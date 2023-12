Encuesta de CNN: Trump aventaja a Biden 1:25

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes ante donantes demócratas que no está seguro de si habría buscado la reelección en caso de que su predecesor Donald Trump no estuviera en la contienda por la Casa Blanca. Sus declaraciones revelan una evaluación notablemente sincera sobre la lógica de la carrera a la que se enfrenta, mientras entra en una probable revancha con su rival de 2020.

"Si Trump no se hubiera postulado, no estoy seguro de si yo lo habría hecho entonces", dijo. Y añadió que los demócratas "no pueden dejarlo (a Trump) ganar".

El comentario, que el presidente hizo durante un evento de recaudación de fondos a las afueras de Boston, ofreció quizás la razón más cruda hasta la fecha para la decisión de reelección de Biden. Además estas palabras ––que sugieren que Biden podría no haber buscado un segundo mandato si Trump estuviera fuera del mapa–– tomaron por sorpresa a algunos de los principales funcionarios y asesores de la campaña del mandatario, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Biden se considera desde hace mucho tiempo la mejor opción para proteger al país de otra administración de Trump y ha planteado las próximas elecciones como una defensa de la democracia.

El comentario se produjo cuando Biden comenzó una carrera de recaudación de fondos el martes antes de una costosa carrera por la reelección.

“Uf”, respondió un alto asesor de campaña al enterarse de los comentarios.

Ahora bien, la campaña se apresuró a intentar restarle importancia a las declaraciones del presidente, calificándolas de un momento irrelevante. También señaló el hecho de que Biden siempre ha descrito a Trump como una amenaza única para el país, y que había expresado sentimientos similares sobre su decisión de lanzarse para presidente en torno a la campaña de 2020.

“El presidente Biden dijo en 2020 que se postulaba para restaurar el alma de nuestra nación ––entró en la contienda después de que Trump dijera lo que dijo tras Charlottesville–– y ve correctamente al expresidente como una amenaza única para nuestra democracia”, dijo el senador por Delaware Chris Coons a CMM. "El presidente Biden venció a Trump antes y lo volverá a hacer".

Biden participó en tres recaudaciones de fondos en Boston este martes, en la primera de siete jornadas que se extenderán hasta el lunes. También hay más eventos programados para finales de este mes. Los funcionarios demócratas apuntan hacia lo que algunos creen que podría ser una campaña multimillonaria, mientras Biden trabaja para vender su reelección a un público que, al menos por ahora, parece escéptico.

Biden se enfrentó directamente a Trump en el primero de esos eventos para recaudar fondos, donde advirtió que su predecesor “nos está diciendo lo que va a hacer. No se anda con rodeos al respecto”.

“Trump ya ni siquiera esconde sus intenciones. Nos está diciendo lo que va a hacer. No se anda con rodeos al respecto”, sostuvo Biden ante los donantes, según periodistas presentes en la sala.

El presidente hizo referencia al reciente enfoque de Trump en poner fin a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, así como al comentario de “alimañas” del expresidente. Trump dijo en un discurso en Nueva Hampshire el mes pasado: "Erradicaremos a los comunistas, marxistas, fascistas y matones de la izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país". También advirtió que "la verdadera amenaza no es de la derecha radical. La verdadera amenaza proviene de la izquierda radical y crece cada día”.

Biden señaló que Trump no asistió a su toma de posesión y dijo: "No puedo decir que me haya decepcionado, pero ni siquiera se presentó". Los periodistas en la sala dijeron que esto provocó algunas risas entre la audiencia.

El cantautor James Taylor encabezará un evento posterior en el distrito teatral de Boston. Las entradas para “You've Got a Friend in Joe” costaron entre 50 y 7.500 dólares. Además, otros dos eventos en el área traerán millones más para el fondo de guerra de la campaña de Biden.

El presidente también se refirió en el primer evento de recaudación de fondos a las negociaciones de los rehenes entre Israel y Hamas que fracasaron la semana pasada, y pidió una fuerte condena contra lo que llamó “la violencia sexual de los terroristas de Hamas”.

“Permítanme ser muy claro: la negativa de Hamas a liberar a las jóvenes restantes es lo que rompió este acuerdo y puso fin a la pausa en los combates. Todos los que siguen siendo rehenes de Hamas deben ser devueltos inmediatamente a sus familias. No vamos a parar”, afirmó.

El presidente hace un último esfuerzo para conseguir dinero antes de que se venza el plazo para presentar informes a finales de mes. Estará en Los Ángeles este fin de semana en un par de eventos para recaudar fondos en Hollywood, incluido uno con una estrellas poderosas como Stephen Spielberg, Shonda Rhimes y Rob Reiner, que será presentado por el decorador de las estrellas Michael Smith y su esposo James Costos, un exembajador de Estados Unidos en España.

El último cuatrimestre, Biden y los demócratas informaron haber recaudado 71 millones de dólares para su reelección, una cifra sólida que superó con creces a sus posibles rivales republicanos, pero que quedó rezagada respecto de los presidentes Donald Trump y Barack Obama en este momento de su reelección.

Los funcionarios de campaña dicen que el ritmo de recaudación de fondos ha aumentado. Noviembre fue el mes con mayor cantidad de donaciones de base desde que Biden anunció la reelección en la primavera, dijo un funcionario.

Hasta ahora, la campaña ha utilizado ese dinero en anuncios de televisión, al salir al aire con una compra de publicidad de 25 millones de dólares para probar los mensajes y tratar de defender la reelección del presidente. Algunos de los anuncios se transmitieron durante juegos clave de la NFL.

El esfuerzo de reelección de Biden ha establecido un récord de gasto en publicidad fuera de año electoral por parte de un titular, según datos de AdImpact, con más de 45 millones de dólares destinados a publicidad a favor de Biden desde principios de 2023.

La inversión récord en publicidad temprana proviene de una variedad de grupos que apoyan la reelección: la propia campaña de Biden, que ha gastado alrededor de 11,3 millones de dólares; un comité aliado del Comité Nacional Demócrata, que ha gastado alrededor de 5,4 millones de dólares; un comité conjunto de recaudación de fondos, que ha gastado alrededor de 8,2 millones de dólares; un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) aliado, que ha gastado alrededor de 19,8 millones de dólares; además de más de un millón de otros grupos más pequeños.

El total acumulado hasta ahora, más de 45 millones de dólares y en aumento, es más de lo que Trump y sus aliados gastaron en publicidad en 2019, que fue alrededor de 36,5 millones de dólares, y mucho más de lo que la red de Obama gastó en 2011, alrededor de 7,3 millones de dólares.

Con su inversión inicial significativa, el esfuerzo de reelección de Biden ha apuntado a mercados de medios clave en estados que están en disputa: Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia y Nevada.

Cuatro mercados medios han atraído una gran parte de los dólares publicitarios a favor de Biden: Atlanta, el principal mercado, donde la red de Biden ha gastado alrededor de 5,3 millones de dólares; Filadelfia, donde han gastado alrededor de 5,1 millones de dólares; Phoenix, donde han gastado alrededor de 4,2 millones de dólares; y Detroit, donde han gastado casi 4 millones de dólares.

Las Vegas (2,9 millones de dólares), Milwaukee (2,5 millones de dólares) y Pittsburgh (1,9 millones de dólares) son los otros mercados principales en los que la operación de Biden ha gastado más de 1 millón de dólares.

Recientemente, la campaña de Biden ha centrado sus mensajes en la atención médica, y actualmente está transmitiendo un anuncio de 60 segundos en ocho estados diferentes, los mencionados anteriormente que están en disputa más Carolina del Norte, que presenta a una exenfermera pediátrica que critica las políticas de atención médica de la administración Trump.

Haciendo eco de ese enfoque, la campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata también están transmitiendo un anuncio en varios estados en disputa, incluidos Pensilvania, Georgia y Nevada, que destaca los esfuerzos de la administración para reducir los costos de los medicamentos recetados.

La campaña también comenzó a reclutar personal en estados clave para la votación anticipada, anunciando un director estatal esta semana en Carolina del Sur, lo que será una prueba temprana del apoyo de Biden entre los votantes negros.

Hasta ahora, sin embargo, la campaña ha llevado a cabo una operación relativamente básica que según los funcionarios es intencional, ya que buscan preservar los recursos para el próximo año.