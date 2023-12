París inicia nueva etapa en la reconstrucción de Notre Dame 0:51

(CNN) -- Adiós a Londres, hola a la Riviera italiana.

Justo después de que la ruta ferroviaria más emblemática de Europa eliminara a la capital británica de su lista de destinos, el "Orient Express" programó un viaje a la costa de Liguria para el verano de 2024.

El tren —cuyo nombre es Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe— viajará de París a Portofino durante dos días en junio. En noviembre, la compañía dejó de prestar su servicio British Pullman, que enlazaba la ruta París-Venecia con Londres.

A pesar del nombre, esta nueva ruta no se acercará a Venecia. El VSOE, como se lo conoce, partirá de París a las 3:00 p.m., atravesará Francia pasando por Dijon, Lyon y Aviñón, y luego recorrerá la Costa Azul antes de cruzar a Italia.

El final de la ruta será en Santa Margherita Ligure, la ciudad de entrada a Portofino, a las 1:00 p.m. del día siguiente. Los huéspedes serán trasladados a Portofino y se alojarán durante dos noches en el famoso hotel Splendido, cuyo nombre completo es Splendido, A Belmond Hotel, Portofino.

Después de todo eso, será una sacudida volver a la vida real, porque los billetes de tren son solo de ida. Si quieres volver sobre las vías, tendrás que tomar un abarrotado tren regional hasta Génova y Milán, y luego regresar a París en el elegante Frecciarossa de alta velocidad.

Los precios empiezan en unos US$ 8.525 por persona para las tres noches, pero tratándose de Belmond, los pasajeros obtendrán mucho lujo por su dinero. Los menús están elaborados por el chef Jean Imbert, galardonado con una estrella Michelin, y por la noche la bebida estará acompañada por el pianista residente o por una banda de swing.

Los que quieran ir a todo trapo podrán disfrutar de ocho nuevas suites que se estrenarán en 2023.

Deja tu corazón (y tu billetera) en Portofino

Mientras tanto, en el Splendido —un monasterio del siglo XVI con vistas al famoso puerto de Portofino, habitaciones recién renovadas y piscina de agua salada— los huéspedes disfrutarán el viernes por la noche de un menú degustación de cinco platos elaborado por Imbert (que estará presente), seguido de un cóctel. El sábado, asistirán a una proyección privada al aire libre en la famosa Piazzetta de Portofino.

Será la primera vez que el tren visite la Riviera italiana, pero no será la última. Está previsto que sea un acontecimiento anual, con fechas para 2025 aún por confirmar.

Para el resto de nosotros, el viaje puede repetirse, con algo menos de glamour, tomando el Frecciarossa de París a Milán, y luego un Intercity a Santa Margherita Ligure. El Splendido cierra por temporada hasta el 8 de junio, cuando la habitación más barata costará US$ 3.124 por noche. Una estancia entre semana a finales de septiembre, antes de su cierre, es algo más asequible: US$ 1.927 por noche. Por su parte, el Hotel Nazionale, de tres estrellas, ofrece habitaciones dobles desde US$ 272, o desde US$ 437 con vistas al mar. Para quienes no dispongan de presupuesto para Portofino, lo mejor es alojarse en Santa Margherita Ligure.

En 2024 también se estrenará en Italia el tren Orient Express La Dolce Vita, que no tiene nada que ver con el de Belmond, sino que es una empresa independiente de Accor.