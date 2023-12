Tiroteo en Praga deja 15 muertos y 25 heridos 0:31

(CNN) -- Al menos 14 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un ataque con armas de fuego en Praga, según informaron los servicios de emergencia de la capital checa. Se trata del tiroteo masivo más mortífero que la República Checa haya visto en décadas.

Las autoridades creen que el atacante, un hombre de 24 años, se suicidó, dijo el jueves por la noche el jefe de la policía checa, Martin Vondrášek, pero añadió que aún no se había confirmado. El atacante, que según la policía era un estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Charles, no ha sido identificado formalmente debido a la gravedad de sus heridas, dijo el jefe. Las autoridades no lo han nombrado.

Las autoridades todavía están investigando el motivo del ataque, que tuvo lugar en el edificio de la Facultad de Artes de la Universidad Carolina, en el centro de la capital. La zona es popular entre los turistas y está cerca de las principales atracciones, justo al otro lado del río Moldava desde el Castillo de Praga.

El tirador viajaba a Praga desde su pueblo natal, Hostouň, informó el jefe de policía.

La policía dijo que todo el edificio había sido evacuado y que estaban atendiendo el lugar, con el área circundante "completamente acordonada".

Cuando estalló la violencia, algunos estudiantes se encerraron en las aulas para evitar los disparos, dijo la policía. Una imagen compartida en las redes sociales mostraba a varias personas escondidas en una cornisa exterior en lo alto de un edificio.

La universidad impartió clases este jueves y debía tomar las vacaciones de Navidad el 23 de diciembre, según el calendario publicado en el sitio web de la universidad.

El estudiante de posgrado Jakob Weizman le dijo a CNN que estaba en un salón de clases con su profesor cuando escucharon lo que parecían disparos y gritos. El joven de 25 años cerró la puerta y, junto con su profesor, comenzaron a empujar muebles contra ella para crear una barricada.

“Después de hacer la barricada y cerrar la puerta, me escondí debajo del escritorio y me estaba preparando para cualquier cosa que pudiera pasar”, dijo Weizman. “No sabía si (el atacante) iba a entrar por la puerta o por la ventana”.

Sólo derribó la barricada cuando llegó la policía, dijo. Las autoridades lo escoltaron hacia abajo y fuera del edificio, el estudiante le dijo a CNN que vio sangre en cada piso. "Fue muy traumatizante", dijo.

El atacante podría estar vinculado a más muertes

El jefe de policía dijo que las autoridades tenían información sobre el atacante antes de los asesinatos en la universidad, y dijo que la policía recibió un aviso de que viajaba a Praga con la intención de quitarse la vida.

Poco después, recibieron información de que se había encontrado a un hombre fallecido en Hostouň, una ciudad a unos 21 kilómetros al oeste de Praga. Se cree que el hombre es el padre del atacante.

Vondrášek dijo que la policía sabía que el tirador tenía una conferencia a las 2 p.m. CET y evacuó el edificio donde debía tener lugar el evento. Pero luego las autoridades recibieron una llamada sobre un tiroteo en otro edificio, según el jefe de policía.

Las autoridades checas también están trabajando en la teoría de que el atacante está relacionado con un doble homicidio ocurrido la semana pasada en Klanovice, un suburbio de Praga, dijo Vondrášek. Las autoridades aún están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre ese caso, añadió el jefe.

El atacante era dueño de varias armas y tenía permiso para poseerlas, dijo Vondrášek.

El país declara un día de luto

República Checa observará el sábado un día de luto por las víctimas mortales, anunciaron las autoridades del país en una rueda de prensa conjunta a última hora del jueves.

"Quiero expresar mi profunda tristeza y también mi impotente rabia por la pérdida de tantas vidas jóvenes", declaró el presidente Petr Pavel.

La masacre es "el incidente más trágico de la historia de la República Checa", añadió.

Las banderas ondearán a media asta durante el día de luto y se guardará un minuto de silencio en todo el país a mediodía del sábado. Las campanas de todo el país también repicarán por las víctimas del atentado, declaró el primer ministro checo, Petr Fiala.

Anteriormente, Fiala había declarado que las autoridades creían que el tiroteo había sido un incidente aislado y que no había ningún otro peligro. El ministro del Interior, Vít Rakušan, declaró que el tiroteo no era un acto terrorista.

La Universidad Carolina reforzó sus medidas de seguridad "con efecto inmediato" y canceló los actos del jueves y el viernes. En un comunicado publicado en X, también "pidió un enfoque adecuado y sensible a los posibles exámenes (previstos para el viernes)"

"Ahora pedimos a todos que traten de mantener la calma y la compostura, y volvemos a expresar nuestras condolencias a todos aquellos cuyos corazones se han roto por la pérdida de seres queridos", dijo la universidad.

La República Checa tiene leyes de armas relativamente liberales en comparación con el resto de la Unión Europea. Para obtener un arma legalmente, una persona necesita una licencia oficial de armas de fuego, lo que requiere un examen médico, un examen de competencia con armas y no tener antecedentes penales.

Según las estadísticas oficiales de la policía, más de 300.000 personas tienen permiso legal para poseer un arma. Hasta 2022, en la República Checa se registraron oficialmente casi un millón de armas de propiedad legal.

En diciembre de 2019, un hombre de 42 años mató a seis personas en la sala de espera de un hospital de Ostrava, en el este del país, antes de suicidarse, informa Reuters.

Y en 2015, un hombre mató a ocho personas en un tiroteo en un restaurante en Uhersky Brod antes de suicidarse, informa Reuters.

Con información de Ivana Kottasova, Jessie Gretener y John Mastrini