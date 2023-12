¿Qué se sabe sobre la muerte del actor de "Parasite"? 2:03

(CNN) -- La repentina muerte del actor Lee Sun-kyun esta semana es la última de una serie de impactantes pérdidas de celebridades en Corea del Sur, un país con una de las tasas de suicidio más altas del mundo y donde a menudo se espera que las figuras públicas sean un ejemplo.

Lee, aclamado por su papel de Park Dong-ik, el padre de la acaudalada familia Park en la película ganadora de un Oscar "Parasite", fue hallado muerto en su coche el miércoles por la mañana en lo que la policía calificó de presunto suicidio. Se esperaba que su funeral se celebrara a última hora del viernes.

En el momento de su muerte, la policía estaba investigando a este hombre de 48 años, padre de dos hijos, por presunto consumo ilegal de drogas y había pasado recientemente por varias rondas de interrogatorios prolongados.

Uno de los abogados de Lee declaró esta semana a CNN que el actor se sentía "agraviado" por la forma en que la policía estaba llevando la investigación sobre las drogas, incluida la forma en que los detalles aparecieron en los medios de comunicación locales.

La muerte de Lee se produce mientras Corea del Sur ha sido testigo, en los últimos años, de una oleada de presuntos suicidios entre sus famosos, especialmente jóvenes estrellas del K-pop.

publicidad

Estas muertes han reavivado las conversaciones sobre el bienestar mental de los famosos y figuras públicas surcoreanas, arrojando luz sobre las presiones a las que se enfrentan en la competitiva y estresante industria coreana del entretenimiento y los obstáculos para quienes se considera que han cometido transgresiones.

En diciembre de 2017, la superestrella Kim Jong-hyun, más conocido como Jonghyun, se quitó la vida a los 27 años. Dos años después, la cantante de K-pop Sulli, exintegrante de la banda f(x), fue hallada muerta en su casa a la edad de 25 años en un aparente suicidio.

Unas seis semanas después, la también artista de K-pop Goo Hara, exmiembro de la banda de chicas Kara, fue hallada muerta a los 28 años. La policía no quiso hacer comentarios sobre la causa de la muerte, pero Goo había revelado anteriormente que sufría depresión.

Y en abril de este año, los fans del K-pop de todo el mundo se quedaron desconsolados por la pérdida de Moon Bin, miembro de la popular banda de chicos Astro, a la edad de 25 años.

Se sabe que los ídolos del K-pop, en particular, están sometidos a un intenso escrutinio y a grandes expectativas por parte de sus estrictos directivos, lo que se ha relacionado con una crisis de salud mental en la industria.

Durante años, no era raro que las estrellas del K-pop no tuvieran relaciones, y algunas incluso tenían una cláusula de "no tener citas" en sus contratos.

"Los escándalos relacionados con la bebida, las drogas o incluso las citas no solo hacen olas en la sección de noticias de entretenimiento, sino también en la sección de noticias de finanzas, porque muchas de las mayores compañías coreanas de gestión musical también son acciones que cotizan en la bolsa coreana", dijo Bernie Cho, ejecutivo de la industria musical, a CNN en 2018, cuando dos grandes estrellas de la época confirmaron que estaban saliendo.

Las actitudes hacia las citas han comenzado a cambiar lentamente, en parte porque los fans se han vuelto más dispuestos a aceptar las relaciones entre estrellas. Pero la industria del entretenimiento de Corea del Sur sigue siendo un entorno de alta presión con intensos regímenes de entrenamiento y expectativas de los fans y los jugadores de poder de la industria por igual.

Protestas de profesores

La crisis de salud mental de Corea del Sur trasciende las diferencias de clase y afecta a todos los sectores de la sociedad.

En 2021, la tasa de suicidios en Corea del Sur era de 26 por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Salud y Bienestar del país. Corea del Sur también tiene la tasa más alta de suicidio juvenil entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En Japón, la cifra es de 15,7 por cada 100.000 personas, mientras que en Estados Unidos es de 14,1 por cada 100.000.

En septiembre, cientos de miles de profesores de todo el país celebraron grandes protestas tras el presunto suicidio de un profesor que fue ampliamente achacado al sistema educativo de alta presión de Corea del Sur y a la carga que supone para los docentes.

Los datos del gobierno muestran que 100 maestros de escuelas públicas en Corea del Sur —en su mayoría maestros de escuela primaria— se quitaron la vida entre enero de 2018 y junio de 2023.

La política surcoreana también ha sido testigo de casos muy sonados. En 2009, el expresidente Roh Moo-hyun se quitó la vida en medio de una investigación sobre un escándalo de sobornos que había empañado su reputación.

Tras las muertes de Sulli y Goo, Paik Jong-woo, psiquiatra y director del Centro de Prevención del Suicidio de Corea, atribuyó parte de la elevada tasa de suicidios al estigma social. Los estudios demuestran que los surcoreanos que sufren depresión buscan ayuda menos que en otros países desarrollados.

Según Paik, los que trabajan en el mundo del espectáculo podrían estar especialmente expuestos.

"Los artistas tienden a experimentar las emociones de forma más vívida y, como su trabajo consiste en ser queridos por el público, no pueden evitar ser más sensibles a las opiniones públicas", afirmó.

Paik explicó que los famosos a menudo no pueden acceder a profesionales de la salud mental por miedo a la vergüenza pública y falta de tiempo en sus agendas. Un día normal para una estrella del K-pop puede ser de 16 horas o más, lleno de todo, desde prácticas de baile a clases de canto, pasando por clases de idiomas y entrenamiento ante la cámara.

"Hay que prestar especial atención a la prevención de los suicidios de famosos", afirma Paik.

Lee Gyu-tag, profesor de Estudios Culturales de la Universidad George Mason de Corea, en Incheon, cree que la cultura surcoreana, muy conectada a Internet, también influye.

"Creo que Internet también está influyendo a la hora de imponer normas morales más estrictas a los actores y cantantes de Corea", declaró a CNN.

"Tanto si consumieron drogas como si cometieron delitos ilegales, si no se trata de un error grave, deben ser castigados por la ley y ya está. Pero el público parece pensar que la gente del mundo del espectáculo merece críticas o comentarios vergonzosos en Internet".

Dudas sobre la investigación policial

La muerte de Lee se produjo mientras se le investigaba por consumo ilegal de drogas, en un momento en el que el gobierno conservador de Corea del Sur ha impulsado una ofensiva contra las drogas y la policía se ve presionada para obtener resultados.

Como muchos otros lugares del este y el sudeste asiáticos, Corea del Sur tiene una de las legislaciones sobre drogas más estrictas del mundo, con largas penas de prisión y un intenso estigma social asociado al consumo de drogas.

Según la policía surcoreana, Lee afirmó haber sido engañado para consumir drogas y posteriormente chantajeado por un individuo. Lee presentó una demanda contra el presunto chantajista, según la policía, que añadió que habían recibido una pista sobre su supuesto consumo de drogas antes de que presentara la demanda.

Pero a lo largo de la investigación, todos los análisis de drogas de Lee habían dado negativo, añadió la policía. Desde entonces, la policía ha cerrado la investigación sobre drogas tras la muerte de Lee.

Un abogado de Lee, que no quiso dar su nombre debido al carácter delicado del caso, dijo que su cliente estaba molesto porque la investigación policial se basaba en la palabra de personas a las que acusaba de chantajearle, y no en pruebas científicas. Lee había negado en repetidas ocasiones haber consumido drogas ilegales de forma intencionada.

Hubo "una disputa entre los testimonios de Lee y los de los chantajistas", dijo el abogado, añadiendo que los detalles de la investigación filtrados a los medios de comunicación también causaron dolor a Lee.

La policía de Incheon ofreció el miércoles sus condolencias a la familia de Lee y lamentó que los detalles de su investigación sobre drogas se hubieran hecho públicos prematuramente antes de su conclusión, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo.

"Es difícil decir que los detalles procedían de la policía, ya que hay otros organismos del sistema judicial que tienen acceso a esa información", añadió la policía.

La ley surcoreana prohíbe a los implicados en una investigación penal divulgar datos sobre el sospechoso antes de que se haga pública la acusación.

Cómo obtener ayuda para alguien que podría suicidarse

Llama al 1-800-273-8255 o envía un mensaje de texto con la palabra "talk" al 741741 o al 988 en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide. Puedes encontrar más información aquí.