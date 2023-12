MacKenzie Scott donó US$ 2.150 millones a cientos de organizaciones benéficas en el último año

Exesposa de Jeff Bezos dona US$ 4.200 millones 0:53

(CNN Business) -- La filántropa MacKenzie Scott está de buen humor en estas fiestas.

Scott anunció el miércoles US$ 2.150 millones en donaciones durante el último año en su sitio web, Yield Giving. Dijo en la publicación que la organización sin fines de lucro donó a 360 organizaciones, "a cada una de las cuales le vendrían bien más aliados".

Las causas fueron muy diversas. Hizo donaciones a la Asociación de Periodistas Asiático-Americanos (una cantidad no revelada) y US$ 12 millones a la Facultad de Medicina de la Universidad de Howard. Organizaciones que brindaron ayuda a comunidades rurales en la India, servicios de entrega de píldoras abortivas y varios servicios de asistencia legal también recibieron donaciones.

Yield Giving mantiene una base de datos de montos de donaciones de organizaciones filantrópicas. Casi todas las cantidades reveladas ascendieron a millones, y varias, como Canopy Planet (justicia ambiental), Start Early (desarrollo infantil) y Malaria Consortium, ascendieron a 10 millones de dólares. Algunas donaciones alcanzaron los US$ 20 millones.

En 2022, Scott dijo que su equipo había donado más de US$ 3.800 millones a 465 organizaciones en el transcurso de nueve meses. Ha donado US$ 436 millones a Habitat for Humanity y US$ 84,5 millones a Girl Scouts of the USA, la donación más grande jamás realizada por un solo individuo.

Scott es conocida por sus comportamientos filantrópicos y donaciones sorpresa a organizaciones. Scott ayudó a construir el gigante tecnológico Amazon con su entonces esposo Jeff Bezos. La pareja se divorció en 2019. Actualmente tiene un patrimonio neto de US$ 33.700 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.