¡Es oficial!: Luis Suárez es jugador del Inter Miami y estará de nuevo con Lionel Messi

(CNN Español) -- Luis Suárez oficialmente es jugador del Inter Miami. Así lo dio a conocer este viernes el equipo del sur de la Florida de la Major League Soccer (MLS). Suárez se reunirá de nuevo con su amigo y excompañero del FC Barcelona, Lionel Messi.



En su anuncio, el Inter resaltó al internacional uruguayo por sus logros tanto en clubes como en la selección de Uruguay. "Inter Miami CF anunció hoy que ha contratado al ganador de una Champions League, Copa Mundial de Clubes de la FIFA y Copa América, y cinco títulos de LaLiga, Luis Suárez".

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠

We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!

Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023