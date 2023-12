Muere en Miami Juanita Castro, hermana menor de Fidel Castro, a los 90 años

Juanita Castro el 25 de septiembre de 1970 denunció a su hermano Fidel Castro como un títere comunista que ha esclavizado a toda la población de Cuba en su búsqueda del poder. (Foto Keystone/Getty Images)

(CNN en Español) -- Juanita Castro, hermana de Fidel y Raúl Castro, murió este lunes en Miami, informó la periodista María Antonieta Collins, portavoz de la familia, a través de su cuenta de Instagram.

“Esta es la noticia que nunca quise dar, pero que, como su portavoz en las últimas tres décadas de su vida tengo que comunicar. Hoy, a los 90 años de edad, se nos adelantó en el camino de la vida y la muerte Juanita Castro, mujer excepcional, luchadora incansable por la causa de su Cuba, que tanto amó”, escribió Collins.

Juanita Castro era la quinta hija de Ángel Castro y Lina Ruz, y nació en Birán, a 800 kilómetros al este de La Habana, en la región oriental de Cuba.

Abandonó la isla en 1964, unos cinco años después del derrocamiento de Fulgencio Batista, rumbo a México, para reunirse con su hermana Emma. Nunca volvió a poner un pie en la isla.

En sus memorias, escritas por Collins y tituladas Fidel y Raúl, mis hermanos, la historia secreta (Aguilar, 2009), Juanita Castro reveló que había trabajado para la CIA durante algunos de los años más tensos de la Guerra Fría. “Querían hablar conmigo porque tenían cosas interesantes que decirme y cosas interesantes que preguntarme, como si estaba dispuesto a correr ese riesgo, si estaba dispuesto a escucharlos. Me quedé medio en shock, pero dije que sí de todos modos”, afirmó en ese entonces en declaraciones a Univision Noticias 23 en Miami. Su cooperación con la CIA, según sus memorias, ocurrió entre 1961 y 1969.

Pese a que Juanita fue una firme crítica del régimen impuesto por su hermano Fidel —al punto de llamarle traidor y no cruzar palabra con él por más de medio siglo—, expresó su tristeza al ver a los manifestantes que bailaban y celebraban la muerte de quien fuera el líder de Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959 hasta su fallecimiento. “Lógicamente duele esa reacción”, dijo en una entrevista publicada en The New York Times en noviembre de 2016. “Respeto el sentimiento de todos, pero no puedo aceptar eso. No es algo bueno”, afirmó.

De los siete hijos del español Ángel Castro y la cubana Lina Ruz solo sobreviven Raúl, de 92 años, y Emma, de 88.

En su publicación en redes sociales, Collins escribió: “Su hermana Emma y su familia extendida piden privacidad en este momento tan doloroso”.