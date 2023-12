Envía tu nombre a Europa, la luna de Júpiter, antes de que acabe el año

Hipnotizante imagen de Júpiter con filtros ultravioletas 1:03

(CNN) -- Aunque todavía no es posible que los humanos se aventuren a los intrigantes mundos oceánicos de nuestro sistema solar, la NASA enviará un mensaje cósmico en una botella a la luna Europa de Júpiter que llevará más de dos millones de nombres.

Y tu nombre puede ser uno de ellos si te apuntas antes de que acabe el año.

El lanzamiento de la nave espacial Europa Clipper de la NASA es una de las misiones más esperadas de 2024. Se espera que la sonda despegue del Centro Espacial Kennedy en octubre y emprenda un viaje de 2.900 millones de kilómetros hasta la luna Europa de Júpiter.

Tras entrar en órbita en 2030, Europa Clipper pasará los próximos años sobrevolando la luna cubierta de hielo para ver si el océano que hay bajo ella puede albergar vida. Europa es una de las lunas oceánicas consideradas como uno de los mejores lugares para buscar vida más allá de la Tierra.

Además de un conjunto de nueve instrumentos científicos, Europa Clipper llevará un poema escrito por Ada Limón, poetisa laureada de Estados Unidos.

Limon escribió "In Praise of Mystery: A Poem for Europa". El poema original se grabará de puño y letra de Limón en una placa metálica de tantalio que sellará los sensibles componentes electrónicos de la nave espacial dentro de una cámara acorazada para protegerlos de la dura radiación de Júpiter.

El poema aparecerá en el interior de la cámara, junto con microchips con los nombres de las personas que participen en la campaña de la NASA "Mensaje en una botella".

Una vez recogidos todos los nombres se añadirán a la nave, que se está ensamblando en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena (California).

La agencia espacial ofrece una oportunidad de ver en directo el ensamblaje de Europa Clipper en su página web.

Los técnicos utilizarán haces de electrones para grabar los nombres en chips de silicio del tamaño de una moneda de diez centavos en el Laboratorio de Microdispositivos del JPL. Cada nombre tendrá un tamaño inferior a 1/1000 de la anchura de un cabello humano.