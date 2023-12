Imagen de archivo del Senado de México.

(CNN Español) –– El partido oficialista Morena y sus aliados presentaron sus precandidaturas únicas al Senado de México para 11 estados con miras a las elecciones generales del 2 de junio de 2024, cuando se renovará también la Cámara de Diputados.

Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) forman la coalición Sigamos Haciendo Historia. Los tres partidos buscan “alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y, con ello, concretar el plan C”, según señaló la coalición en un comunicado.

El llamado plan C ―que explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador― consiste en lograr la victoria no solo en la sucesión presidencial sino también en hacerse de la mayoría en ambas cámaras luego de que no avanzaran dos intentos de reformas electorales.

La coalición presentó a sus precandidatos únicos de primera y segunda fórmula de las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Querétaro.

¿Quiénes encabezan la lista?

Morena había anunciado que quienes aspiraron a ser precandidatos de una gobernación pero que no la obtuvieron por el principio de paridad de género ―cada partido debía tener cinco candidatas mujeres― estarían incluidos en la lista al Senado.

Lo anterior ocurre con Carlos Lomelí en Jalisco, que encabeza la primera fórmula, la segunda fue para Rocío Corona Nakamura.

En Baja California están Julieta Ramírez, en la primera fórmula; y Armando Ayala, en la segunda.

Para Baja California Sur están anotados Lucía Trasviña, quien buscará la reelección, y Homero Davis se encuentra en la segunda fórmula.

En Chiapas, la actual senadora Sasil de León encabeza la primera fórmula, ya que quedó en segundo lugar en la contienda interna por el gobierno de ese estado; mientras que la segunda fórmula fue para Pepe Cruz.

Para Chihuahua está en primera fórmula la diputada federal Andrea Chávez, quien fue parte del equipo de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, cuando el tabasqueño buscó la precandidatura presidencial de Morena. En la segunda fórmula se anotó Juan Carlos Loera.

En Coahuila aparecen Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, hija del senador con licencia Armando Guadiana Tijerina.

Las fórmulas en el Estado de México quedaron integradas por Higinio Martínez, quien busca la reelección y fue parte del equipo de campaña de la ahora gobernadora de ese estado Delfina Gómez. La segunda fórmula la encabeza Mariela Gutiérrez.

En Hidalgo la fórmula quedó integrada por Simey Olvera, en la primera fórmula; y Cuauhtémoc Ochoa, en la segunda.

Para Michoacán se integraron la diputada federal Celeste Ascencio y el exalcalde de Morelia Raúl Morón, quien coordina los trabajos del equipo de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum en ese estado.

Para Nuevo León se anotaron en primera fórmula Waldo Fernández, actual diputado federal; y Judith Díaz, exdelegada del Bienestar.

En Querétaro se anotaron en primera fórmula Bety Robles y en segunda fórmula Santiago Nieto. Este último fue titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y actualmente es procurador de Justicia de Hidalgo.

Según el comunicado de Morena y sus aliados, se inscribieron para integrar la lista en estas once entidades 143 personas.

Los senadores ocupan el cargo para un periodo de seis años.