado dudas sobre si se está administrando de manera justa. De hecho, por primera vez en al menos dos décadas, más estadounidenses creen que la pena de muerte se aplica de manera injusta que justa (50% y 47%, respectivamente), según mostró una encuesta publicada este mes por Gallup.

"Soy una persona que cree en su derecho a defenderse", dijo Humphrey en una conferencia de prensa en el Capitolio estatal en octubre para llamar la atención sobre el caso de Hancock. Lo describió como uno en el que una persona desarmada fue atacada y luchando por su vida cuando ocurrieron las muertes.

“Desde el sureste de Oklahoma, a eso lo llamamos autodefensa”, dijo Humphrey, y agregó que no debería haber resultado en que Hancock fuera acusado de asesinato. "Los dejamos sueltos, ni siquiera los acusamos... Nosotros, como habitantes de Oklahoma, tenemos derecho a defendernos".

La condena y la pena de muerte de Hancock fueron confirmadas en apelación, y los representantes de la oficina del fiscal general del estado se opusieron al indulto en la audiencia de libertad condicional, informó KOCO. La evidencia, dijeron, refutaba la afirmación de defensa propia de Hancock.

“Su falta de voluntad para reconocer ese hecho y avanzar hacia el perdón por las dos vidas que robó debería condicionar su destino”, dijo el fiscal general adjunto Joshua Lockett.