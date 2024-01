Oscar Pistorius sale de prisión en Sudáfrica tras cumplir nueve años de la condena por el asesinato de su novia

Oscar Pistorius abandona el Tribunal Superior en Pretoria, Sudáfrica, el 14 de junio de 2016, durante su juicio por el asesinato de su novia Reeva Steenkamp. (Crédito: Themba Hadebe/AP/Archivo)

(CNN) -- Oscar Pistorius fue puesto en libertad condicional y está en su casa tras cumplir casi nueve años de cárcel por el homicidio de su novia Reeva Steenkamp, informó a CNN Singabakho Nxumalo, un portavoz de los Servicios Penitenciarios de Sudáfrica.

El atleta sudafricano disparó cuatro veces a Steenkamp a través de la puerta del baño de su casa el día de San Valentín de 2013. Pistorius negó haberla matado en un ataque de ira y dijo en cambio que la había confundido con un intruso. En un principio fue condenado a 13 años y cinco meses de prisión.

Pistorius salió del centro correccional de Atteridgeville, al oeste de Pretoria, el viernes por la mañana y estará sujeto a las condiciones de libertad condicional hasta que expire su condena en 2029.

Los Servicios Penitenciarios sudafricanos indicaron en un comunicado el miércoles que se aplicarán "condiciones generales de libertad condicional", entre ellas que Pistorius deberá estar en casa a determinadas horas del día. No podrá consumir alcohol ni sustancias prohibidas y deberá participar en los programas que determine la Junta de Supervisión Correccional y Libertad Condicional.

"Al igual que otros presos en libertad condicional, Pistorius no podrá conceder entrevistas a los medios de comunicación", añade el comunicado.

En noviembre, la madre de Reeva Steenkamp, June Steenkamp, dijo que estaba preocupada por la seguridad de otras mujeres una vez que él fuera puesto en libertad condicional.

"En este momento no estoy convencida de que Oscar haya sido rehabilitado", decía su declaración.

“La rehabilitación requiere que alguien se comprometa honestamente con toda la verdad de su delito y las consecuencias del mismo. Nadie puede pretender tener remordimiento si no es capaz de comprometerse plenamente con la verdad. Si alguien no muestra remordimiento, no se le puede considerar rehabilitado. Si no se rehabilita, el riesgo de reincidencia es alto”, dijo.

En un comunicado publicado el viernes, la madre de Steenkamp dijo que su único deseo tras la liberación de Pistorius es que se le permita vivir los años que le quedan "en paz".

"Nunca puede haber justicia si tu ser querido nunca va a volver, y ninguna cantidad de tiempo cumplido (en prisión) traerá de vuelta a Reeva", dijo June Steenkamp. "Nosotros, los que quedamos atrás, somos los que cumplimos cadena perpetua".

El atleta, conocido como “Blade Runner” por sus prótesis de piernas de fibra de carbono y alguna vez aclamado como una figura inspiradora después de competir en los Juegos Olímpicos de 2012, se convirtió en el centro de una investigación que fue seguida en todo el mundo.

Durante el juicio, Pistorius se declaró inocente de un cargo de asesinato y de un cargo de posesión de armas de fuego asociados con el asesinato de Steenkamp.

Los fiscales argumentaron que su asesinato fue deliberado y que el tiroteo ocurrió después de que la pareja tuvo una discusión.

Con frecuencia se derrumbaba en el tribunal y su comportamiento pasado era examinado de cerca.

Pistorius fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2014 y sentenciado a cinco años. Pero un tribunal superior anuló la condena y la cambió por homicidio un año después, aumentando su sentencia a seis años de prisión.

El fallo fue apelado por los fiscales que afirmaron que la sentencia era demasiado indulgente. La sentencia de Pistorius fue aumentada a 13 años y cinco meses por el Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica en 2017.