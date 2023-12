(CNN) -- Al menos cuatro personas murieron y cuarenta resultaron heridas a causa de una explosión en una misa dominical celebrada en un gimnasio universitario de Filipinas.

Hay también al menos 40 heridos, según el gobernador de la provincia de Lanao del Sur, Mamintal Bombit Alonto Adiong Jr.

La explosión tuvo lugar en Marawi, en la isla sureña de Mindanao, este domingo por la mañana, según CNN Filipinas, afiliada de CNN.

Las fotografías de la escena mostraban a soldados y trabajadores de emergencia parados entre los escombros en el gimnasio. Una sección de la zona de asientos explotó y las sillas quedaron esparcidas por el suelo.

El gobernador afirmó que se había producido un “violento atentado” contra un gimnasio de la Universidad Estatal de Mindanao durante una misa dominical.

En un tuit de este domingo, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.m condenó el ataque y lo describió como “sin sentido y muy atroz, perpetrado por terroristas extranjeros”. No nombró ningún grupo específico ni dio más detalles.

I condemn in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorists upon the Mindanao State University (MSU) and Marawi communities early this Sunday morning. Extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as…

— Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) December 3, 2023