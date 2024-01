El londinense Dave Burtenshaw y la estadounidense Angela Renda, que trabajaba para Pan American World Airways, se conocieron en los grandes almacenes Harrods de Londres en 1983. Aquí está la pareja fotografiada en 2023. (Ilustración: Alberto Mier/CNN; Fotos: Maurice Hibberd/Evening Standard/Getty Images; Ángela Burtenshaw; Leber/ullstein bild/Getty Images)

(CNN) -- Ángela Renda siempre dijo que no tenía ningún interés en casarse.

Como agente de reservas en Pan American World Airways a principios de la década de 1980, Ángela tenía el mundo al alcance de su mano. Les dijo a sus amigos que "no quería estar atada".

“Pude ver el mundo, recorrerlo todo, hacer lo que quería hacer”, le dice Angela a CNN Travel hoy.

La mayoría de sus amigos cercanos estaban casados ​​y tenían hijos. Y aunque a Ángela, que tenía 30 años, le encantaba pasar tiempo con las familias de sus amigos, no estaba convencida de que el matrimonio y los hijos fueran su camino.

“Fui madrina de algunos de los niños”, dice. “Pero básicamente, estaba despreocupada. Podría viajar cuando quisiera”.

Si bien Pan Am en el año 1983 no tenía la reputación de glamour que había tenido en décadas anteriores, la aerolínea todavía representaba aspiración y aventura. Y los empleados de Pan Am no solo disfrutaron de grandes descuentos en viajes aéreos, sino que también recibieron “pases de amigo”, lo que les permitió llevar a bordo a un amigo o familiar por casi nada.

Ángela y su mejor amiga habían hablado durante años sobre aprovechar este plan y viajar juntas a Japón. Pero cuando llegó el año 1983 y las dos mujeres aún no habían logrado concretar el viaje, comenzaron a reconsiderar su destino. La amiga de Ángela tenía dos hijos pequeños, incluido un bebé, y tenía dudas sobre viajar tan lejos.

Así que las dos amigas volvieron a la mesa de dibujo y finalmente se decidieron por Londres como destino elegido, abordando el vuelo de Pan American en octubre de 1983.

A Ángela le encantaba visitar la capital del Reino Unido y había explorado la ciudad varias veces antes. Para la mejor amiga de Ángela, Londres era todo nuevo. Quería llegar a todos los lugares turísticos, incluidos los grandes almacenes de lujo Harrods, con su imponente exterior, su ostentosa reputación y sus vastos kilómetros de superficie comercial.

Cuando la amiga de Ángela hizo la sugerencia, Ángela puso los ojos en blanco. Era su último día en Londres, el interior de Harrods es una especie de laberinto y Ángela pensó que fácilmente podrían perder un día entero de vacaciones recorriendo los numerosos pisos y escaleras.

“Habrá mucha gente allí”, le dijo Ángela a su amiga. “Haré un trato contigo. Solo vamos al primer piso”.

Su amiga estuvo de acuerdo. El primer piso (lo que los londinenses llamarían planta baja) tenía mucho que ofrecer. Estaba el opulento salón de comidas, lleno de delicias finas y delicias gastronómicas, y había juguetes para niños, lo cual era atractivo dado que la amiga de Ángela tenía dos hijos pequeños.

Ángela y su amiga entraron a la tienda por una gran puerta de madera adornada con pan de oro. Dieron vueltas y luego se encontraron en otra puerta, la número ocho, donde estaba un empleado de Harrods sosteniendo una pila de tableros de dibujo mágicos.

Estos tableros, explicó, eran el juguete infantil del momento. Permitían a los usuarios dibujar lo que quisieran, luego borrar su dibujo y comenzar de nuevo.

Ángela y su amiga observaron al hombre demostrar las tablas en acción. Al principio, solo estaban siendo educadas. Al poco tiempo, la amiga de Ángela quedó cautivada por el concepto del juguete. Mientras tanto, Ángela se encontró concentrándose más en el hombre que sostenía el tablero que en el tablero mismo.

“Mi amiga compró una tabla para su hijo mayor. Cuando ella fue a pagar, yo me quedé allí esperando”, recuerda Ángela.

Una vez que una venta se completó con éxito, el hombre del borrador mágico se volvió hacia Ángela y le preguntó si ella también quería comprar uno.

“No, no quiero uno”, dijo Ángela con firmeza, con su acento neoyorquino.

“Oh, eres estadounidense”, dijo.

“Esa fue su primera frase”, recuerda hoy Ángela. "Entonces yo, siendo estadounidense, pienso: '¿Cómo puedes saberlo?'".

Los dos extraños comenzaron a hablar y el hombre del borrador mágico se presentó como Dave Burtenshaw.

Una noche en Londres

Dave no solía trabajar en Harrods; de hecho, dirigía el almacén de la empresa que fabricaba las tablas, que se vendían en los grandes almacenes de todo Londres.

Pero la noche anterior, el jefe de Dave lo había llamado para preguntarle si podía trabajar en el turno de Harrods del día siguiente para reemplazar a alguien que no podía asistir. Entonces, inesperadamente, Dave se encontró en la puerta número ocho de Harrods, con borradores mágicos en la mano.

"Y así fue como terminé conociendo a Angela", le dice Dave a CNN Travel.

Ese día de 1983, Dave estaba atrapado entre la conciencia de que el tiempo pasado con Angela (quien le había dejado claro que no iba a comprar un borrador mágico) estaba restando valor a otras ventas potenciales, y un deseo abrumador de seguir charlando con esta intrigante mujer americana.

"Ella era tan, no sé, diferente en el sentido de que era tan exagerada y sentías que podías hablar con ella", dice Dave. “Ella simplemente tiene esa cara en la que la gente dice: 'Oh, puedo contarle todos mis problemas'. Y yo no estaba acostumbrado a eso. Pensé que podría ser alguien agradable de conocer. Esa fue mi primera impresión".

Dave le preguntó a Ángela cuáles eran sus planes esa misma noche.

“¿Quizás podría mostrarte Londres esta noche?” se aventuró.

“Si vamos a hacer algo, que mi amiga venga conmigo, porque viajamos juntas”, respondió Ángela con firmeza. Encontró que era fácil e interesante hablar con Dave, pero también tenía miedo de quedarse sola con un hombre extraño.

Dave dijo que la amiga de Ángela fue más que bienvenida. Sugirió que el grupo se reuniera en lo que entonces se llamaba el Hotel Russell y ahora se llama Kimpton Fitzroy.

Esa noche, Ángela y su amiga llegaron primero. El hotel del siglo XIX era lujoso, suntuoso y una institución londinense. Cuando llegó Dave, Ángela lo miró con curiosidad.

“Cuando entró, fue gracioso, porque le dije a mi amiga: 'Creo que es él'. Pero solo lo vi un minuto antes, ni siquiera sé realmente cómo es”.

Con las identidades reconfirmadas, Angela y Dave reanudaron su tranquila conversación de ese mismo día. A la amiga de Ángela también le agradaba Dave. El grupo pasó la tarde bebiendo y charlando.

Más tarde, se despidieron y Dave sugirió que podrían volver a verse, pero Ángela le explicó que era su último día en Londres.

“Te llevaría al aeropuerto, pero mañana llevaré a mi sobrino a ver el partido del Arsenal”, dijo Dave, y agregó que el Arsenal era su equipo de fútbol favorito.

“Pensaba que era un sobrinito de seis o siete años. Resulta que era como ocho años menor que Dave. Entonces Dave tenía 31 años. Y el chico tenía 23”, dice Ángela, riendo. "Le dije: '¿Por eso me estás dejando?'".

Esta fue la primera vez que Ángela se dio cuenta de que cuando Dave decía que era un aficionado al fútbol, ​​lo decía en serio. Toda la vida social de Dave giraba en torno a los partidos del Arsenal. Además, sus padres habían fallecido, por lo que valoraba el tiempo que pasaba con los miembros de la familia que le quedaban.

Sin inmutarse por el fracaso del fútbol, ​​Angela le dijo a Dave que lo buscaría en su próximo viaje al Reino Unido. Intercambiaron datos de contacto.

Cortejo a larga distancia

Unos meses más tarde, en enero de 1984, Ángela regresó a Londres, esta vez acompañada de otra amiga. Una vez que aterrizó en la ciudad, llamó al teléfono fijo de Dave.

“Acordamos salir a cenar y salimos los tres y lo pasamos muy bien”, recuerda Ángela. “Volví otra vez, un mes después, y lo vi nuevamente. Pronto me convertí en un viajero de Londres, ya que podía viajar por 12 dólares ida y vuelta”.

Durante estas visitas posteriores, Angela y Dave se hicieron más cercanos. Ángela sospechaba que se estaba enamorando de Dave, pero también se mantuvo cautelosa.

"Para la primera, diría que seis u ocho citas, siempre traía a alguien de Nueva York conmigo, una de las personas con las que trabajaba, así que no tenía que estar solo con él, en caso de que él fuera como Jack el Destripador o algo así y estaba cayendo en una trampa”, dice Ángela, medio en broma.

“Fue una época costosa para mí. Porque no solo salía con Angie, también salía con mis amigos, los acompañantes”, dice Dave. “Pero estuvo bien porque ella tenía el sentido del humor que a mí me gustaba. El típico tira y afloja de bromas de Nueva York que se ha mantenido hasta el día de hoy. Así que disfruté mucho esa parte, el ida y vuelta”.

Un momento crucial en la relación ocurrió cuando, durante una de sus visitas, Ángela enfermó. La amiga con la que viajaba tuvo que regresar a trabajar en Pan Am. Pero Dave estaba allí para llevar a Ángela a la sala de emergencias.

Ángela no solo se sentía terrible, sino que tampoco tenía ni idea de cómo funcionaban los hospitales ingleses y sintió una ansiedad creciente tan pronto como entró en el departamento de Accidentes y Emergencias. Pero Dave permaneció con ella todo el tiempo, traduciendo los términos del Reino Unido cuando era necesario y consolándola en todo momento.

“De ahí tuve que regresar al hotel y estuve en reposo en cama. Me llevó de regreso al hotel. Se quedó toda la noche sentado en una silla”, recuerda Ángela. "Fue entonces cuando pensé: 'Este tipo es un verdadero portero'".

Entre las visitas de Angela a Londres, Dave y Angela se enviaron cartas al otro lado del Atlántico.

“Tan pronto como me subía al avión para volver a casa, le escribía en el avión”, recuerda Ángela. “Y luego lo enviaría por correo cuando llegara a casa, y luego, cuando llegué a casa, escribí otra carta. Y llamaríamos una vez a la semana”.

Punto de retorno

Luego, en algún momento de 1984, Angela y Dave tuvieron su primera cita en solitario, en el pub Five Bells de Finchley, el barrio del norte de Londres al que Dave llamaba hogar.

Habían disfrutado pasar el rato con los amigos de Ángela. Pero pasar tiempo solos dos dejó aún más claro que había algo real entre ellos. Después de eso, Dave y Angela gradualmente dejaron de dedicar las visitas de Angela a Londres explorando el centro de Londres y, en cambio, pasaron más tiempo recorriendo pubs en Finchley, de la mano o sentados en el autocar charlando. Ángela también llegó a conocer y amar a la hermana de Dave.

"Antes era: 'Voy a ir, es una broma, me estoy divirtiendo, voy a ver cosas'. Pero luego, después de un tiempo, era: 'Puedo ir allí y no hacer nada. Y seguiré siendo feliz. Pero prefiero estar allí en lugar de aquí'”, dice Ángela. "Sentí que lo extrañaba mucho".

Esto fue una comprensión gradual, que se consolidó cuando Ángela optó por viajar a París con amigos un fin de semana, en lugar de dirigirse al Reino Unido.

“Pensé: 'Esto simplemente no es lo mismo'. Quiero volver a Londres'”, dice, llamando a este sentimiento “el factor que falta”.

Dave también extrañaba a Ángela. Dice que fue el “factor de conversación” lo que, para él, confirmó que quería que las cosas con Ángela funcionaran a largo plazo.

“Charlamos y charlamos de todo”, dice. "Y una vez que ella se fue... pensé: 'Oh, quiero decir, tengo a mis amigos y todo, pero no tengo a nadie con quien charlar'".

Dave se había casado varios años antes, pero el matrimonio no había funcionado. También había pasado por la pérdida de sus padres.

"En ese momento estaba solo", dice. "Ya sabes, básicamente simplemente trabajo y voy a ver al Arsenal".

En su siguiente visita a Londres, Ángela llevó a sus padres a conocer a Dave. La visita fue un gran éxito.

"Me llevé bien con sus padres desde el principio", dice Dave.

Una decisión espontánea

En diciembre de 1984, Dave hizo su primera visita a Estados Unidos y conoció al resto de la numerosa y acogedora familia italoamericana de Angela.

A veces, la familia de Ángela no entendía el acento londinense de Dave, mientras que él, en ocasiones, tenía dificultades para descifrar su inglés americano. Pero a pesar de la extraña diferencia cultural, Dave se sintió instantáneamente como en casa entre los seres queridos de Ángela.

En ese momento, muchos de los amigos de trabajo de Ángela habían conocido a Dave en sus visitas a Londres. Pero varias otras personas en su vida no lo habían conocido en absoluto. Ángela sospechaba que algunos de sus amigos dudaban por completo de la existencia de Dave.

"Algunos de ellos incluso dijeron: 'Pensábamos que lo estabas inventando solo porque siempre te estamos molestando para que te casas'", recuerda Ángela.

Si bien Ángela todavía estaba orgullosa y comprometida con su independencia, había comenzado a cambiar de opinión sobre el matrimonio. Sentía firmemente que quería estar con Dave para siempre y esperaba que algún día pudieran tener hijos.

"¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no nos casamos simplemente?", le dijo a Dave un día durante la visita de diciembre.

La pareja no había investigado visas ni licencias de matrimonio. En cambio, se casaron espontáneamente en la casa de la prima de Angela el 1 de enero de 1985. Angela tomó el apellido de Dave y se convirtió en Angela Burtenshaw.

“Allí solo había 20 personas”, dice Ángela. “Por supuesto, Dave no conocía a nadie aquí, excepto que un día fue conmigo al dentista y le gustaba mi dentista, así que soy la única persona que conozco que tuvo a mi dentista como uno de los invitados porque invitó al dentista. como uno de sus invitados. Todos los demás estaban ahí para mí”.

A la inmigración estadounidense no le gustó la boda espontánea y Dave no pudo viajar de regreso al Reino Unido. Tuvo que, bastante torpemente, llamar a su hermana a Londres y explicarle lo que había sucedido. Pero varios meses después se le concedió el derecho a permanecer. Y Dave y Angela disfrutaron de otra celebración de boda ese verano, invitando a más amigos y familiares a celebrar con ellos.

Para entonces, Dave y Angela habían decidido que se establecerían en Estados Unidos a largo plazo.

"Pensé en vivir en el Reino Unido", dice Ángela. “No me importaba porque sabía que podía ir y venir todo el tiempo. Pero Dave decidió que sería mejor vivir aquí porque había perdido a sus padres”.

Además, cuando llegó la segunda celebración de la boda, Ángela estaba embarazada y a la pareja le gustó la idea de tener a su familia cerca como sistema de apoyo.

“El nieto podría crecer con los abuelos; eso fue básicamente lo que decidió por nosotros. Él estaba dispuesto a ir, yo estaba dispuesta a ir”, dice Ángela.

Aun así, consciente de que Dave era quien renunciaba a su país de origen, Ángela le dijo a su nuevo marido que podía vivir donde quisiera dentro de Estados Unidos. Su trabajo le permitía la flexibilidad de trabajar desde cualquiera de los centros de Pan Am; no necesitaba estar en el área de Nueva Jersey/Nueva York donde había crecido.

“Le dije: 'Puedes elegir California, puedes elegir Florida, lo que quieras'. Me mudaré a esa zona’, porque no pensé que fuera justo”, dice Ángela.

“Pero eligió Nueva Jersey. Y cada invierno lo culpamos, mi hija y yo, cuando nieva. Decimos: "Es culpa tuya que estemos en la nieve". Podríamos haber estado en Florida'”.

Dave dice que no quería que Angela abandonara su sistema de apoyo, especialmente porque, para empezar, ese fue el impulso para quedarse en EE.UU.

“No pensé que fuera correcto alejarla de ese entorno familiar. Para mí, puedo sobrevivir en cualquier lugar. No importa qué, y me ha ido bastante bien sobreviviendo en Nueva Jersey”, dice. "Lo único que extrañé de Londres fue estar con mis amigos, ir a Highbury (estadio de fútbol) y ver el partido del Arsenal".

Cuando se mudó por primera vez a EE.UU., Dave no podía ver fútbol en la televisión; en ese entonces había canales limitados. Así que, en cambio, tendría que escuchar, en momentos extraños del día, las actualizaciones del juego a través de una radio de onda corta. Pero ocasionalmente Dave aprovechaba los beneficios de viaje de Angela para Pan Am y volaba a Londres durante el fin de semana para ver el partido de fútbol y ponerse al día con su hermana y sus amigos.

Cuatro décadas después

Hoy, casi 40 años después de conocerse, Angela y Dave, que ahora tienen 70 años, están jubilados y viven felices en Nueva Jersey. Su hija, ya adulta, vive cerca, con su joven nieta y su marido, que, por pura coincidencia, es un gran aficionado al fútbol y también apoya al Arsenal.

En cuanto a Angela y Dave, todavía disfrutan de largas conversaciones, de hacerse reír mutuamente y todavía tienen sus propios pasatiempos independientes. Ángela cree que su inusual noviazgo transcontinental allanó el camino para un matrimonio duradero.

“Aprendimos independencia, pero al mismo tiempo unión, lo cual creo que es mejor”, dice. “Parte de esto es no estar uno encima del otro todo el tiempo, dejándose mutuamente ser ellos mismos. No me gustaría estar sentado ahí viendo fútbol con él todo el tiempo, y él no me querría ahí por mis comentarios”.

Si bien sus diferencias pueden causar dificultades a veces, Dave y Angela disfrutan de la compañía del otro tanto como cuando se conocieron.

“Algunos días es irritante”, dice Ángela, riendo. "Pero no hay días en los que desearía no haberlo conocido".

“Él me ha ayudado a superar muchas cosas. En 1999 tuve cáncer. Y él estuvo ahí para mí en todo momento durante la quimioterapia, tomándome la mano, siempre diciéndome que todo estaría bien”, dice.

El verano pasado, Angela, que lleva 24 años sin cáncer, y Dave regresaron a Londres por primera vez en varios años, acompañados de su hija, su yerno y su nieta. La familia se dirigió directamente a Harrods, y Angela y Dave posaron para fotografías en la puerta ocho, reviviendo su encuentro de 1983 y recordando.

“Lo curioso de reunirse en Harrods es que en aquella época Harrods tenía un eslogan: 'Si no puedes encontrarlo en Harrods, no lo encontrarás en ninguna parte'”, dice Angela. “Y lo encontré en Harrods”.

Mientras caminaban juntos por Londres, Angela y Dave también pensaron en el día de su boda, cuando bailaron la interpretación de Nat King Cole de la canción de 1956 "Around the World". Nat King Cole era el artista musical favorito de la madre de Dave. Como ella falleció antes de que Dave conociera a Angela, se sintió como un hermoso tributo. La canción también se sintió significativa en otros sentidos.

“Te he buscado por todo el mundo, seguí viajando cuando la esperanza se había ido, para mantener una cita”, comienza.

Nat King Cole luego canta que podría haber encontrado su amor “en el condado de Down, o en Nueva York, en el París gay o incluso en la ciudad de Londres”, y concluye: “Ya no iré más por todo el mundo, porque he encontrado mi mundo en ti”. .”

Angela y Dave creen que la letra encaja perfectamente con su historia.

"La canción termina en Londres, de la misma manera que busqué por ahí y allí estaba él en Londres", dice Ángela.

“Realmente creo que estábamos destinados a serlo. La forma en que todo salió bien, cambiando nuestros planes de ir a Japón a venir a Londres. Y luego la forma en que todo encajó con Harrods y todo eso. Creo que el destino estaba ahí con nosotros”.