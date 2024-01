Halle Bailey, que nunca confirmó que estuviera embarazada, anuncia el nacimiento de su bebé

Nuevas imágenes de "The Color Purple", protagonizada por Halle Bailey 1:31

(CNN) -- La cantante y estrella de "La Sirenita" Halle Bailey da la bienvenida a un nuevo bebé que formará parte de su mundo.

"Aunque llevamos pocos días de año nuevo, lo mejor que ha podido hacer 2023 por mí ha sido traerme a mi hijo", escribió Bailey en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se ve la mano de su hijo recién nacido con una pulsera de oro con su nombre, "Halo", grabado.

"Bienvenido al mundo, mi halo", escribió. "El mundo está ansioso por conocerte".

El novio de Bailey, el rapero DDG, publicó la misma foto en su Instagram este sábado, y escribió: "mi mayor bendición por mucho" y que "nunca había estado tan enamorado".

La pareja, a la que se vincula sentimentalmente desde 2022, no había confirmado que estuvieran esperando un bebé, por lo que el anuncio de este sábado fue una sorpresa.

Aunque no se pronunció sobre el crecimiento de su familia, Bailey ya había hablado de su floreciente relación con DDG en una entrevista de 2022 con la revista British Vogue en la que dijo que "experimentar un amor profundo por primera vez en mi vida es algo que creo que me ha abierto un mundo completamente nuevo desde el punto de vista creativo".

"Me gustan todos los sentimientos aterradores que vienen con eso. Me gusta el suspenso, el no saber qué va a pasar, y siento que eso es lo que se supone que tengo que vivir en la feminidad", añadió.

Este es el primer hijo en común de Bailey y DDG.