24 cosas que esperar en 2024

(CNN) -- La esperanza es eterna y, para muchos de nosotros, 2024 es un nuevo amanecer. Es posible que tengamos un tiempo limitado antes de que la floración del nuevo año se desvanezca y tengamos que enfrentar nuestros malos hábitos involuntarios y los horrores del mundo, así que aprovechemos al máximo este fugaz momento de optimismo.

Hay muchas cosas que esperar en 2024. Aquí hay solo 24 de ellas.

1. Un año bisiesto

Cada cuatro años, el calendario gregoriano se ajusta para adaptarse a la ligera discrepancia entre nuestros patrones terrestres y el ciclo de eventos celestiales. En definitiva, bebés del 29 de febrero, ¡es su momento de brillar! Para todos los demás, es un día más para disfrutar de estar vivos.

2. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

Sí, tu intuición es correcta. Los años bisiestos también coinciden con dos eventos importantes que cuentan con niveles de disfrute tremendamente diferentes*. Uno de ellos son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano, que se celebrarán este año en París. El breaking, o breakdance, debutará como deporte este año, y será la primera vez que los atletas olímpicos masculinos y femeninos estarán representados en igual número.

*La otra es la elección presidencial de Estados Unidos, que probablemente todos coincidamos en que sería mucho más divertida con algo de breakdance y paridad de género.

3. Nuevas películas

Cuando nada parece ir según lo planeado, siempre podemos confiar en la magia del cine. (Suponiendo que no haya huelga, ni pandemia, ni enfrentamientos entre gigantes del streaming). 2024 traerá lanzamientos muy esperados como:

• “Mean Girls: The Musical” el 12 de enero

• “Dune: Segunda parte” el 1 de marzo

• “Furiosa: Una saga de Mad Max” el 24 de mayo

• “Inside Out 2” el 14 de junio

• “Wicked Part 1” el 27 de noviembre

4. Un eclipse solar total

Partes de México, Estados Unidos y Canadá disfrutarán de un eclipse solar total el 8 de abril. Si recuerdan la locura de los eclipses de 2017, los eclipses solares totales ocurren cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol, bloqueando completamente la la cara del sol. Los observadores del cielo fuera de la trayectoria directa del eclipse podrán ver un eclipse solar parcial, que todavía es muy frío.

Esta será la última vez que la trayectoria de un eclipse solar total cruce EE.UU. hasta 2044.

5. Un regreso a la luna

En otros eventos lunares divertidos, la misión Artemis II de la NASA devolverá a los humanos a la órbita lunar por primera vez desde el final del programa Apolo en 1972. Cuatro astronautas se aventurarán a la superficie de la luna, incluido el primer astronauta negro y el primer mujer astronauta en hacerlo. Se unirán a un club de élite de solo 12 personas que han caminado sobre suelo lunar.

La NASA dice que la misión lleva a los humanos un paso más allá para establecer una presencia a largo plazo en la Luna y probará otras capacidades y mecanismos. El lanzamiento está previsto para noviembre y puedes apostar que todo el mundo estará entusiasmado al respecto.

6. Nueva TV y viejos favoritos

Para aquellos de nosotros que no vamos a la luna, una gran cantidad de programas nuevos y recurrentes es un consuelo decente. Las nuevas ofertas incluyen:

• "Señor. and Mrs. Smith” en Amazon Prime, que promete llevar la vibra sexy y violenta de la película Brangelina de 2005 a una historia serializada.

• “Avatar: The Last Airbender” en Netflix, una nueva versión en vivo de la querida serie animada.

• “Shōgun” en FX/Hulu, un drama ambientado en el Japón feudal que da vida a la icónica novela de James Clavell de 1975.

• “Un Caballero de los Siete Reinos: The Hedge Knight” sobre Max, otra precuela de “Juego de Tronos” que seguramente atraerá a los fanáticos de GoT, les guste o no.

También nos reuniremos con los favoritos que regresan:

• “Bridgerton” regresará para la temporada 3 en Netflix (¡Polin se levanta!).

• “House of the Dragon” regresará a HBO para una apasionante segunda temporada.

• “The Bear” preparará su tercera temporada en FX/Hulu.

• “Curb Your Enthusiasm” regresará para una duodécima y última temporada en Max.

¿Anotaste todo eso? ¡Ve a buscar un bolígrafo! Para eso está tu nueva y brillante agenda 2024.

7. Mickey se hace público (más o menos)

Otro año significa otro tesoro de obras protegidas por derechos de autor que ingresan al dominio público, lo que significa mucha más libertad para usarlas, compartirlas y combinarlas. Los novatos del dominio público de este año provienen de la década de 1920. La estrella del programa tan esperada es “Steamboat Willie”, la película de Disney de 1928 que presentó a Mickey y Minnie Mouse, o al menos una de sus primeras versiones.

Otras llegadas incluyen “Peter Pan”, la novela de J.M. Barrie, y “The House at Pooh Corner” de A.A. Milne, que presenta el carácter saltarín, trepidante, ágil y saltarín de Tigger. Para un público más maduro, está “Lady Chatterly’s Lover”, de DH Lawrence.

Las canciones que pasan al dominio público incluyen “Mack the Knife”, “I Wanna Be Loved By You” y “Let’s Do It (Let’s Fall in Love)” de Cole Porter, quizás la única canción de amor en la historia que menciona las pulgas.

8. Facebook cumple 20 años

Sí, Mark Zuckerberg y algunos compañeros de Harvard lanzaron su revolucionario juego social, entonces llamado TheFacebook, en febrero de 2004. Además de hacer que cualquier adulto se sienta como si tuviera unos 5.000 años, el vigésimo aniversario del abuelo de los sitios de redes sociales (lo siento, MySpace) También merecerá una serie documental de la BBC. En caso de que necesites MÁS Facebook en tu vida.

9. Una nueva imagen de los playoffs de fútbol universitario

Este es legítimamente emocionante para los fanáticos del fútbol universitario. La temporada 2024 culminará con un nuevo playoff de 12 equipos, una gran mejora con respecto a la estructura actual de cuatro equipos que causa tantos conflictos y discusiones cada año. En el futuro, los campeones de conferencia mejor clasificados obtendrán una oferta para los playoffs, al igual que los seis equipos restantes mejor clasificados.

¡Seguramente todos estarán de acuerdo con este nuevo formato y nadie se sentirá menospreciado y la vasta red de conferencias y contendientes se reducirá a unos pocos satisfactorios! No, los juegos de playoffs reales no se llevarán a cabo hasta enero de 2025, pero esto es de lo único que hablará el mundo del fútbol universitario desde el primer saque inicial.

10. Nueva música

2024 traerá una nueva cosecha de música a nuestros oídos, incluido “This is Me… Now”, el primer álbum de estudio de Jennifer López en más de 20 años. Hablando de íconos, Green Day lanzará su decimocuarto álbum de estudio, “Savior”. También podemos esperar nueva música de Usher, Cardi B., Dua Lipa y más.

11. Nuevos recorridos

Parece que todos y sus madres estarán de gira en 2024, incluida, sí, Taylor Swift, quien tocará en Asia y Europa la próxima primavera y verano antes de regresar a Norteamérica para más shows en el otoño.

¿Quieres una mirada hacia atrás? Billy Joel, Stevie Nicks, Blink-182 y Bruce Springsteen están de gira. Luego, tenemos algunos gigantes del country: George Strait y Chris Stapleton suben al escenario juntos, lo que debería ser un éxito. Lainey Wilson comenzará su tan esperada gira “Country’s Cool Again”. Kenny Chesney, Jason Aldean y otros grandes nombres del país completan la lista.

Pero si realmente quieres regresar a los años 90, Creed encabeza no uno, sino dos cruceros para su gira “Verano del 99”. Obviamente, están agotados. Pero puedes estar allí en espíritu.

12. Más aniversarios históricos

Una vez que hayas terminado de procesar los 20 años de Facebook, puedes comenzar a contemplar 30 (sí, TREINTA) años de Amazon. La empresa fue fundada en 1994 con el nombre de “Cadabra”. 2024 también marca el 60.º aniversario de la Ley de Derechos Civiles, el 100º aniversario de los Juegos Olímpicos de Invierno y el 135º aniversario de la inauguración de la Torre Eiffel.

13. Libros nuevos

Como si necesitáramos más títulos en nuestra lista “Para leer”, 2024 traerá nuevos lanzamientos de estrellas literarias como el autor de “Crazy Rich Asians”, Kevin Kwan, quien nos lleva de regreso a las vidas de los súper ricos de Asia con “Lies and Bodas”.

Y los fanáticos de la autora de fantasía Sarah J. Maas estarán contando los días para “House of Flame and Shadow”, el tercer libro de su serie “Crescent City”.

Obviamente, podríamos pasar todo el día hablando de próximos libros, así que aquí hay algunas listas para amantes de la fantasía, amantes del romance y entusiastas de las memorias (incluida una de Crystal Hefner sobre su época como esposa de Hugh Hefner).

14. Una nueva capital de Indonesia

La congestión, la superpoblación y las preocupaciones por el cambio climático llevaron a Indonesia a tomar la decisión de trasladar su capital de Yakarta, una ciudad propensa a inundaciones y que se está hundiendo en el mar, a una zona cubierta de selva en la isla de Borneo. La nueva capital se llamará Nusantara, o “archipiélago” en idioma indonesio. Si bien todo el proceso se inició en 2019 y tardará décadas en completarse (después de todo, es una ciudad entera, hogar de decenas de millones), 2024 es cuando se espera que se realice el cambio oficial.

15. Una nueva mirada a la fe católica

¿Podría la Iglesia católica aceptar matrimonios del mismo sexo? 0:56

En 2024 concluirá la serie de reuniones de tres años de la Iglesia Católica llamada “Sínodo de la Sinodalidad” (la sinodalidad es básicamente la versión de sinergia del liderazgo católico). En realidad, esto es algo a lo que hay que prestar atención, porque la asamblea ha estado discutiendo grandes temas como el papel de la mujer en el liderazgo de la iglesia y la bendición de los matrimonios entre personas del mismo sexo. La asamblea fue solicitada por el papa Francisco, considerado un líder liberal de una de las religiones más importantes del mundo.

16. Más inteligencia artificial (útil)

Ya sabemos que la inteligencia artificial puede producir música horrible, arte del valle inquietante y proyectos de crochet malditos, pero ¿puede hacer cosas que, ya sabes, son útiles para la gente común? Los expertos dicen que la IA será la mayor tendencia tecnológica para 2024, pero la gran pregunta es cómo utilizarán la tecnología las empresas, los inventores y los investigadores.

Las predicciones incluyen asistentes de inteligencia artificial de siguiente nivel que podrían superar a Siri o Alexa, herramientas de inversión impulsadas por inteligencia artificial, traducción de idiomas en tiempo real y desarrollo de software optimizado.

17. Nuevos videojuegos

Los jugadores en 2024 tendrán dificultades para elegir en qué nuevos lanzamientos sumergirse. La nueva instalación de “Final Fantasy”, “Final Fantasy VII Rebirth”, seguramente estará cerca de la parte superior de la lista.

Digital Trends también destaca una nueva e interesante faceta de los juegos: el documental interactivo. “Llamasoft: The Jeff Minter Story” explorará este medio llevando a los jugadores a través de 40 juegos del famoso desarrollador Jeff Minter, preservando al mismo tiempo la historia y la tradición de los originales pixelados.

18. Unas elecciones históricas... en México

No es algo partidista decir que las elecciones presidenciales son agotadoras, estresantes y no son algo que se pueda esperar con alegría. La campaña de 2024 en Estados Unidos no parece entusiasmar a muchos votantes.

Pero hay una elección interesante en México, donde dos mujeres compiten entre sí para ser la próxima presidenta del país, una primicia histórica. La candidata del establishment, Claudia Sheinbaum, es exalcaldesa de la Ciudad de México y es vista como una sucesora ideológica de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México. Xóchitl Gálvez, su oponente insurgente, es una ingeniera de origen rural y está presionando a México para que invierta en energía renovable.

19. Arte asombroso

La Galería Nacional de Arte en Washington, D.C. y el Museo de Orsay en París están colaborando en un espectáculo imperdible para celebrar el 150 aniversario de la primera exposición de arte impresionista. “París 1874: El movimiento impresionista” se presentará en ambos museos y presentará 130 obras de grandes como Renoir, Monet y Degas. Los organizadores del evento dual dicen que fue diseñado para hacer una referencia cercana a esa exhibición histórica del siglo XIX.

20. Avances en materia de malaria

Vacuna contra malaria es la primera contra un parásito 3:07

Se espera que en 2024 se distribuya una nueva vacuna contra la malaria en varios países africanos, lo que supondrá una nueva arma en la lucha contra una enfermedad que mata a cientos de miles de personas en el continente cada año. La vacuna R21/Matrix-M es la segunda vacuna contra la malaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud y tiene una eficacia mayor que la primera.

21. Mosquitos que realmente son útiles

Otro gran avance en materia de salud pública podría llegar a Brasil, donde la organización sin fines de lucro World Mosquito Program iniciará un programa de diez años para liberar mosquitos modificados en las áreas urbanas del país. Estos mosquitos portan una bacteria que les impide transmitir virus. Con el tiempo, esto podría salvar a millones de personas de enfermedades mortales prevenibles como el dengue.

22. Progreso de la pandemia

Los expertos predicen que 2024 no traerá mucha normalidad en lo que respecta a los casos de covid y las nuevas variantes, pero también hay buenas noticias. Los investigadores podrían estar más cerca de descifrar el código del covid prolongado y probablemente veremos surgir nuevas vacunas. También podríamos ver una nueva vacuna que combine la protección contra la gripe y el covid en una sola inyección.

23. Un mejor mercado laboral

¿Una predicción económica positiva? Ahora hay algo nuevo. La desaceleración de la inflación y las buenas perspectivas para el mercado de valores han llevado a algunos expertos económicos a predecir un mejor mercado laboral en 2024. La idea es que estos y otros indicadores positivos aumentarán la confianza y las inversiones, lo que podría generar oportunidades laborales muy necesarias. [En EE.UU.]

24. Un nuevo día

Claro, es solo un cambio de calendario. Y 2024 sin duda traerá malas noticias. Pero un nuevo año trae consigo un borrón y cuenta nueva psicológica.

Tal vez sirva como recordatorio de que, si bien no podemos controlar el ir y venir de las épocas, sí tenemos al menos un poco de control sobre nuestra propia felicidad. Somos más resilientes de lo que pensamos y, sin importar lo que nos depare el 2024, lo enfrentaremos juntos.