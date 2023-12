¿Quién es Diana Mondino, la futura canciller de Javier Milei?

Javier Milei y su desafío de recuperar la economía argentina 1:05

(CNN Español) -- Diana Mondino estudió Economía en la Universidad Nacional de Córdoba y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra, en España. Desde el 10 de diciembre, tendrá la responsabilidad de llevar adelante las relaciones internacionales del nuevo gobierno de Javier Milei. ¿Quién es y cuál es la trayectoria de la mujer que trabajará para representar a Argentina en el mundo?

Mondino tiene una amplia trayectoria en el sector privado en evaluación de riesgos y análisis de mercados. Dirigió distintas empresas locales como Pampa Energía, Banco Supervielle y Loma Negra, entre otras. También fue cofundadora de Risk Analysis, una firma calificadora de riesgos que luego fue adquirida por Standard and Poor’s, a raíz de lo cual pasó a ser la directora de S&P para América Latina.

Antes de ser designada como canciller, fue elegida diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires a la cabeza de la lista de La Libertad Avanza (LLA). Milei definió un nuevo rol para ella.

En entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN, Mondino anticipó que la prioridad de su gestión será “la inserción de Argentina en el mundo desde múltiples puntos de vista” y destacó el aspecto comercial. Además, la canciller designada hizo referencia a los controversiales dichos de Javier Milei sobre líderes mundiales, como Luiz Inácio Lula Da Silva y Xi Jinping, a quienes antes de su elección trató de comunistas. “El presidente electo ha dado bastante muestra de pragmatismo”, respondió.

Hay que destacar que después de su triunfo el 19 de noviembre, el mandatario electo bajó el tono de sus declaraciones, y por ejemplo intercambió saludos y agradecimientos con el presidente de China e invitó a Da Silva a su asunción.

Desde su incorporación al partido de Milei, Mondino también generó controversia y hasta el repudio de algunos sectores en varias entrevistas que ofreció a medios locales.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio en el canal de noticias La Nación+, el conductor le preguntó a la futura ministra de Relaciones Exteriores si “filosóficamente” estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Mondino contestó que, al identificarse como liberal, estaba de acuerdo con "el proyecto de vida de cada uno". Sin embargo, lo que dijo a continuación abrió una polémica: "Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección (...) no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos".

De inmediato, distintas agrupaciones políticas repudiaron estas expresiones. Entre ellas, la excandidata a vicepresidenta del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman, llamó a “marchar (en la marcha del orgullo de la comunidad gay) y rascarnos con orgullo de ser quienes somos”.

Mondino también se metió en la discusión sobre el mercado de órganos, que Milei puso sobre la mesa durante la campaña, aunque no así en la plataforma electoral del partido. "El mercado de órganos es algo fantástico, aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos", dijo en una entrevista con Radio La Red. Luego, continuó: “Hay una tergiversación con este tema”, y afirmó que el mercado de órganos es "algo radicalmente distinto a la venta" y permite un intercambio voluntario sin que haya una transacción monetaria de por medio.

En Argentina, la venta de órganos está prohibida y toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.

Este domingo por la tarde, tras su toma de posesión de Milei, todos los miembros del gabinete harán su juramento.