Exploradores documentan las profundidades desconocidas de los océanos 4:02

Llamado a la Tierra es una serie editorial de CNN comprometida con reportar los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta, además de mostrar las soluciones a esos retos. La Iniciativa Perpetual Planet, de Rolex, se ha asociado con CNN para crear conciencia y educación sobre los asuntos de sostenibilidad claves y para inspirar acciones positivas.

(CNN) -- "Nuestra misión es hacer visible lo invisible", cuenta a CNN Emmanuelle Périé-Bardout, cofundadora y codirectora de "Under the Pole", un proyecto creado con su esposo que se sumerge a las profundidades del mar para investigar, y proteger, la llamada zona mesofótica, uno de los grandes ecosistemas con corales del planeta sin explorar.

"Como submarinista siempre sientes la curiosidad de ver un poco más allá. Pienso que todos los submarinistas del mundo, antes de subir a la superficie, siempre miran hacia la profundidad, al fondo. Poco a poco quieres ir bajando más porque te preguntas qué vas a encontrar ahí", cuenta Ghislain Bardout.

Desde que fundó "Under the Pole" con su esposa Emmanuelle, en 2007, ha realizado miles de inmersiones, muy a menudo a 150 o 200 metros de profundidad. Su equipo ha explorado desde el Ártico hasta las Islas Canarias, la Polinesia Francesa y el Caribe.

Su objetivo es conocer la inexplorada zona mesofótica, sobre la que explica lo siguiente: "Estamos hablando de un ecosistema enorme que cubre el planeta entero, toda la orilla, en todos los lados. Se encuentra justo bajo los 30-40 metros de profundidad. Y hay, por supuesto, muchas especies, muchos ecosistemas diferentes que tienen una gran importancia. Entonces adquirir un mejor conocimiento de su ecología es esencial para la conservación de esas profundidades".

publicidad

Exploración del Mediterráneo

Con científicos a bordo de su barco, "Under the Pole", parte de la Iniciativa Perpetual Planet, de Rolex, trata de documentar por primera vez estos ecosistemas para ayudarlos a preservar su futuro.

"La duración de las misiones puede ser desde meses hasta años. Es muy duro, agotador. Es un gran compromiso, no solo desde el punto de vista humano, sino también de logística y organizativo", dice Bardout.

Ahora, su equipo se está preparando para una expedición de seis meses en el Mediterráneo que les llevará desde Grecia a Italia y Francia, el próximo año.

"No sabes de antemano lo que vas a encontrar. No siempre. A veces descubres algo que no esperabas y entonces necesitas saber precisamente dónde está para poder regresar. Y eso es exactamente lo que nuestro sistema permite, y para usarlo eficientemente tienes que entrenar", explica al respecto Bardout.

En el año 2022, "Under the Pole" ayudó a la protección de los bosques de coral negro en las Islas Canarias. Y creen que hay un ecosistema similar por explorar en su viaje por el Mediterráneo del 2024.

"En Grecia, ya han explorado las profundidades con robots sumergibles, llamados ROV, entonces ya han visto algunos campos de coral negro, pero no han podido estudiarlos por las profundidades porque no tienen los buzos para hacerlo. Y me gustan esas misiones donde hay grandes colaboraciones con diferentes personas que pueden hacer algo juntos que no pueden hacer solos, o solo con su propio equipo", dice Bardout.

"Lleva años estar listo"

El tipo de expediciones que realizan requiere de un gran entrenamiento y de una gran precisión cuando están en las profundidades. Así lo explica Périé-Bardout: "Si pasamos 20 minutos a 120 metros, nos llevará tres horas regresar a la superficie. Y eso no es negociable. Tienes que tomarte esas tres horas pase lo que pase".

"Hay que estar técnica y psicológicamente preparado para hacer esta inmersión. Y sí, lleva años estar listo para eso", enfatiza.

La misión última de su trabajo, dice, es "hacer visible lo invisible, incluso si está en las profundidades o si está muy lejos, como las zonas polares". "Necesitamos este lugar y necesitamos protegerlo".