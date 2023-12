(Cortesía de Adolf Froese)

(CNN) -- En diciembre del año pasado, tras la inesperada cancelación de su vuelo de Orlando a Knoxville, 13 desconocidos se juntaron, alquilaron una furgoneta y se pusieron en camino.

Fue una decisión espontánea que una de las pasajeras, Alanah Story, relató en una serie de videos publicados en TikTok. Lo realista de la situación, junto con el entusiasta reparto de personajes, cautivó rápidamente a los usuarios de las redes sociales.

Los pasajeros de la furgoneta procedían de todo el mundo y cada uno tenía un motivo diferente para viajar ese día. Carlos Cordero, que se convirtió en el conductor principal y líder de facto del grupo, y su entonces prometida, Laura Puckering, llevaban a su hija adolescente Mikayla Puckering a visitar la Universidad de Tennessee. También estaban Alanah y su madre, Renee Fortner, que volvían a casa de unas vacaciones en la playa. Mientras tanto, Michelle Miller, una influencer conocida como @thefarmbabe, tenía una ponencia en una conferencia en Knoxville y el tiempo corría en su contra.

En una de sus publicaciones de TikTok, el grupo entró en la vibra de "esto podría ser una película".

Uno de los pasajeros, Q, bromeó diciendo que él, como único hombre negro del grupo, sería el primero en "morir", un guiño a los tropos de las películas de terror. Michelle dijo que solo estaba allí por los aperitivos, y Renee bromeó sobre parar en la licorería.

Las redes sociales se involucraron realmente con el viaje. Parecía que todo el mundo se identificaba con alguien de la furgoneta. Y a medida que los TikToks de Alanah ganaban adeptos en Internet, los desconocidos de la furgoneta se iban conociendo durante el largo viaje nocturno.

"Todo el mundo fue increíble. Casi salió demasiado perfecto", dijo Carlos el año pasado.

"Fue un esfuerzo colectivo. Cada uno tenía sus cosas. Pero todos se preocupaban por las aventuras y responsabilidades de los demás".

El grupo llegó a Knoxville cansado pero feliz. Luego tomaron caminos distintos, con la promesa de mantenerse en contacto.

Y así lo hicieron.

Se pusieron en marcha con un chat grupal titulado "Not fast, just furious" (No rápido, solo furiosos), una referencia al origen de su historia y a la franquicia cinematográfica de temática automovilística. A continuación, los medios de comunicación se interesaron por el alocado viaje que el grupo había emprendido. Eso fue y vino, pero la mayoría de los pasajeros siguieron conectados.

La noche en la furgoneta hizo que sus amistades se estrecharan. Pronto hubo estancias de fin de semana en casa de unos y otros. Fiestas de Nochevieja. Domingos de Super Bowl. Noches de bolos, minigolf y karaoke. Y cuando Laura y Carlos se casaron a principios de año, invitaron a todo el mundo.

Un año después de su alocada aventura en furgoneta, seis de los pasajeros, Laura, Carlos, Mikayla, Alanah, Renee y Michelle se pusieron al día en una llamada de Zoom con CNN Travel sobre cómo pasaron de ser extraños a "familia".

"Es genial que esto ocurriera por la casualidad de que se cancelara un vuelo. Conocimos a gente estupenda de la que seguimos siendo amigos de verdad", dice Alanah.

Mantenerse en contacto

Para los que siguieron el viaje de los pasajeros varados el año pasado, la travesía de Mikayla, de 17 años, para llegar a su gira por la Universidad de Tennessee fue quizá una de las partes más atractivas de la historia.

Mikayla consiguió ir a la gira universitaria, contra todo pronóstico. A su llegada, la trataron como a una celebridad, un recuerdo que ella y sus padres, Laura y Carlos, siguen evocando con una mezcla de incredulidad y gratitud.

Aunque Mikayla disfrutó visitando la Universidad de Tennessee, acabó yendo a la Universidad Estatal de Pensilvania, y hasta ahora le está encantando.

Hasta ahora en Penn State, Mikayla nunca ha sido reconocida como uno de los pasajeros varados virales. Pero cuando su compañera de piso la buscó en Google antes de irse a vivir juntas, se encontró con un montón de artículos en Internet sobre su aventura en furgoneta y los envió, incrédula.

"Me dijo: 'Espera, ¿tú has hecho esto?' Y yo le dije: 'Sí, fui yo'", cuenta Mikayla riendo.

Mikayla recuerda que durante el espontáneo viaje por carretera del pasado diciembre -cuando quedó claro que ella y sus padres habían tropezado con un grupo de gente cálida, divertida y genuina- no dejaba de pensar: "Todo ocurre por alguna razón".

Este sentimiento prevaleció el último año entre los extraños desamparados convertidos en amigos. Se les pasó por la cabeza a Alanah y a su madre, Renee, en la boda de Laura y Carlos, cuando se encontraron celebrando el matrimonio de una pareja a la que, seis meses antes, no conocían de nada.

"Ahora son como de la familia", dice Alanah. "Siempre que estamos juntos nos lo pasamos muy bien. Y eso es lo que hicimos en su boda. Nos lo pasamos en grande".

"Fue tan bonito que lo consiguieran", dice Laura, que adoptó el apellido de Carlos cuando se casaron, convirtiéndose en Laura Cordero.

Michelle no pudo asistir a la boda, pero se reunió con el grupo para el domingo de Super Bowl. Renee cedió a Michelle su habitación para ese fin de semana, señal de verdadera amistad, bromea Renee.

Mientras tanto, Alanah y Q pasaron juntos la Nochevieja y han disfrutado de sesiones regulares de karaoke.

"Hablo con él literalmente como dos o tres veces por semana. Es como mi hermano. Le quiero mucho. Estamos muy unidos", dice.

Parte del grupo también fue a bailar a un salón con Seth, uno de los otros pasajeros que compartió parte de la conducción con Carlos durante el viaje en furgoneta.

"Fue muy divertido", dice Alanah.

Seth también compartió algunas de sus poesías con Carlos y Laura.

"Nos hizo llorar", dice Carlos. "Me encanta el tío, tiene muy buen corazón".

Algunos de los pasajeros de la furgoneta viven lejos, como los agricultores mexicanos Adolf y Johan, lo que dificulta el contacto. Pero siguen compartiendo actualizaciones sobre sus vidas en el chat del grupo.

"Nos enviaron un video celebrando el Día de Acción de Gracias en la iglesia.

"Son gente muy amable", añade Alanah.

Una historia de cine

Laura y Carlos invitaron recientemente a Michelle a una noche de cine. El grupo quería ver una nueva película de Hallmark que sospechaban que, al menos en parte, estaba inspirada en su historia.

"Holiday Road" trata de un grupo de desconocidos que, ante la cancelación de su vuelo, deciden alquilar una furgoneta compartida y conducir hasta su destino.

CNN Travel se puso en contacto con Hallmark para pedirle comentarios. Un portavoz de Hallmark dijo anteriormente a Business Insider que "Holiday Road" estaba "inspirada en múltiples noticias sobre extraños que se han unido en todo el país a lo largo de los años" y "no está basada en ninguna historia y todos los personajes son totalmente originales".

Los pasajeros reales de la furgoneta se sintieron entre halagados y divertidos al conocer esta película, de la que dicen no haber tenido conocimiento antes de su estreno. Las productoras no están obligadas a consultar a los protagonistas reales de las películas o series de ficción, aunque a veces lo hacen.

"Supongo que sentimos que podrían habernos incluido", dice Alanah. "Quiero decir, es algo guay, porque ¿quién puede decir que han hecho una película sobre su vida?".

"También estaba bastante celosa de su furgoneta: parecía un poco más cómoda. La nuestra no era cómoda", dice Laura, riendo.

Aunque se sigue hablando de una futura película en la que los pasajeros de la vida real participen más, algunos del grupo creen que se trata de una situación en la que la realidad fue suficientemente cinematográfica por sí misma.

Alanah sugiere que un documental podría ser el mejor formato para contar su historia.

"Nuestras historias en sí mismas, sin ser dramatizadas, siguen siendo bastante entretenidas", afirma. "Me encantaría que se viera como lo que realmente es".

Un año después

El grupo celebró recientemente el primer aniversario de su encuentro en el aeropuerto internacional de Orlando.

Cuando se cumplió el aniversario del viaje en furgoneta, las amigas sopesaron la idea de hacer otro viaje en grupo por carretera, uno planificado, en el que "no tuviéramos que privarnos del sueño, saliendo a las 10 de la noche", como dice Mikayla.

"Sería estupendo tener un destino al que ir", dice Renee. "Vayamos a algún sitio donde todos podamos pasar el rato, como un resort o algo divertido".

Mientras, Carlos es partidario de ir a algún sitio donde puedan hacer una "actividad de equipo".

Sea lo que sea lo que les depare el futuro, el grupo simplemente está agradecido por su improbable y duradera amistad.

"Que todos nosotros hayamos llegado a estar tan unidos como lo estamos. Nunca lo habría imaginado. Estoy muy agradecida, porque todos son increíbles", dice Laura.

"Estamos realmente bendecidos. El hecho de que hayamos encontrado gente buena, y no solo uno o dos, sino casi todos los de la furgoneta", añade Carlos.

Para Carlos, la experiencia ha sido un recordatorio para no "perder la fe" en los extraños, y permanecer "abiertos de corazón".

"Todos tenemos que ser un poco más humildes y más amables", afirma.

Alanah se hace eco de sus palabras.

"Es muy importante darse cuenta de que, aunque vengan de todas partes, la gente se desarrolla mejor cuando está en comunidad. Y eso es algo que hemos podido desarrollar entre nosotros", coincide Alanah.

"Hay comunidad para todos. Incluso los que somos superdiferentes podemos encontrar una forma de nivelarnos y unirnos".