Hace 60 años puso a prueba el compromiso de su novio. Esto es lo que pasó después

(CNN) -- Las otras azafatas le dijeron a Jerilyn Young que su novio Bob Pelikan nunca iba a sentar cabeza.

Era 1964. Jerilyn, que trabajaba para United Airlines, estaba sentada en el suelo de su apartamento en Newark, Nueva Jersey, charlando con sus tres compañeras de cuarto.

Su edificio de apartamentos, vecino al aeropuerto de Newark, estaba habitado casi en su totalidad por azafatas. Era un lugar vibrante, animado y divertido para vivir. Las azafatas trabajaron juntas, salieron juntas a la ciudad de Nueva York y se aconsejaron mutuamente sobre sus vidas personales.

"Me decían que el soltero Bob era muy independiente, y de que no debería salir con él, porque me rompería el corazón", dijo Jerilyn a CNN Travel.

Bob Pelikan vivía en el décimo piso, Jerilyn, que en ese momento tenía 20 años, y sus amigas vivían en el primer piso. Todas las azafatas conocían a Bob. Tenía 25 años, era alto, seguro de sí mismo y encantador. Tenía un Porsche rojo convertible que estacionaba frente al edificio. Tocaba el ukelele.

Pero lo primero que Jerilyn notó de Bob fueron sus ojos.

"Los ojos más amables que jamás había visto", asegura. “Yo simplemente lo llamaría un gigante gentil. Estaba muy a cargo de su vida y, al mismo tiempo, era muy amable. Me sentí feliz de inmediato”.

Pero las amigas de Jerilyn se mostraron cautelosas.

"Algunas de las otras mujeres simplemente pensaban que él era el soltero por excelencia que nunca tendría una relación real y seria", dice Jerilyn. "Pensaban que nunca saldría con ninguna mujer más de una o dos veces".

Ese día de 1964, Jerilyn estaba en su departamento, sentada con sus compañeras de cuarto discutiendo lo que debería hacer. Por un lado, sabía que Bob era algo más que su imagen de soltero. De hecho, las percepciones que otras personas tenían de él le parecían casi divertidas, porque diferían mucho de sus propias experiencias.

Pero, por otro lado, sus amigas se preocupaban ella... y era cierto que Bob tenía cierta reputación en el edificio. Había tenido novias, pero nunca nada parecía serio. Jerilyn quería confirmación de que tenían un compromiso.

Una idea comenzó a gestarse: ¿no supuestamente la distancia hacía crecer el cariño?

"Sentí que tenía que llamar su atención alejándome", dice Jerilyn. "Pensé que me extrañaría y eso fortalecería nuestra relación".

“Así que inmediatamente solicité un traslado a San Francisco. Y mi pensamiento fue: cuando me vaya, eso realmente despertará su interés. Qué riesgo corrí”.

Viviendo el sueño

Jerilyn había soñado con ser asistente de vuelo desde que era una niña y vivía en California. Recuerda estar sentada en la parte trasera del viejo auto Ford de su padre.

“Me sentaba allí, sintiendo la brisa que entraba por la ventana en la cara, y soñaba con volar a otros países. Es el recuerdo más fuerte que tengo de mi infancia”, afirma.

Jerilyn voló por primera vez en avión a los 17 años, viajando de Los Ángeles a San Francisco. Estaba asombrada.

“Eso consolidó mi sueño de convertirme en azafata”, dice.

Luego, a los 19 años, Jerilyn vio un anuncio de United Airlines en un periódico. La aerolínea buscaba azafatas. Jerilyn fue al aeropuerto de Los Ángeles, fue entrevistada para el puesto y consiguió el trabajo ese mismo día.

“Estaba más que emocionada. Nunca olvidaré correr hacia una cabina telefónica, llamar a una amiga mía y gritarle por teléfono: 'Conseguí el trabajo'”, recuerda Jerilyn.

Jerilyn pasó seis semanas entrenando en Chicago, estableciendo vínculos con las azafatas que más tarde se convertirían en sus compañeras de cuarto en Newark. Luego surcó los cielos por primera vez a finales de 1963.

“Me emocioné”, recuerda Jerilyn. “Podría conocer a todas estas personas, experimentar la alegría de viajar y ver cosas con las que soñé toda mi vida”.

A Jerilyn le encantaba trabajar como asistente de vuelo. Y en su tiempo libre, disfrutaba pasar tiempo con sus nuevas amigas en el bullicioso edificio de apartamentos de Newark.

“Estaba pasando el mejor momento de mi vida, estando en Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, viendo obras de teatro y viviendo una vida maravillosa”, dice. “Fuimos y vimos 'Hello Dolly' y todas las obras importantes de esa época. Y ese fue un sueño hecho realidad. Nunca antes había estado en la ciudad de Nueva York. Tenía cuatro compañeras de cuarto y eran simplemente las mejores”.

Cruzando caminos

Bob Pelikan se mudó al edificio de departamentos de Newark al mismo tiempo que Jerilyn. Era ingeniero en una pequeña empresa manufacturera de Nueva Jersey. Mientras estudiaba en la Universidad de Illinois, obtuvo su licencia de piloto privado. No tuvo muchas oportunidades de aprovecharla, pero le encantaba volar y vivir cerca del aeropuerto era un buen compromiso.

Desde su departamento del décimo piso, Bob disfrutaba ver a los aviones despegar y partir desde la ventana. A veces, su radio captaba los informes del intercomunicador del control de tráfico aéreo.

"Era un bonito edificio de departamentos", le dice Bob a CNN Travel. "La forma de socializar era pasar el rato en el vestíbulo, donde estaban los buzones de correo. Podías conocer gente de esa manera, o en la lavandería".

Bob conoció y salió con algunas otras azafatas con las que se cruzó en el edificio. Pero Bob y Jerilyn no se encontraron junto a los buzones ni en la lavandería, sino en la iglesia.

Un domingo, Jerilyn decidió espontáneamente acompañar a una amiga a una cercana iglesia presbiteriana. Cuando las dos entraron, la amiga de Jerilyn vio a Bob y terminaron sentados todos juntos.

Fue cuando los presentaron, sentados en el banco de la iglesia, que Jerilyn notó por primera vez los "ojos amables" de Bob. Luego, todos fueron a almorzar y Bob invitó al grupo a regresar a su departamento. Les tocó el ukelele. Los ojos de Jerilyn y Bob seguían encontrándose.

"Fue una especie de espíritu a espíritu, como si mi ser interior reconociera algo en él", dice Jerilyn.

Bob también se enamoró de Jerilyn ese día.

“La conocí ese domingo y decidí que ella era la indicada”, dice.

Pero en ese momento, Bob estaba saliendo con otra persona. Y le tomó un poco de tiempo “terminar con eso sin romperle el corazón por completo”, como él dice.

"Pero después de unos meses que me llevó dejar otra relación, empezamos a salir", dice.

Durante las siguientes seis semanas, Jerilyn y Bob pasaban tiempo juntos siempre que pudieron. Jerilyn empezaba el día mirando por la ventana de su departamento, buscando el Porsche rojo de Bob y comprobando si estaba estacionado afuera.

“Siempre estaba mirando por la ventana para ver si él estaba allí o no”, recuerda.

Jerilyn se estaba enamorando de Bob y creía que él también se estaba enamorando de ella. Pero para Jerilyn, todavía existía esa preocupación: ¿Bob se estaba tomando su relación tan en serio como ella? ¿Para él era simplemente otra azafata más en el edificio?

Sus colegas le seguían diciendo: “Él está jugando en el campo”.

“Eso hizo que la intriga fuera aún mayor para mí”, dice Jerilyn. “Porque entonces yo tenía un trabajo y quería que él se interesara. Y simplemente estaba loca por él”.

Por eso decidió solicitar el traslado a San Francisco.

Cuando Jerilyn le contó a Bob sobre su próxima mudanza, él se sorprendió. Y luego, inmediatamente, le preocupó no volver a verla nunca más.

“Me dio un susto de muerte, pensé que la iba a perder”, dice. “Sabía que necesitaba actuar rápido para consolidar nuestra relación antes de que ella se mudara. Así que la invité a pasar una semana conmigo en la casa de verano de mis padres en el norte de Michigan”.

Jerilyn estuvo de acuerdo.

“Y entonces nos subimos al Porsche, con la capota hacia abajo, hasta Michigan. Y ahí es donde realmente nos enamoramos”, dice Bob.

Jerilyn y Bob pasaron poco más de una semana en la cabaña junto al lago en Bay View, Michigan.

"Era tan hermoso", dice Jerilyn. “Estaba viviendo un sueño hecho realidad”.

"Tuvimos 10 días para conocernos y nos enamoramos perdidamente", dice Bob.

Luego, Jerilyn hizo las maletas y se mudó a San Francisco. Su mejor amiga Genie, con quien había vivido en Nueva Jersey, se mudó con ella.

Cuando las dos mujeres aterrizaron en San Francisco, se dirigieron al hotel que habían reservado en lo que encontraban un departamento. Allí, en recepción les informaron que había un telegrama esperando a Jerilyn.

Era de Bob.

“Lo abrí en el vestíbulo. Me volví hacia Genie y le dije con entusiasmo: "¡Funcionó!", recuerda Jerilyn.

Relación a distancia

Durante el año siguiente, Jerilyn y Bob tuvieron una relación a distancia.

"Bob escribía cartas poéticas muy hermosas, unas cuatro veces por semana", dice Jerilyn. "Además, hablábamos por teléfono casi todos los días".

“Lo encontré muy romántico”, dice Bob sobre el noviazgo a larga distancia.

Unos meses después de que ella se mudara, Bob visitó a Jerilyn por primera vez en San Francisco. Fue "mágico", dice.

“Ambos estábamos extasiados por vivir todas las aventuras turísticas en una ciudad hermosa”, coincide Jerilyn. “Estábamos por toda la ciudad viajando en teleféricos, saliendo a comer y mirando el puente Golden Gate. Estaba enamorada de este hombre”.

El trabajo de Jerilyn hizo que la relación a 8.000 kilómetros de distancia fuera un poco más fácil.

“Yo era azafata. Podríamos volar a cualquier lugar en un abrir y cerrar de ojos, sin cargo alguno”, afirma.

Pero la distancia todavía era dura por momentos. Hubo momentos en los que Jerilyn cuestionó su decisión de dejar la costa este y dejar un mundo donde Bob vivía solo unos pisos por encima de ella. Pero también amaba la vida en San Francisco. Y había algo emocionante en los días previos a sus reencuentros con Bob.

"Fue difícil y emocionante al mismo tiempo", dice Jerilyn.

Mientras tanto, Bob se sentaba en su departamento de un edificio alto de Newark con vista al aeropuerto y escuchaba a los pilotos hablar con la torre de control.

“Sabía su número de vuelo y cuándo llegaría. Así que me sentaba allí y escuchaba la llegada de su vuelo, y luego sabía cuándo dirigirme al aeropuerto”, recuerda.

Comprometidos en el aeropuerto

Fue en un aeropuerto donde comenzó el siguiente capítulo de la historia de amor de Bob y Jerilyn.

Era la Navidad de 1964. Jerilyn llegó a la puerta 64 del aeropuerto de Los Ángeles. Recién salía de un vuelo, todavía vestida con su uniforme de asistente de vuelo.

Bob, que había volado para recibirla y quedarse durante las vacaciones, se encontró con Jerilyn en la puerta. Los dos se abrazaron y luego Bob llevó a Jerilyn a un lado, a una zona tranquila detrás del quiosco de United.

“Me entregó esta caja enorme, era una caja grande y blanca. Y pensé: 'Está bien, ese es mi regalo de Navidad', así que lo abrí”, recuerda Jerilyn.

Dentro de la caja grande había una caja pequeña, con un anillo brillando en su interior. Jerilyn suspiró y miró a Bob.

“Él dijo: 'Quiero casarme contigo'. Y sus ojos eran simplemente hermosos. Y dije: 'Yo también quiero casarme contigo'”, recuerda Jerilyn.

Bob había volado por todo el país con la caja en su bolsillo. Se sintió aliviado de que todo hubiera funcionado y encantado de que Jerilyn dijera que sí.

“Todavía recuerdo cómo me sentí después de que me dio el anillo, tenerlo en mi dedo y caminar juntos por el aeropuerto, sabiendo: 'Aquí estoy, en el mejor momento de mi vida, con esta persona maravillosa'”, dice Jerilyn.

Jerilyn y Bob se casaron cinco meses después, en abril de 1965. Genie, la mejor amiga de Jerilyn, le hizo el vestido de novia. Y unos años más tarde, Genie usó el vestido ella misma; más adelante, su hermana también lo usó.

En 1965, todavía se exigía que las asistentes de vuelo estuvieran solteras. Entonces, para Jerilyn, que tomó el nombre de Bob cuando se casó y se convirtió en Jerilyn Pelikan, casarse con Bob significó el fin de su carrera como azafata. Pero esa era la norma en aquel entonces, dice Jerilyn, por lo que no pensó demasiado en dejar atrás esta parte de su vida.

“Si te casabas, tenías que renunciar; simplemente lo aceptamos ciegamente”, dice hoy. “Ni siquiera lo pensabas. No estabas molesta ni nada por el estilo, porque simplemente sabías que eso iba a suceder”.

Jerilyn y Bob pasaron su luna de miel en Hawaii, paga por United Airlines.

“Hoy en día, ir a Hawái desde la costa oeste de California es algo muy común”, dice Jerilyn. “En aquellos días, sería como ir a la Antártida o algo así. Quiero decir, la gente simplemente no iba, era muy complicado. Y caro".

La rareza de la experiencia hizo que la aventura fuera aún más emocionante para Jerilyn y Bob.

"Tuvimos nuestra luna de miel en la isla de Kauai y fue hermosa", dice Jerilyn.

Curva de aprendizaje

Si bien Jerilyn y Bob se habían añorado el uno al otro en costas opuestas, pasar de verse solo de vez en cuando a vivir juntos fue un ajuste.

“Antes de casarnos, solo estuvimos juntos, en presencia del otro, unas 15 o 20 veces”, dice Jerilyn.

"Tuvimos grandes altibajos cuando nos casamos por primera vez, no nos conocíamos".

Ambos descubrieron facetas del otro que no habían visto antes. Cada vez que se encontraban antes de casarse, se dejaban llevar por el romance del encuentro y la despedida. Lo cotidiano rara vez asomó la cabeza.

"Tuvimos un periodo de adaptación en el que surgieron todas las cosas habituales, y cosas que no sabías, cosas que no anticipaste y cosas a las que tuviste que adaptarte", dice Bob.

La pareja se esforzó durante este periodo, e incluso en los momentos más difíciles, Jerilyn y Bob dicen que nunca dudaron de que habían tomado la decisión correcta.

"Siempre sentí algo muy sólido, incluso durante nuestras primeras peleas", dice Jerilyn.

Descubrieron un sentido del humor compartido que a menudo socavaba los momentos tensos y se convirtió en un elemento incondicional de su relación.

“Bromeamos todo el tiempo y nos burlamos de todo, principalmente de nosotros mismos. Y eso es realmente bueno para el alma”, dice Jerilyn.

Y los dos se unieron por su amor compartido por su primer hijo, nacido poco más de un año después de casarse.

"Recuerdo estar muy orgulloso de ser padre", dice Bob.

"Fue simplemente una experiencia increíble", dice Jerilyn.

Jerilyn y Bob, ambos independientes, con sus propios pasatiempos diferentes, también aprendieron a equilibrar sus respectivos intereses con su vida como pareja y su vida familiar. Este respeto mutuo ayudó a cimentar su relación.

“Ambos siempre hemos estado abiertos a aprender, crecer y reconocer lo que sucede tanto dentro como fuera. Ha sido realmente enorme”, dice Jerilyn.

Posteriormente, la pareja tuvo dos hijos más. Les encantaba criarlos juntos. Jerilyn volvió a trabajar cuando sus hijos crecieron, pero nunca a volar. Pero ella continuó comprometida con su amor por los viajes planeando aventuras para su familia.

Comenzó una tradición en la que Jerilyn y Bob visitaban Hawái todos los años. Y en su 50 aniversario de bodas en 2013, viajaron a Nueva York y revivieron los primeros días de su relación, antes de volar a París.

Seis décadas después

Hoy en día, Jerilyn y Bob todavía atesoran sus viajes y aventuras, pero disfrutan especialmente de los momentos que pasan en casa con su familia, incluidos sus dos nietos.

"Es una alegría profunda", dice Jerilyn sobre ser abuelo. "Muy profundo de una manera tan hermosa".

Jerilyn y Bob disfrutan reunir a todos los miembros de su familia en la mesa siempre que es posible. Durante estas largas y tranquilas comidas, Jerilyn y Bob a menudo se encuentran contando historias de sus primeros días juntos.

"Contamos historias y ellos disfrutan con ellas", dice Jerilyn.

Bob tiene ahora 85 años, mientras que Jerilyn cumplió recientemente 80. Este importante cumpleaños dejó a Jerilyn sintiéndose “sentimental y reflexiva”. Se preguntó qué habría pasado si nunca se hubiera encontrado trabajando en Newark, nunca hubiera conocido a Bob y nunca se hubiera mudado a California.

“Estoy más que agradecida, porque la vida tiene tiempos difíciles, pero también alegres. Por alguna razón, estamos juntos y sanos. Tenemos estos tres hijos y nietos”, dice Jerilyn. “Simplemente estoy agradecida, agradecida con la vida”.

Jerilyn dice que cree que su yo más joven, la chica que se comprometió en la puerta 64 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles sentiría orgullo, gratitud y entusiasmo al saber de cómo es su matrimonio en el 2023.

Bob dice que se alegra de que su instinto le dijera que no debería dejar ir a Jerilyn cuando ella se mudó.

"Es importante aprender a escuchar esa voz interior, esa guía interior que todos tenemos", afirma. "Nunca tuve dudas de que viviríamos una buena vida juntos".