(CNN) -- Luego de registrarse múltiples tornados mortales registrados en Tennessee el sábado, al menos 26 tornados mortales diferentes han azotado Estados Unidos en lo que va de este 2023, el mayor número en un solo año desde 2011.

2011 es uno de los años con tornados más notables de la historia. Más de 550 personas murieron ese año en más de 50 tornados mortales, entre ellos fenómenos tan devastadores como la oleada del 27 de abril con los tornados de Tuscaloosa y Birmingham, Alabama, así como el de categoría EF5 (tornado increíble) en Joplin, Missouri.

Los tornados han matado a 82 personas este 2023, incluidas seis personas el sábado, lo que supera el promedio de los últimos 30 años, de 71 muertes .

Además, han matado a personas en 12 estados diferentes este año, siendo Mississippi el que registró el mayor número (24), seguido de Tennessee (16, incluidas las muertes de ayer).

El año tuvo un comienzo ajetreado con más de una docena de tornados mortales que mataron a más de 50 personas antes de finales de marzo. En la primera mitad del año se produjeron 23 tornados mortales distintos, pero en la segunda mitad solo ocurrió uno antes de las tormentas del sábado.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Louisville, Kentucky, confirmó este domingo un tornado categoría EF1 (tornado moderado) en el condado de Logan, Kentucky, gracias a un estudio de daños por tormentas en curso.

Las fotografías aéreas publicadas por la oficina mostraron daños a las estructuras al suroeste de Russellville, Kentucky.

An isolated severe threat remains possible across portions of central into northeastern Kentucky. A couple of damaging gusts and perhaps a tornado cannot be ruled out into the early overnight hours. https://t.co/XA2nEpexy4

— National Weather Service (@NWS) December 10, 2023