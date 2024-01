Así son los lentes Vision Pro de realidad mixta de Apple 1:02

Nueva York (CNN) -- Apple anunció este lunes que su visor de realidad mixta Vision Pro saldrá a la venta en Estados Unidos a partir del 2 de febrero y que los pedidos anticipados comenzarán el 19 de enero.

El visor Vision Pro, la nueva oferta de hardware más arriesgada y ambiciosa de Apple en años, es también uno de sus productos más caros. Su precio inicial es de US$ 3.500. La compañía reveló el lunes que el dispositivo tendrá 256 GB de almacenamiento y que se podrán adquirir lentes graduadas a partir de US$ 149. El precio de las lentes de lectura comienza en US$ 99.

En un comunicado anunciando la fecha de lanzamiento del Vision Pro, el CEO Tim Cook no se anduvo con rodeos: "Apple Vision Pro es el dispositivo de electrónica de consumo más avanzado jamás creado", dijo Cook. "Su revolucionaria y mágica interfaz de usuario redefinirá cómo nos conectamos, creamos y exploramos".

El lanzamiento de los Vision Pro supone el primer gran producto de hardware que lanza Cook en Apple en siete años, y solo el tercero durante su mandato como CEO.

El dispositivo tiene el aspecto de unas gafas de esquí y su tecnología de base permite a los usuarios superponer imágenes virtuales a videos en vivo del mundo real. A diferencia de otros visores del mercado, el dispositivo de realidad mixta de Apple mostrará los ojos de sus usuarios en el exterior, según demostró la empresa el pasado mes de junio.

El Vision Pro tendrá su propio sistema operativo, denominado visionOS, así como una novedosa interfaz de usuario tridimensional y un sistema de entrada controlado por los ojos, las manos y la voz del usuario.

Se espera que el producto se enfrente a una serie de retos, ya que Apple se está sumergiendo en un mercado no probado, plagado de otras empresas tecnológicas que han intentado y en gran medida no han logrado encontrar una tracción generalizada para sus dispositivos de hardware de realidad aumentada. Además, su elevado precio ha causado revuelo desde que se dio a conocer en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple celebrada en junio.

Las acciones de Apple aumentaron un 1,5% en las primeras operaciones del lunes tras el anuncio de la fecha de lanzamiento del Vision Pro. El anuncio de Apple también se produce en el marco del CES, la convención anual del sector tecnológico que se celebra en Las Vegas esta semana.