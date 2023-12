Blinken y Mayorkas sostuvieron “reunión muy productiva” con pares mexicanos

(CNN) -- El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que tuvo una "reunión muy productiva" con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete en una publicación este miércoles a través de X.

El encuentro de este miércoles se produce mientras Estados Unidos busca ayuda de México para reducir los cruces fronterizos mientras el presidente Joe Biden enfrenta una presión cada vez mayor sobre el manejo de la frontera sur de Estados Unidos.

"El desafío regional de la migración requiere soluciones regionales y apreciamos el compromiso de México de continuar sus esfuerzos junto a nosotros y con otros", escribió Mayorkas.

We had a very productive meeting with President @lopezobrador_ and members of his Cabinet today in Mexico City. The regional challenge of migration requires regional solutions, and we appreciate Mexico’s commitment to continue its efforts alongside us and with others.

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) December 28, 2023